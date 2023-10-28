https://ria.ru/20231028/gaz-1905772379.html
Венгрия готова рассмотреть транзит по "Турецкому потоку" после 2024 года
Венгрия готова рассмотреть транзит по "Турецкому потоку" после 2024 года - РИА Новости, 28.10.2023
Венгрия готова рассмотреть транзит по "Турецкому потоку" после 2024 года
Венгрия готова обсуждать перспективы поставки российского газа Будапешту через "Турецкий поток", если Москва и Киев не договорят о продлении транзита через... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T07:09
2023-10-28T07:09
2023-10-28T07:09
венгрия
будапешт
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экономика
петер сийярто
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ООН, 28 окт – РИА Новости. Венгрия готова обсуждать перспективы поставки российского газа Будапешту через "Турецкий поток", если Москва и Киев не договорят о продлении транзита через Украину после 2024 года, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. Отвечая на вопрос о том, готова ли Венгрия к прекращению транзита российского газа через Украину в случае завершения действия контракта между Москвой и Киевом на транзит в 2024 году, Сийярто отметил, что Украина по этому соглашению имеет большие доходы. "И я не совсем уверен, что Украина готова потерять столько доходов. Но я не хочу это комментировать, потому что это не Венгрия, а это суверенная страна. Они решают, как хотят", - сказал министр. "Но я знаю, что трубопровод "Турецкий поток" имеет огромную мощность. Его пропускная способность из Сербии в Венгрию составляет 8,5 миллиарда кубометров. Таким образом, в принципе, долгосрочный контракт может быть выполнен, и объем, который был закреплен в долгосрочном контракте, также может быть легко доставлен через этот трубопровод. Потому что по нашему долгосрочному контракту ежегодно "Газпром экспорт" должен поставлять 4,5 миллиарда кубометров газа в Венгрию", - рассказал глава МИД. Отвечая на вопрос, готова ли Венгрия при необходимости сменить маршрут доставки газа, Сийярто отметил, что в случае непродления транзитного контракта между Украиной и Россией Будапешту придется внести изменения и в контракт с "Газпром экспортом". "Потому что в нашем нынешнем контракте указано, что по этому маршруту поставляется меньшая часть, а именно 1 миллиард кубометров газа, который мы ежегодно покупаем у "Газпром экспорта". И он поступает в Венгрию из Австрии", - сказал он. "Так что, если будет необходимо, мы готовы обсудить методику, потому что мы рассматриваем это как технический вопрос. Дело не в доставке. Дело не в количестве, а в маршруте. Для нас это не имеет значения. Так что, если этот технический вопрос нужно обсудить, мы обязательно это обсудим, но мы пока не на том этапе", - указал Сийярто.
https://ria.ru/20230908/potoki-1895022570.html
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венгрия, будапешт, украина, экономика, петер сийярто, газпром, турецкий поток
Венгрия, Будапешт, Украина, Экономика, Петер Сийярто, Газпром, Турецкий поток
Венгрия готова рассмотреть транзит по "Турецкому потоку" после 2024 года
Сийярто: Венгрия рассмотрит транзит по "Турецкому потоку" после 2024 года
ООН, 28 окт – РИА Новости. Венгрия готова обсуждать перспективы поставки российского газа Будапешту через "Турецкий поток", если Москва и Киев не договорят о продлении транзита через Украину после 2024 года, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Отвечая на вопрос о том, готова ли Венгрия к прекращению транзита российского газа через Украину в случае завершения действия контракта между Москвой и Киевом на транзит в 2024 году, Сийярто отметил, что Украина по этому соглашению имеет большие доходы. "И я не совсем уверен, что Украина готова потерять столько доходов. Но я не хочу это комментировать, потому что это не Венгрия, а это суверенная страна. Они решают, как хотят", - сказал министр.
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"Но я знаю, что трубопровод "Турецкий поток" имеет огромную мощность. Его пропускная способность из Сербии
в Венгрию составляет 8,5 миллиарда кубометров. Таким образом, в принципе, долгосрочный контракт может быть выполнен, и объем, который был закреплен в долгосрочном контракте, также может быть легко доставлен через этот трубопровод. Потому что по нашему долгосрочному контракту ежегодно "Газпром экспорт
" должен поставлять 4,5 миллиарда кубометров газа в Венгрию", - рассказал глава МИД.
Отвечая на вопрос, готова ли Венгрия при необходимости сменить маршрут доставки газа, Сийярто отметил, что в случае непродления транзитного контракта между Украиной и Россией
Будапешту придется внести изменения и в контракт с "Газпром экспортом". "Потому что в нашем нынешнем контракте указано, что по этому маршруту поставляется меньшая часть, а именно 1 миллиард кубометров газа, который мы ежегодно покупаем у "Газпром экспорта". И он поступает в Венгрию из Австрии", - сказал он.
"Так что, если будет необходимо, мы готовы обсудить методику, потому что мы рассматриваем это как технический вопрос. Дело не в доставке. Дело не в количестве, а в маршруте. Для нас это не имеет значения. Так что, если этот технический вопрос нужно обсудить, мы обязательно это обсудим, но мы пока не на том этапе", - указал Сийярто.
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