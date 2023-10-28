https://ria.ru/20231028/france-1905903933.html
Во Франции более 80 человек задержали за акты антисемитизма
Во Франции более 80 человек задержали за акты антисемитизма - РИА Новости, 28.10.2023
Во Франции более 80 человек задержали за акты антисемитизма
Власти Франции задержали более 80 человек за антисемитские акты в столичном регионе после обострения палестино-израильского конфликта, сообщил префект Парижа... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T23:05
2023-10-28T23:05
2023-10-28T23:05
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Власти Франции задержали более 80 человек за антисемитские акты в столичном регионе после обострения палестино-израильского конфликта, сообщил префект Парижа Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV. "Мы выявили более 200 актов антисемитизма в парижском регионе после 7 октября, включая атаки на граждан и недвижимость, школы и синагоги. Порядка 80 человек были задержаны, и эта цифра растёт", - сообщил префект. Ранее на этой неделе Нуньес вынес запрет на проведение пропалестинской манифестации в Париже в субботу. Несмотря на запрет, по информации префекта, в акции приняли участие порядка 3-4 тысяч человек. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231028/aktsiya-1905879081.html
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в мире, израиль, франция, париж, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Франция, Париж, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Во Франции более 80 человек задержали за акты антисемитизма
Во Франции 80 человек задержали за акты антисемитизма после эскалации конфликта
ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости.
Власти Франции задержали более 80 человек за антисемитские акты в столичном регионе после обострения палестино-израильского конфликта, сообщил префект Парижа Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV
.
"Мы выявили более 200 актов антисемитизма в парижском регионе после 7 октября, включая атаки на граждан и недвижимость, школы и синагоги. Порядка 80 человек были задержаны, и эта цифра растёт", - сообщил префект.
В Риме, Лондоне и Париже прошли акции в поддержку Палестины
Ранее на этой неделе Нуньес вынес запрет на проведение пропалестинской манифестации в Париже в субботу.
Несмотря на запрет, по информации префекта, в акции приняли участие порядка 3-4 тысяч человек.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
"Грядут темные времена". Войну в Палестине остановить все сложнее
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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