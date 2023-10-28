https://ria.ru/20231028/flot-1905769062.html

Китайская флотилия на Ближнем Востоке встревожила Запад

Китайская флотилия на Ближнем Востоке встревожила Запад - РИА Новости, 28.10.2023

Китайская флотилия на Ближнем Востоке встревожила Запад

Деятельность ВМС Китая на Ближнем Востоке показывает, что Пекин отрабатывает размещение своих войск на отдаленных театрах, при этом его силы сейчас уступают по... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T05:33

2023-10-28T05:33

2023-10-28T05:33

в мире

китай

ближний восток

сша

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rand

хамас

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Деятельность ВМС Китая на Ближнем Востоке показывает, что Пекин отрабатывает размещение своих войск на отдаленных театрах, при этом его силы сейчас уступают по мощи авианосной группе США в Средиземном море, заявил Newsweek старший сотрудник европейского отделения аналитического центра RAND Брайден Сперлинг.Как напоминает издание, ранее Вашингтон перебросил в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группы, при этом США "не одиноки на Ближнем Востоке": в Персидском и Оманском заливах также действуют ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).Китай вложил значительные ресурсы в развитие своего флота, значительно увеличив его численность, из-за чего США признали ВМС КНР "численно крупнейшим военно-морским флотом в мире" с 370 кораблями и подводными лодкам, указывает Newsweek.По словам Сперлинга, в настоящее время на Ближнем Востоке находятся шесть кораблей ВМС Китая из 44-й и 45-й оперативных групп, в каждой из них есть эсминец, фрегат и судно сопровождения.Как отметил аналитик, несмотря на отсутствие опыта боевой эксплуатации, эти корабли обладают значительными возможностями и отражают быстрый рост технологичности ВМС НОАК. "Шесть боеспособных кораблей на театре военных действий в настоящее время — это развертывание, которое многие страны мира не потянули бы", - заявил Сперлинг.При этом две авианосные ударные группы США в Восточном Средиземноморье имеют больше кораблей и являются более мощными, особенно с учетом сопровождающей их авиации, указал он. "Сеть баз и партнерских отношений, которыми располагают США по всему миру, и их опыт работы в глобальном масштабе по-прежнему значительно опережают то, что может сделать Китай", - утверждает эксперт.По его словам, деятельность ВМС Китая в регионе связана с рутинными задачами, но их развертывание также показывает, что в Пекине отрабатывают размещение своих сил на отдаленных театрах. При этом он признал, что перемещение данных кораблей не связано с эскалацией конфликта между ХАМАС и Израилем.Ранее западные СМИ сообщали, что Пекин направил шесть кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая на Ближний Восток якобы в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. В четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь указал, что появление кораблей ВМС НОАК на Ближнем Востоке не связано с обострением в регионе, они выполняют задачи по сопровождению судов. Он призвал "уважать факты и прекратить необоснованные спекуляции".

https://ria.ru/20231026/pentagon-1905510390.html

https://ria.ru/20231028/iran-1905760696.html

китай

ближний восток

сша

израиль

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в мире, китай, ближний восток, сша, народно-освободительная армия китая, rand, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году