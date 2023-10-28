https://ria.ru/20231028/fitso-1905761255.html

СМИ: в Киеве пожаловались на "неприятное развитие событий" после слов Фицо

СМИ: в Киеве пожаловались на "неприятное развитие событий" после слов Фицо - РИА Новости, 28.10.2023

СМИ: в Киеве пожаловались на "неприятное развитие событий" после слов Фицо

Позиция нового премьера Словакии Роберта Фицо в отношении военной поддержки Украины стала неприятным развитием событий для Киева, пишет издание Newsweek со... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T02:27

2023-10-28T02:27

2023-10-28T05:30

украина

словакия

россия

роберт фицо

дмитрий песков

сергей лавров

нато

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/22/1487362295_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_63c0cdaccb1d6ba52ca346bf8463cd4d.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Позиция нового премьера Словакии Роберта Фицо в отношении военной поддержки Украины стала неприятным развитием событий для Киева, пишет издание Newsweek со ссылкой на главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александра Мережко, который назвал Фицо "мини-версией" премьера Венгрии Виктора Орбана. В четверг Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине. Он также сообщил, что не поддержит санкции против России, если они будут вредить Братииславе, "как было до этого". По словам Мережко, заявления Фицо "стали неприятным развитием событий", и, возможно, Киев столкнулся с "мини-Орбаном"."Но Словакия все равно не была самым большим поставщиком помощи для Украины. В то же время я надеюсь, что демократическая оппозиция в Словакии достаточно сильна, чтобы не дать Фицо сделать из этой страны Венгрию", - сказал Мережко Newsweek.В апреле 2022 года Братислава передала Киеву систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. Фицо тогда утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции страны.По словам министра обороны Словакии Мартина Скленара, его страна оказала военную помощь Украине на 680 миллионов евро.Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил ранее, что нежелание Словакии оказывать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс, поскольку "главный рулевым" его являются США.

https://ria.ru/20231027/vstrecha-1905684521.html

https://ria.ru/20231016/slovakiya-1903077077.html

украина

словакия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, словакия, россия, роберт фицо, дмитрий песков, сергей лавров, нато, верховная рада украины, миг-29, зрк с-300, в мире