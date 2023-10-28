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СМИ: в Киеве пожаловались на "неприятное развитие событий" после слов Фицо - РИА Новости, 28.10.2023
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02:27 28.10.2023 (обновлено: 05:30 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/fitso-1905761255.html
СМИ: в Киеве пожаловались на "неприятное развитие событий" после слов Фицо
СМИ: в Киеве пожаловались на "неприятное развитие событий" после слов Фицо - РИА Новости, 28.10.2023
СМИ: в Киеве пожаловались на "неприятное развитие событий" после слов Фицо
Позиция нового премьера Словакии Роберта Фицо в отношении военной поддержки Украины стала неприятным развитием событий для Киева, пишет издание Newsweek со... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T02:27
2023-10-28T05:30
украина
словакия
россия
роберт фицо
дмитрий песков
сергей лавров
нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Позиция нового премьера Словакии Роберта Фицо в отношении военной поддержки Украины стала неприятным развитием событий для Киева, пишет издание Newsweek со ссылкой на главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александра Мережко, который назвал Фицо "мини-версией" премьера Венгрии Виктора Орбана. В четверг Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине. Он также сообщил, что не поддержит санкции против России, если они будут вредить Братииславе, "как было до этого". По словам Мережко, заявления Фицо "стали неприятным развитием событий", и, возможно, Киев столкнулся с "мини-Орбаном"."Но Словакия все равно не была самым большим поставщиком помощи для Украины. В то же время я надеюсь, что демократическая оппозиция в Словакии достаточно сильна, чтобы не дать Фицо сделать из этой страны Венгрию", - сказал Мережко Newsweek.В апреле 2022 года Братислава передала Киеву систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. Фицо тогда утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции страны.По словам министра обороны Словакии Мартина Скленара, его страна оказала военную помощь Украине на 680 миллионов евро.Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил ранее, что нежелание Словакии оказывать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс, поскольку "главный рулевым" его являются США.
https://ria.ru/20231027/vstrecha-1905684521.html
https://ria.ru/20231016/slovakiya-1903077077.html
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украина, словакия, россия, роберт фицо, дмитрий песков, сергей лавров, нато, верховная рада украины, миг-29, зрк с-300, в мире
Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Верховная Рада Украины, МиГ-29, ЗРК С-300, В мире
СМИ: в Киеве пожаловались на "неприятное развитие событий" после слов Фицо

Newsweek: в Киеве назвали нового премьера Словакии Фицо мини-Орбаном

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Позиция нового премьера Словакии Роберта Фицо в отношении военной поддержки Украины стала неприятным развитием событий для Киева, пишет издание Newsweek со ссылкой на главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александра Мережко, который назвал Фицо "мини-версией" премьера Венгрии Виктора Орбана.
В четверг Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине. Он также сообщил, что не поддержит санкции против России, если они будут вредить Братииславе, "как было до этого".
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По словам Мережко, заявления Фицо "стали неприятным развитием событий", и, возможно, Киев столкнулся с "мини-Орбаном".
"Но Словакия все равно не была самым большим поставщиком помощи для Украины. В то же время я надеюсь, что демократическая оппозиция в Словакии достаточно сильна, чтобы не дать Фицо сделать из этой страны Венгрию", - сказал Мережко Newsweek.
В апреле 2022 года Братислава передала Киеву систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. Фицо тогда утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции страны.
По словам министра обороны Словакии Мартина Скленара, его страна оказала военную помощь Украине на 680 миллионов евро.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил ранее, что нежелание Словакии оказывать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс, поскольку "главный рулевым" его являются США.
Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Фицо заявил, что Словакия будет действовать в своих интересах
16 октября, 15:28
 
УкраинаСловакияРоссияРоберт ФицоДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОВерховная Рада УкраиныМиГ-29ЗРК С-300В мире
 
 
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