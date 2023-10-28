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Посольство в США назвало заявления Белого дома о казнях в ВС России фейком - РИА Новости, 28.10.2023
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00:42 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/feyk-1905755930.html
Посольство в США назвало заявления Белого дома о казнях в ВС России фейком
Посольство в США назвало заявления Белого дома о казнях в ВС России фейком - РИА Новости, 28.10.2023
Посольство в США назвало заявления Белого дома о казнях в ВС России фейком
Посольство России в Вашингтоне назвало цинизмом, не подкрепленным фактами, заявления Белого дома о "казнях" в Вооруженных силах РФ. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T00:42
2023-10-28T00:42
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вашингтон (штат)
сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне назвало цинизмом, не подкрепленным фактами, заявления Белого дома о "казнях" в Вооруженных силах РФ. В дипмиссии "обратили внимание на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что российские военные "казнят" солдат, отказывающихся выполнять приказы". "Это гадкое, до предела циничное, ничем не обоснованное заявление. Снова ссылки на какие-то мистические источники информации. Никаких конкретных примеров или документальных подтверждений", - говорится в комментарии посольства. "Администрация применяет свой излюбленный инструментарий: вбрасывает в медийное пространство совершенно чудовищные фейки. Создателем такого запредельного вранья может быть лишь человек с воспаленным сознанием. И все это лишь для того, чтобы найти оправдание своим подопечным, провалившим столь разрекламированное контрнаступление", - говорится в комментарии. "Ответственно заявляем: все инсинуации относительно упомянутого в речи представителя Белого дома - ложь. На поле боя наши военнослужащие действуют мужественно, профессионально, героически. Защищают родную землю. Видимо, такие понятия местным провластным мифотворцам не знакомы. Но, как говорится, не надо судить по себе", - говорится в сообщении посольства.
https://ria.ru/20231027/feyk-1905719415.html
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россия, вашингтон (штат), сша, джон кирби, в мире
Россия, Вашингтон (штат), США, Джон Кирби, В мире
Посольство в США назвало заявления Белого дома о казнях в ВС России фейком

Посольство в США назвало циничным фейком заявления Белого дома о казнях в ВС РФ

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне назвало цинизмом, не подкрепленным фактами, заявления Белого дома о "казнях" в Вооруженных силах РФ.
В дипмиссии "обратили внимание на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что российские военные "казнят" солдат, отказывающихся выполнять приказы".
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"Это гадкое, до предела циничное, ничем не обоснованное заявление. Снова ссылки на какие-то мистические источники информации. Никаких конкретных примеров или документальных подтверждений", - говорится в комментарии посольства.
"Администрация применяет свой излюбленный инструментарий: вбрасывает в медийное пространство совершенно чудовищные фейки. Создателем такого запредельного вранья может быть лишь человек с воспаленным сознанием. И все это лишь для того, чтобы найти оправдание своим подопечным, провалившим столь разрекламированное контрнаступление", - говорится в комментарии.
"Ответственно заявляем: все инсинуации относительно упомянутого в речи представителя Белого дома - ложь. На поле боя наши военнослужащие действуют мужественно, профессионально, героически. Защищают родную землю. Видимо, такие понятия местным провластным мифотворцам не знакомы. Но, как говорится, не надо судить по себе", - говорится в сообщении посольства.
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