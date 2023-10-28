https://ria.ru/20231028/ekspert-1905835900.html
Эксперт назвала забег "Пивная миля" в Москве опасным для здоровья
Эксперт назвала забег "Пивная миля" в Москве опасным для здоровья - РИА Новости, 28.10.2023
Эксперт назвала забег "Пивная миля" в Москве опасным для здоровья
Участники акции "Пивная миля" в Москве, которые должны пробежать дистанцию, выпив предварительно пиво, рискуют получить проблемы со здоровьем: им грозят... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T15:32
2023-10-28T15:32
2023-10-28T16:07
общество
москва
россия
алкоголь
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Участники акции "Пивная миля" в Москве, которые должны пробежать дистанцию, выпив предварительно пиво, рискуют получить проблемы со здоровьем: им грозят нарушение ритма сердца, повышение давления, травмы и осложнения в работе желудочно-кишечного тракта, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. В Москве в субботу проходит забег "Пивная миля", участники которого должны выпить четыре банки пива крепостью 4,9 градуса и объемом 0,33 литра и пробежать после каждой 400 метров. "Употребление алкоголя и занятия спортом абсолютно несовместимы. Такие опасные эксперименты могут приводить к развитию нарушений ритма сердца, неконтролируемому повышению артериального давления, а также повышать риск осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта и травматизма", - сказала Дроздова.
https://ria.ru/20231027/kontrabanda-1905531167.html
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общество, москва, россия, алкоголь, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Москва, Россия, Алкоголь, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Эксперт назвала забег "Пивная миля" в Москве опасным для здоровья
Эксперт: забег "Пивная миля" в Москве является опасным для здоровья