https://ria.ru/20231028/ekspert-1905835900.html

Эксперт назвала забег "Пивная миля" в Москве опасным для здоровья

Эксперт назвала забег "Пивная миля" в Москве опасным для здоровья - РИА Новости, 28.10.2023

Эксперт назвала забег "Пивная миля" в Москве опасным для здоровья

Участники акции "Пивная миля" в Москве, которые должны пробежать дистанцию, выпив предварительно пиво, рискуют получить проблемы со здоровьем: им грозят... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T15:32

2023-10-28T15:32

2023-10-28T16:07

общество

москва

россия

алкоголь

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Участники акции "Пивная миля" в Москве, которые должны пробежать дистанцию, выпив предварительно пиво, рискуют получить проблемы со здоровьем: им грозят нарушение ритма сердца, повышение давления, травмы и осложнения в работе желудочно-кишечного тракта, заявила РИА Новости главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. В Москве в субботу проходит забег "Пивная миля", участники которого должны выпить четыре банки пива крепостью 4,9 градуса и объемом 0,33 литра и пробежать после каждой 400 метров. "Употребление алкоголя и занятия спортом абсолютно несовместимы. Такие опасные эксперименты могут приводить к развитию нарушений ритма сердца, неконтролируемому повышению артериального давления, а также повышать риск осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта и травматизма", - сказала Дроздова.

https://ria.ru/20231027/kontrabanda-1905531167.html

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общество, москва, россия, алкоголь, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)