https://ria.ru/20231028/ekspert-1905810781.html

Эксперт назвал условие начала полномасштабной операции Израиля в Газе

Эксперт назвал условие начала полномасштабной операции Израиля в Газе - РИА Новости, 28.10.2023

Эксперт назвал условие начала полномасштабной операции Израиля в Газе

Израиль, начиная полномасштабную операцию в секторе Газа, будет вести ее с разных направлений, а также с воды, с воздуха, над землей и под землей, считает глава РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T12:41

2023-10-28T12:41

2023-10-28T12:41

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оон

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Израиль, начиная полномасштабную операцию в секторе Газа, будет вести ее с разных направлений, а также с воды, с воздуха, над землей и под землей, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. "Если наземная операция будет, то она будет идти со всех сторон, Израиль может позволить себе наступление с разных направлений. И подразделения не будут выходить с территории сектора Газа, и боевые действия будут вестись в четырех средах: с воды, прикрывает морская группировка, с воздуха, он полностью за Израилем, наземная и подземная операции", - сказал Клинцевич РИА Новости. Он добавил, что промедление Израиля с началом полномасштабной операции вписывается в логику попыток сохранить жизнь заложников в Газе. "Израиль пытается прощупать тактику для освобождения заложников. Можно идти и полностью сносить все на своем пути, а у Израиля есть такая возможность, но спасти заложников, находящихся под землей, это сложная задача", - добавил эксперт. В пятницу пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что сухопутные войска Израиля расширяют наземную деятельность на территории сектора Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231028/lavrov-1905808627.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году