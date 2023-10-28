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Информации о пострадавших россиянах в ДТП в Египте нет, заявило посольство - РИА Новости, 28.10.2023
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21:59 28.10.2023 (обновлено: 22:07 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/dtp-1905897283.html
Информации о пострадавших россиянах в ДТП в Египте нет, заявило посольство
Информации о пострадавших россиянах в ДТП в Египте нет, заявило посольство - РИА Новости, 28.10.2023
Информации о пострадавших россиянах в ДТП в Египте нет, заявило посольство
Информации о гражданах России среди пострадавших в массовом ДТП на севере Египта не поступало, заявило генконсульство РФ в Александрии. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T21:59
2023-10-28T22:07
в мире
египет
россия
александрия
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КАИР, 28 окт - РИА Новости. Информации о гражданах России среди пострадавших в массовом ДТП на севере Египта не поступало, заявило генконсульство РФ в Александрии. Ранее министерство здравоохранения Египта заявило, что 32 человека погибли, более 60 пострадали в результате ДТП, которое произошло в субботу утром с участием автобуса и легковых автомобилей на трассе Каир-Александрия в провинции Бухейра на севере страны. Египетские СМИ писали, что автобус столкнулся с рядом автомобилей, после чего некоторые из транспортных средств загорелись. По предварительным данным, причиной ДТП стала утечка масла. "Генконсульство находится на постоянной связи с профильными египетскими ведомствами относительно наличия среди пострадавших граждан России, к настоящему моменту такой информации не поступало", - говорится в заявлении генконсульства.
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в мире, египет, россия, александрия
В мире, Египет, Россия, Александрия
Информации о пострадавших россиянах в ДТП в Египте нет, заявило посольство

Генконсульство РФ в Египте: данных о пострадавших в ДТП россиянах нет

На месте массового ДТП в провинции Бухейра на севере Египта
На месте массового ДТП в провинции Бухейра на севере Египта
На месте массового ДТП в провинции Бухейра на севере Египта
Читать ria.ru в
КАИР, 28 окт - РИА Новости. Информации о гражданах России среди пострадавших в массовом ДТП на севере Египта не поступало, заявило генконсульство РФ в Александрии.
Ранее министерство здравоохранения Египта заявило, что 32 человека погибли, более 60 пострадали в результате ДТП, которое произошло в субботу утром с участием автобуса и легковых автомобилей на трассе Каир-Александрия в провинции Бухейра на севере страны. Египетские СМИ писали, что автобус столкнулся с рядом автомобилей, после чего некоторые из транспортных средств загорелись. По предварительным данным, причиной ДТП стала утечка масла.
"Генконсульство находится на постоянной связи с профильными египетскими ведомствами относительно наличия среди пострадавших граждан России, к настоящему моменту такой информации не поступало", - говорится в заявлении генконсульства.
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