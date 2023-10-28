https://ria.ru/20231028/dtp-1905897283.html

Информации о пострадавших россиянах в ДТП в Египте нет, заявило посольство

Информации о пострадавших россиянах в ДТП в Египте нет, заявило посольство - РИА Новости, 28.10.2023

Информации о пострадавших россиянах в ДТП в Египте нет, заявило посольство

Информации о гражданах России среди пострадавших в массовом ДТП на севере Египта не поступало, заявило генконсульство РФ в Александрии. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T21:59

2023-10-28T21:59

2023-10-28T22:07

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александрия

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КАИР, 28 окт - РИА Новости. Информации о гражданах России среди пострадавших в массовом ДТП на севере Египта не поступало, заявило генконсульство РФ в Александрии. Ранее министерство здравоохранения Египта заявило, что 32 человека погибли, более 60 пострадали в результате ДТП, которое произошло в субботу утром с участием автобуса и легковых автомобилей на трассе Каир-Александрия в провинции Бухейра на севере страны. Египетские СМИ писали, что автобус столкнулся с рядом автомобилей, после чего некоторые из транспортных средств загорелись. По предварительным данным, причиной ДТП стала утечка масла. "Генконсульство находится на постоянной связи с профильными египетскими ведомствами относительно наличия среди пострадавших граждан России, к настоящему моменту такой информации не поступало", - говорится в заявлении генконсульства.

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

египет

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в мире, египет, россия, александрия