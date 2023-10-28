https://ria.ru/20231028/dnr-1905792129.html

Пушилин анонсировал обращение к жителям и депутатам ДНР

Пушилин анонсировал обращение к жителям и депутатам ДНР - РИА Новости, 28.10.2023

Пушилин анонсировал обращение к жителям и депутатам ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что обратится с посланием к жителям и депутатам Народного Совета республики в конце года. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T10:20

2023-10-28T10:20

2023-10-28T10:20

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

общество

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что обратится с посланием к жителям и депутатам Народного Совета республики в конце года. "У нас есть определенная традиция - в конце года есть послание к депутатам Народного Совета и к жителям Донецкой Народной Республики, в этом году не будет исключения", - рассказал Пушилин. По его словам, основные аспекты, которые планируется затронуть в рамках готовящейся речи, это комплексная интеграция в пространство России, планы по развитию региона на ближайшее время и стратегические задачи на долгосрочную перспективу.

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905622990.html

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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, общество