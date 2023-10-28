https://ria.ru/20231028/dacha-1905784112.html

В Госдуме рассказали, как правильно подготовить дачные постройки к зиме

В Госдуме рассказали, как правильно подготовить дачные постройки к зиме - РИА Новости, 28.10.2023

В Госдуме рассказали, как правильно подготовить дачные постройки к зиме

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, как правильно подготовить дачные постройки к зиме, чтобы не произошло разрыва коммуникаций и... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T09:20

2023-10-28T09:20

2023-10-28T09:20

сергей гаврилов

общество

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, как правильно подготовить дачные постройки к зиме, чтобы не произошло разрыва коммуникаций и пожара. "Слейте воду из системы водяного отопления, бочек, кранов и труб обязательно просушите их, чтобы нигде не застаивалась вода, иначе в морозный день она замерзнет и разорвет батареи. Сливные краны стоит оставить открытыми в нижних точках, чтобы вода вышла самотеком", - сообщил Гаврилов. Также он отметил, что если нет планов приезжать на дачу всю зиму, можно залить в систему антифриз - он не замерзнет и смажет отопительную систему. Если в СНТ есть общий уличный водопровод, то в день выключения воды в поселке необходимо открыть уличные краны, чтобы зимой не разорвало трубы, сообщил депутат. "Если в ваши планы весной не входит замена лопнувшего в морозы унитаза, слейте воду из смывного бачка и отчерпайте из перелива, а отверстие закройте пустой пластиковой бутылкой. Правильно отключите септик", - заявил Гаврилов. Также он предложил слить воду из системы скважины, чтобы не вышли из строя насосы. Если же скважина с кессоном и оборудование водоочистки расположено в кессоне, не забудьте утеплить на зиму крышку кессона для сохранения в рабочем состоянии всех фильтров системы очистки, добавил он. "Если на даче используется газовый баллон, то его можно оставить на даче, потому что от холода газ сжимается и целостности баллона ничего не грозит. Главное, необходимо закрыть вентиль и отключить баллон от плиты", - сообщил Гаврилов. Также следует выключить все электроприборы и электричество, иначе перебои в электроснабжении могут стать причиной пожара, добавил политик. "Хотя, конечно, лучше всего в дом приезжать и протапливать его, так как если зимой не приезжать и не протапливать дом, то он может промерзнуть. Из-за перепада температур образуется конденсат, который способствует разрушению отделочных материалов. Из-за плохой теплоизоляции возникает сквозняк, зимой на стеклах будет появляться конденсат, а вместе с ним – грибок и плесень", - сообщил Гаврилов.

https://ria.ru/20231020/podmoskove-1903900759.html

https://ria.ru/20230812/dacha-1889673285.html

https://ria.ru/20230926/dacha-1898613829.html

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сергей гаврилов, общество, россия