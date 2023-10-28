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В Госдуме рассказали, как правильно подготовить дачные постройки к зиме - РИА Новости, 28.10.2023
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09:20 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/dacha-1905784112.html
В Госдуме рассказали, как правильно подготовить дачные постройки к зиме
В Госдуме рассказали, как правильно подготовить дачные постройки к зиме - РИА Новости, 28.10.2023
В Госдуме рассказали, как правильно подготовить дачные постройки к зиме
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, как правильно подготовить дачные постройки к зиме, чтобы не произошло разрыва коммуникаций и... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T09:20
2023-10-28T09:20
сергей гаврилов
общество
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, как правильно подготовить дачные постройки к зиме, чтобы не произошло разрыва коммуникаций и пожара. "Слейте воду из системы водяного отопления, бочек, кранов и труб обязательно просушите их, чтобы нигде не застаивалась вода, иначе в морозный день она замерзнет и разорвет батареи. Сливные краны стоит оставить открытыми в нижних точках, чтобы вода вышла самотеком", - сообщил Гаврилов. Также он отметил, что если нет планов приезжать на дачу всю зиму, можно залить в систему антифриз - он не замерзнет и смажет отопительную систему. Если в СНТ есть общий уличный водопровод, то в день выключения воды в поселке необходимо открыть уличные краны, чтобы зимой не разорвало трубы, сообщил депутат. "Если в ваши планы весной не входит замена лопнувшего в морозы унитаза, слейте воду из смывного бачка и отчерпайте из перелива, а отверстие закройте пустой пластиковой бутылкой. Правильно отключите септик", - заявил Гаврилов. Также он предложил слить воду из системы скважины, чтобы не вышли из строя насосы. Если же скважина с кессоном и оборудование водоочистки расположено в кессоне, не забудьте утеплить на зиму крышку кессона для сохранения в рабочем состоянии всех фильтров системы очистки, добавил он. "Если на даче используется газовый баллон, то его можно оставить на даче, потому что от холода газ сжимается и целостности баллона ничего не грозит. Главное, необходимо закрыть вентиль и отключить баллон от плиты", - сообщил Гаврилов. Также следует выключить все электроприборы и электричество, иначе перебои в электроснабжении могут стать причиной пожара, добавил политик. "Хотя, конечно, лучше всего в дом приезжать и протапливать его, так как если зимой не приезжать и не протапливать дом, то он может промерзнуть. Из-за перепада температур образуется конденсат, который способствует разрушению отделочных материалов. Из-за плохой теплоизоляции возникает сквозняк, зимой на стеклах будет появляться конденсат, а вместе с ним – грибок и плесень", - сообщил Гаврилов.
https://ria.ru/20231020/podmoskove-1903900759.html
https://ria.ru/20230812/dacha-1889673285.html
https://ria.ru/20230926/dacha-1898613829.html
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сергей гаврилов, общество, россия
Сергей Гаврилов, Общество, Россия
В Госдуме рассказали, как правильно подготовить дачные постройки к зиме

Депутат ГД Гаврилов рассказал, как правильно подготовить дачные постройки к зиме

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЧастные дома
Частные дома - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Частные дома. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, как правильно подготовить дачные постройки к зиме, чтобы не произошло разрыва коммуникаций и пожара.
«
"Слейте воду из системы водяного отопления, бочек, кранов и труб обязательно просушите их, чтобы нигде не застаивалась вода, иначе в морозный день она замерзнет и разорвет батареи. Сливные краны стоит оставить открытыми в нижних точках, чтобы вода вышла самотеком", - сообщил Гаврилов.
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Также он отметил, что если нет планов приезжать на дачу всю зиму, можно залить в систему антифриз - он не замерзнет и смажет отопительную систему. Если в СНТ есть общий уличный водопровод, то в день выключения воды в поселке необходимо открыть уличные краны, чтобы зимой не разорвало трубы, сообщил депутат.
«
"Если в ваши планы весной не входит замена лопнувшего в морозы унитаза, слейте воду из смывного бачка и отчерпайте из перелива, а отверстие закройте пустой пластиковой бутылкой. Правильно отключите септик", - заявил Гаврилов.
Также он предложил слить воду из системы скважины, чтобы не вышли из строя насосы. Если же скважина с кессоном и оборудование водоочистки расположено в кессоне, не забудьте утеплить на зиму крышку кессона для сохранения в рабочем состоянии всех фильтров системы очистки, добавил он.
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«
"Если на даче используется газовый баллон, то его можно оставить на даче, потому что от холода газ сжимается и целостности баллона ничего не грозит. Главное, необходимо закрыть вентиль и отключить баллон от плиты", - сообщил Гаврилов.
Также следует выключить все электроприборы и электричество, иначе перебои в электроснабжении могут стать причиной пожара, добавил политик.
«
"Хотя, конечно, лучше всего в дом приезжать и протапливать его, так как если зимой не приезжать и не протапливать дом, то он может промерзнуть. Из-за перепада температур образуется конденсат, который способствует разрушению отделочных материалов. Из-за плохой теплоизоляции возникает сквозняк, зимой на стеклах будет появляться конденсат, а вместе с ним – грибок и плесень", - сообщил Гаврилов.
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Сергей ГавриловОбществоРоссия
 
 
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