https://ria.ru/20231028/bespilotnik-1905827067.html

БПЛА, атаковавший Курскую АЭС 26 октября, врезался в склад ядерных отходов

БПЛА, атаковавший Курскую АЭС 26 октября, врезался в склад ядерных отходов - РИА Новости, 28.10.2023

БПЛА, атаковавший Курскую АЭС 26 октября, врезался в склад ядерных отходов

Один из трех украинских беспилотников, атаковавших Курскую АЭС 26 октября, врезался в склад ядерных отходов, говорится в комментарии официального представителя... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:27

2023-10-28T14:27

2023-10-28T16:17

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Один из трех украинских беспилотников, атаковавших Курскую АЭС 26 октября, врезался в склад ядерных отходов, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой."Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции. По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами", — заявила Захарова.По ее словам, это доказывает, что для киевского режима нет никаких ограничений, вплоть до актов ядерного терроризма. Последствием этого налета могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран."Иных задач при атаке атомной электростанции — сугубо мирного инфраструктурного объекта — изначально не ставилось", — считает официальный представитель МИД.Бомбардировкой Курской АЭС киевский режим поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями, подчеркивается в комментарии. При этом особую тревогу вызывает тот факт, что преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно, и по прямому указанию западных кураторов, добавила Захарова.Москва призвала все правительства всех стран осудить варварские действия Киева, а профильные международные организации, экологические НПО и гражданское общество — дать соответствующую оценку этому акту терроризма.

https://ria.ru/20231011/bortnikov-1901936686.html

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россия, курская аэс, украина, вооруженные силы украины, мария захарова, киев, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)