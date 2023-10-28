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В Крыму для бегемота Морячки Сони вырастили пальму - РИА Новости, 28.10.2023
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Хорошие новости
 
14:50 28.10.2023 (обновлено: 16:07 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/begemot-1905830259.html
В Крыму для бегемота Морячки Сони вырастили пальму
В Крыму для бегемота Морячки Сони вырастили пальму - РИА Новости, 28.10.2023
В Крыму для бегемота Морячки Сони вырастили пальму
В зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр специально для бегемота Морячки Сони вырастили пальму, рассказал РИА Новости директор учреждения Виктор... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:50
2023-10-28T16:07
хорошие новости
бахчисарай (крым)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. В зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр специально для бегемота Морячки Сони вырастили пальму, рассказал РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко. &quot;Мы импортозаместили любимое лакомство бегемота, вырастив у себя пальму, листья которой с удовольствием ест наш бегемот&quot;, — сказал он.По словам директора, Крым — это благодатная земля, которая позволяет выращивать и экзотические растения. &quot;Сейчас мы кормим нашего бегемота фруктами и овощами. Морячка Соня с удовольствием ест крымские арбузы и яблоки, но ее африканская душа скучает по привычной пище, поэтому мы решили угостить ее листьями пальмы. Бегемоту это явно понравилось&quot;, — подчеркнул Жиленко.Семнадцатилетняя самка бегемота по кличке Морячка Соня поселилась в бахчисарайском зоопарке в конце сентября. Она стала единственным бегемотом на территории Крыма.
https://ria.ru/20230630/voler-1881416033.html
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бахчисарай (крым), общество
Хорошие новости, Бахчисарай (Крым), Общество
В Крыму для бегемота Морячки Сони вырастили пальму

В зоопарке в Крыму вырастили пальму, чтобы кормить бегемота Морячку Соню

Бегемот Морячка Соня в Бахчисарайском парке миниатюр
Бегемот Морячка Соня в Бахчисарайском парке миниатюр
Бегемот Морячка Соня в Бахчисарайском парке миниатюр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. В зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр специально для бегемота Морячки Сони вырастили пальму, рассказал РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко.
«

"Мы импортозаместили любимое лакомство бегемота, вырастив у себя пальму, листья которой с удовольствием ест наш бегемот", — сказал он.

По словам директора, Крым — это благодатная земля, которая позволяет выращивать и экзотические растения.
«

"Сейчас мы кормим нашего бегемота фруктами и овощами. Морячка Соня с удовольствием ест крымские арбузы и яблоки, но ее африканская душа скучает по привычной пище, поэтому мы решили угостить ее листьями пальмы. Бегемоту это явно понравилось", — подчеркнул Жиленко.

Семнадцатилетняя самка бегемота по кличке Морячка Соня поселилась в бахчисарайском зоопарке в конце сентября. Она стала единственным бегемотом на территории Крыма.
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Хорошие новостиБахчисарай (Крым)Общество
 
 
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