https://ria.ru/20231028/begemot-1905830259.html

В Крыму для бегемота Морячки Сони вырастили пальму

В Крыму для бегемота Морячки Сони вырастили пальму - РИА Новости, 28.10.2023

В Крыму для бегемота Морячки Сони вырастили пальму

В зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр специально для бегемота Морячки Сони вырастили пальму, рассказал РИА Новости директор учреждения Виктор... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:50

2023-10-28T14:50

2023-10-28T16:07

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бахчисарай (крым)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. В зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр специально для бегемота Морячки Сони вырастили пальму, рассказал РИА Новости директор учреждения Виктор Жиленко. "Мы импортозаместили любимое лакомство бегемота, вырастив у себя пальму, листья которой с удовольствием ест наш бегемот", — сказал он.По словам директора, Крым — это благодатная земля, которая позволяет выращивать и экзотические растения. "Сейчас мы кормим нашего бегемота фруктами и овощами. Морячка Соня с удовольствием ест крымские арбузы и яблоки, но ее африканская душа скучает по привычной пище, поэтому мы решили угостить ее листьями пальмы. Бегемоту это явно понравилось", — подчеркнул Жиленко.Семнадцатилетняя самка бегемота по кличке Морячка Соня поселилась в бахчисарайском зоопарке в конце сентября. Она стала единственным бегемотом на территории Крыма.

https://ria.ru/20230630/voler-1881416033.html

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бахчисарай (крым), общество