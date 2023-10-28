https://ria.ru/20231028/bastrykin-1905905558.html

Бастрыкин поручил провести проверку по обмелевшему озеру в Геленджике

Бастрыкин поручил провести проверку по обмелевшему озеру в Геленджике - РИА Новости, 28.10.2023

Бастрыкин поручил провести проверку по обмелевшему озеру в Геленджике

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о нарушении природоохранного законодательства вблизи Геленджика, где... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T23:26

2023-10-28T23:26

2023-10-28T23:30

происшествия

россия

геленджик

краснодарский край

александр бастрыкин

андрей маслов

следственный комитет россии (ск рф)

общероссийский народный фронт

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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о нарушении природоохранного законодательства вблизи Геленджика, где озеро сначала загрязнилось из-за стихийной свалки, а потом обмелело, сообщили в Информационном центре СКР. Ранее в кубанском реготделении Общероссийского народного фронта появилась информация о том, что в мае прошлого года была организована стихийная свалка твердых бытовых и строительных отходов в озере вблизи Геленджика. Это привело к загрязнению и обмелению водоема, который "превратился в ручей". По данным общественного движения, Росприроднадзор сделал пробы воды, зафиксировав превышение содержания опасных вредных веществ. При этом рядом со свалкой находятся фермерские хозяйства, отмечается, что такая близость может негативно повлиять на здоровье граждан. "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230916/ozero-1896681406.html

россия

геленджик

краснодарский край

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происшествия, россия, геленджик, краснодарский край, александр бастрыкин, андрей маслов, следственный комитет россии (ск рф), общероссийский народный фронт, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)