Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил провести проверку по обмелевшему озеру в Геленджике - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 28.10.2023 (обновлено: 23:30 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/bastrykin-1905905558.html
Бастрыкин поручил провести проверку по обмелевшему озеру в Геленджике
Бастрыкин поручил провести проверку по обмелевшему озеру в Геленджике - РИА Новости, 28.10.2023
Бастрыкин поручил провести проверку по обмелевшему озеру в Геленджике
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о нарушении природоохранного законодательства вблизи Геленджика, где... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T23:26
2023-10-28T23:30
происшествия
россия
геленджик
краснодарский край
александр бастрыкин
андрей маслов
следственный комитет россии (ск рф)
общероссийский народный фронт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5f933f52114b4bc57bd701a4dff9880.jpg
КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о нарушении природоохранного законодательства вблизи Геленджика, где озеро сначала загрязнилось из-за стихийной свалки, а потом обмелело, сообщили в Информационном центре СКР. Ранее в кубанском реготделении Общероссийского народного фронта появилась информация о том, что в мае прошлого года была организована стихийная свалка твердых бытовых и строительных отходов в озере вблизи Геленджика. Это привело к загрязнению и обмелению водоема, который "превратился в ручей". По данным общественного движения, Росприроднадзор сделал пробы воды, зафиксировав превышение содержания опасных вредных веществ. При этом рядом со свалкой находятся фермерские хозяйства, отмечается, что такая близость может негативно повлиять на здоровье граждан. "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230916/ozero-1896681406.html
россия
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_77:0:1214:853_1920x0_80_0_0_4bcae47046e8de938c47b649c53e4947.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, геленджик, краснодарский край, александр бастрыкин, андрей маслов, следственный комитет россии (ск рф), общероссийский народный фронт, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Россия, Геленджик, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Андрей Маслов, Следственный комитет России (СК РФ), Общероссийский народный фронт, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Бастрыкин поручил провести проверку по обмелевшему озеру в Геленджике

Бастрыкин поручил проверить обмелевшее из-за свалки озеро в Геленджике

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о нарушении природоохранного законодательства вблизи Геленджика, где озеро сначала загрязнилось из-за стихийной свалки, а потом обмелело, сообщили в Информационном центре СКР.
Ранее в кубанском реготделении Общероссийского народного фронта появилась информация о том, что в мае прошлого года была организована стихийная свалка твердых бытовых и строительных отходов в озере вблизи Геленджика. Это привело к загрязнению и обмелению водоема, который "превратился в ручей". По данным общественного движения, Росприроднадзор сделал пробы воды, зафиксировав превышение содержания опасных вредных веществ. При этом рядом со свалкой находятся фермерские хозяйства, отмечается, что такая близость может негативно повлиять на здоровье граждан.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах", - говорится в сообщении.
Озеро Лох-Ней в Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Крупнейшее пресноводное озеро Британии покрылось токсичными водорослями
16 сентября, 11:12
 
ПроисшествияРоссияГеленджикКраснодарский крайАлександр БастрыкинАндрей МасловСледственный комитет России (СК РФ)Общероссийский народный фронтФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала