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В Ставропольском крае иномарка насмерть сбила двух подростков - РИА Новости, 28.10.2023
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23:39 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/avariya-1905906379.html
В Ставропольском крае иномарка насмерть сбила двух подростков
В Ставропольском крае иномарка насмерть сбила двух подростков - РИА Новости, 28.10.2023
В Ставропольском крае иномарка насмерть сбила двух подростков
Водитель легкового автомобиля насмерть сбил двух девочек 14 и 15 лет на пешеходном переходе в селе Обильном Ставропольского края, сообщает Госавтоинспекция по... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T23:39
2023-10-28T23:39
происшествия
авто
ставропольский край
пятигорск
toyota corolla
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ПЯТИГОРСК, 28 окт – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля насмерть сбил двух девочек 14 и 15 лет на пешеходном переходе в селе Обильном Ставропольского края, сообщает Госавтоинспекция по региону. По данным ведомства, ДТП произошло около 19.40 мск. "Водитель легкового автомобиля Toyota (мужчина 1963 г.р. житель г. Пятигорска) допустил наезд на двух местных девочек, переходивших проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате автоаварии один ребёнок (14 лет) от полученных травм скончался на месте происшествия, второй (15 лет) умер в больнице г. Георгиевска", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что ранее водитель более 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, большинство которых - превышение скорости. "На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка", – добавили в ведомстве.
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происшествия, авто, ставропольский край, пятигорск, toyota corolla
Происшествия, Авто, Ставропольский край, Пятигорск, Toyota Corolla
В Ставропольском крае иномарка насмерть сбила двух подростков

На Ставрополье иномарка насмерть сбила двух девушек на пешеходном переходе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 28 окт – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля насмерть сбил двух девочек 14 и 15 лет на пешеходном переходе в селе Обильном Ставропольского края, сообщает Госавтоинспекция по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло около 19.40 мск.
«
"Водитель легкового автомобиля Toyota (мужчина 1963 г.р. житель г. Пятигорска) допустил наезд на двух местных девочек, переходивших проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате автоаварии один ребёнок (14 лет) от полученных травм скончался на месте происшествия, второй (15 лет) умер в больнице г. Георгиевска", – информирует ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что ранее водитель более 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, большинство которых - превышение скорости.
"На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка", – добавили в ведомстве.
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ПроисшествияАвтоСтавропольский крайПятигорскToyota Corolla
 
 
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