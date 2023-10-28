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В Ставропольском крае иномарка насмерть сбила двух подростков

В Ставропольском крае иномарка насмерть сбила двух подростков - РИА Новости, 28.10.2023

В Ставропольском крае иномарка насмерть сбила двух подростков

Водитель легкового автомобиля насмерть сбил двух девочек 14 и 15 лет на пешеходном переходе в селе Обильном Ставропольского края, сообщает Госавтоинспекция по... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T23:39

2023-10-28T23:39

2023-10-28T23:39

происшествия

авто

ставропольский край

пятигорск

toyota corolla

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ПЯТИГОРСК, 28 окт – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля насмерть сбил двух девочек 14 и 15 лет на пешеходном переходе в селе Обильном Ставропольского края, сообщает Госавтоинспекция по региону. По данным ведомства, ДТП произошло около 19.40 мск. "Водитель легкового автомобиля Toyota (мужчина 1963 г.р. житель г. Пятигорска) допустил наезд на двух местных девочек, переходивших проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате автоаварии один ребёнок (14 лет) от полученных травм скончался на месте происшествия, второй (15 лет) умер в больнице г. Георгиевска", – информирует ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что ранее водитель более 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, большинство которых - превышение скорости. "На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

ставропольский край

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происшествия, авто, ставропольский край, пятигорск, toyota corolla