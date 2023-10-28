https://ria.ru/20231028/aktsiya-1905879081.html
В Риме, Лондоне и Париже прошли акции в поддержку Палестины
В Риме, Лондоне и Париже прошли акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 28.10.2023
В Риме, Лондоне и Париже прошли акции в поддержку Палестины
В крупных европейских городах прошли митинги в поддержку Палестины. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T19:40
2023-10-28T19:40
2023-10-28T22:29
в мире
палестина
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
оон
рим
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905880094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3013fad96cc14479a753edf55a5a972.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В крупных европейских городах прошли митинги в поддержку Палестины.По данным телеканала Sky News, в Лондоне в демонстрации приняли участие тысячи человек. Похожие акции состоялись и в других городах королевства, в том числе в Манчестере и Глазго.Как сообщил BFMTV, в Париже митинг прошел, несмотря на запрет властей. Манифестанты размахивали палестинскими флагами и требовали открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из сектора Газа.В Риме несколько тысяч человек также приняли участие в подобном шествии, передает корреспондент РИА Новости.Демонстранты прошли от площади с античной пирамидой Цестия мимо Большого цирка к Колизею и площади у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано. Они выкрикивали лозунги с оскорблениями в адрес Тель-Авива, а также требовали освобождения Палестины. Помимо представителей арабской диаспоры, к мероприятию присоединились активисты левых организаций и студенческих групп.Когда протестующие достигли штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), некоторые из них забрались на ограждение здания и сняли оттуда флаг Израиля.Палестино-израильский конфликтНовый виток ближневосточного конфликта начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, среди них более 20 — россияне. Еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
палестина
израиль
рим
лондон
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905880094_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_441413c713551d39a7f006ead0de1f2e.jpg
Митинги в Лондоне и Берлине в поддержку Палестины
Митинги в Лондоне и Берлине в поддержку Палестины
2023-10-28T19:40
true
PT4M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, рим, лондон, париж
В мире, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, ООН, Рим, Лондон, Париж
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В крупных европейских городах прошли митинги в поддержку Палестины.
По данным телеканала Sky News
, в Лондоне в демонстрации приняли участие тысячи человек. Похожие акции состоялись и в других городах королевства, в том числе в Манчестере и Глазго.
Как сообщил BFMTV,
в Париже митинг прошел, несмотря на запрет властей. Манифестанты размахивали палестинскими флагами и требовали открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из сектора Газа.
В Риме несколько тысяч человек также приняли участие в подобном шествии, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстранты прошли от площади с античной пирамидой Цестия мимо Большого цирка к Колизею и площади у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано. Они выкрикивали лозунги с оскорблениями в адрес Тель-Авива, а также требовали освобождения Палестины. Помимо представителей арабской диаспоры, к мероприятию присоединились активисты левых организаций и студенческих групп.
Когда протестующие достигли штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО), некоторые из них забрались на ограждение здания и сняли оттуда флаг Израиля.
Палестино-израильский конфликт
Новый виток ближневосточного конфликта начался после того, как утром 7 октября Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, среди них более 20 — россияне. Еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.