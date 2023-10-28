https://ria.ru/20231028/aktsiya-1905879081.html

В Риме, Лондоне и Париже прошли акции в поддержку Палестины

В Риме, Лондоне и Париже прошли акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 28.10.2023

В Риме, Лондоне и Париже прошли акции в поддержку Палестины

В крупных европейских городах прошли митинги в поддержку Палестины. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T19:40

2023-10-28T19:40

2023-10-28T22:29

в мире

палестина

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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лондон

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В крупных европейских городах прошли митинги в поддержку Палестины.По данным телеканала Sky News, в Лондоне в демонстрации приняли участие тысячи человек. Похожие акции состоялись и в других городах королевства, в том числе в Манчестере и Глазго.Как сообщил BFMTV, в Париже митинг прошел, несмотря на запрет властей. Манифестанты размахивали палестинскими флагами и требовали открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из сектора Газа.В Риме несколько тысяч человек также приняли участие в подобном шествии, передает корреспондент РИА Новости.Демонстранты прошли от площади с античной пирамидой Цестия мимо Большого цирка к Колизею и площади у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано. Они выкрикивали лозунги с оскорблениями в адрес Тель-Авива, а также требовали освобождения Палестины. Помимо представителей арабской диаспоры, к мероприятию присоединились активисты левых организаций и студенческих групп.Когда протестующие достигли штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), некоторые из них забрались на ограждение здания и сняли оттуда флаг Израиля.Палестино-израильский конфликтНовый виток ближневосточного конфликта начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, среди них более 20 — россияне. Еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинги в Лондоне и Берлине в поддержку Палестины Митинги в Лондоне и Берлине в поддержку Палестины 2023-10-28T19:40 true PT4M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, рим, лондон, париж