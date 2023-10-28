В Париже проходит акция в поддержку Палестины

ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости. Демонстрация в поддержку Палестины проходит в Париже, несмотря на запрет властей на её проведение, манифестанты требуют открытия гуманитарного коридора в секторе Газа, сообщил в субботу телеканал BFMTV. Ранее сообщалось, что парижский суд оставил в силе введенный ранее властями запрет на проведение в субботу пропалестинской демонстрации. "Несмотря на запрет пропалестинской манифестации, множество демонстрантов собрались на площади Шатле в Париже", - говорится в сообщении телеканала. Участники манифестации размахивают палестинскими флагами и требуют открытия гуманитарного коридора для эвакуации гражданских из сектора Газа, передаёт BFMTV. Как сообщает телеканал, помимо демонстрантов на месте присутствует немало правоохранителей, которые препятствуют дальнейшему движению марша. Субботнюю акцию в Париже организуют пропалестинские ассоциации, включая "Фронт освобождения Палестины" и "Новую антикапиталистическую партию" (NPA), против которой во Франции начали расследование из-за "оправдания терроризма" за их отказ осудить атаки палестинского движения ХАМАС против Израиля. Ранее Государственный совет Франции отменил универсальный запрет на проведение всех пропалестинских акций, выданный МВД страны. Властям было рекомендовано принимать решение в каждом отдельном случае. Массовая акция в поддержку Палестины состоялась в Париже на следующий день. До этого власти Франции запретили множество акций в поддержку Палестины в стране, включая акции в Лионе, Марселе и Париже. Несмотря на запрет, манифестации собирали сотни участников, полиция проводила задержания и штрафовала протестующих. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Участники демонстрации в поддержку Палестины в Париже
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ПАРИЖ, 28 окт – РИА Новости. Демонстрация в поддержку Палестины проходит в Париже, несмотря на запрет властей на её проведение, манифестанты требуют открытия гуманитарного коридора в секторе Газа, сообщил в субботу телеканал BFMTV.
Ранее сообщалось, что парижский суд оставил в силе введенный ранее властями запрет на проведение в субботу пропалестинской демонстрации.
"Несмотря на запрет пропалестинской манифестации, множество демонстрантов собрались на площади Шатле в Париже", - говорится в сообщении телеканала.
Участники манифестации размахивают палестинскими флагами и требуют открытия гуманитарного коридора для эвакуации гражданских из сектора Газа, передаёт BFMTV.
Как сообщает телеканал, помимо демонстрантов на месте присутствует немало правоохранителей, которые препятствуют дальнейшему движению марша.
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Субботнюю акцию в Париже организуют пропалестинские ассоциации, включая "Фронт освобождения Палестины" и "Новую антикапиталистическую партию" (NPA), против которой во Франции начали расследование из-за "оправдания терроризма" за их отказ осудить атаки палестинского движения ХАМАС против Израиля.
Ранее Государственный совет Франции отменил универсальный запрет на проведение всех пропалестинских акций, выданный МВД страны. Властям было рекомендовано принимать решение в каждом отдельном случае. Массовая акция в поддержку Палестины состоялась в Париже на следующий день.
До этого власти Франции запретили множество акций в поддержку Палестины в стране, включая акции в Лионе, Марселе и Париже. Несмотря на запрет, манифестации собирали сотни участников, полиция проводила задержания и штрафовала протестующих.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,7 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Забыли про законы ведения войны? Так вам напомнят
27 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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