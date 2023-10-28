https://ria.ru/20231028/aktivisty-1905761577.html

Сотни активистов в центре Нью-Йорка призывают прекратить помощь Израилю

Сотни активистов в центре Нью-Йорка призывают прекратить помощь Израилю - РИА Новости, 28.10.2023

Сотни активистов в центре Нью-Йорка призывают прекратить помощь Израилю

Около двухсот протестующих собрались в здании вокзала Grand Central в Нью-Йорке и призывают к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, а также... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T02:50

2023-10-28T02:50

2023-10-28T02:55

израиль

нью-йорк (город)

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905423813_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_39686c7b77f8782c77a17db281ecdefb.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 28 окт - РИА Новости. Около двухсот протестующих собрались в здании вокзала Grand Central в Нью-Йорке и призывают к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, а также к прекращению финансирования Израиля, передает корреспондент РИА Новости. Пришедшие скандируют: "Больше ни цепочки, ни бриллианта, нет деньгам на преступление Израиля!" Участники акции также призывают к немедленному прекращению огня. В толпе видны флаги Палестины. Полиция перекрыла активистам проход в центр здания. Митинг проходит в спокойной атмосфере, никто не пытается прорвать кордон.

https://ria.ru/20231019/kongress-1903725316.html

израиль

нью-йорк (город)

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, нью-йорк (город), палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире