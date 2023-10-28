https://ria.ru/20231028/aktivisty-1905761577.html
Сотни активистов в центре Нью-Йорка призывают прекратить помощь Израилю
Сотни активистов в центре Нью-Йорка призывают прекратить помощь Израилю - РИА Новости, 28.10.2023
Сотни активистов в центре Нью-Йорка призывают прекратить помощь Израилю
Около двухсот протестующих собрались в здании вокзала Grand Central в Нью-Йорке и призывают к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, а также... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T02:50
2023-10-28T02:50
2023-10-28T02:55
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НЬЮ-ЙОРК, 28 окт - РИА Новости. Около двухсот протестующих собрались в здании вокзала Grand Central в Нью-Йорке и призывают к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, а также к прекращению финансирования Израиля, передает корреспондент РИА Новости. Пришедшие скандируют: "Больше ни цепочки, ни бриллианта, нет деньгам на преступление Израиля!" Участники акции также призывают к немедленному прекращению огня. В толпе видны флаги Палестины. Полиция перекрыла активистам проход в центр здания. Митинг проходит в спокойной атмосфере, никто не пытается прорвать кордон.
https://ria.ru/20231019/kongress-1903725316.html
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израиль, нью-йорк (город), палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Нью-Йорк (город), Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Сотни активистов в центре Нью-Йорка призывают прекратить помощь Израилю
Сотни активистов в центре Нью-Йорка призывают прекратить спонсировать Израиль
НЬЮ-ЙОРК, 28 окт - РИА Новости. Около двухсот протестующих собрались в здании вокзала Grand Central в Нью-Йорке и призывают к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, а также к прекращению финансирования Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
Пришедшие скандируют: "Больше ни цепочки, ни бриллианта, нет деньгам на преступление Израиля!"
Участники акции также призывают к немедленному прекращению огня. В толпе видны флаги Палестины
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Полиция перекрыла активистам проход в центр здания. Митинг проходит в спокойной атмосфере, никто не пытается прорвать кордон.
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