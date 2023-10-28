https://ria.ru/20231028/akhmat-1905834455.html

В "Ахмате" рассказали о массовом пополнении из экс-бойцов "Вагнера"

В "Ахмате" рассказали о массовом пополнении из экс-бойцов "Вагнера" - РИА Новости, 28.10.2023

В "Ахмате" рассказали о массовом пополнении из экс-бойцов "Вагнера"

Бывшие члены группы "Вагнера" переходят в подразделения спецназа "Ахмат" и прибывают в зону проведения спецоперации, сообщил РИА Новости командир "Ахмата" Апты... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T15:17

2023-10-28T15:17

2023-10-28T16:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

апты алаудинов

чвк "вагнер"

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ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Бывшие члены группы "Вагнера" переходят в подразделения спецназа "Ахмат" и прибывают в зону проведения спецоперации, сообщил РИА Новости командир "Ахмата" Апты Алаудинов. "Они и раньше переходили ко мне "энное" количество бойцов периодически. А сейчас <...> у нас пошло массовое пополнение из бойцов "Вагнер". Cейчас они пошл в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы", — пояснил он.По словам Алаудинова, за время спецоперации подразделения "Ахмат" и "Вагнера" не раз работали на смежных участках фронта. "<...> Мы, можно сказать, некоторые время были "соседями". Где находились "Вагнер", у нас всегда была уверенность, что наши соседи твердо стоят, и мы за это никогда не беспокоились. Точно также надо отметить, что бойцы ЧВК "Вагнер" тоже всегда отзывались о нас очень уважительно", — отметил командир.Кроме того, вагнеровцы выбирают "Ахмат" из-за похожего уклада между командирами и бойцами в подразделении, высокого уровня подготовки и обеспечения "Ахмата" всем необходимым для ведения боевых действий, добавил он.

https://ria.ru/20231005/vagner-1900804139.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, апты алаудинов, чвк "вагнер"