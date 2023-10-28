Рейтинг@Mail.ru
В "Ахмате" рассказали о массовом пополнении из экс-бойцов "Вагнера" - РИА Новости, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 28.10.2023 (обновлено: 16:03 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/akhmat-1905834455.html
В "Ахмате" рассказали о массовом пополнении из экс-бойцов "Вагнера"
В "Ахмате" рассказали о массовом пополнении из экс-бойцов "Вагнера" - РИА Новости, 28.10.2023
В "Ахмате" рассказали о массовом пополнении из экс-бойцов "Вагнера"
Бывшие члены группы "Вагнера" переходят в подразделения спецназа "Ахмат" и прибывают в зону проведения спецоперации, сообщил РИА Новости командир "Ахмата" Апты... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T15:17
2023-10-28T16:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
апты алаудинов
чвк "вагнер"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3120601b7a5c4dc552482317b38ce2.jpg
ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Бывшие члены группы "Вагнера" переходят в подразделения спецназа "Ахмат" и прибывают в зону проведения спецоперации, сообщил РИА Новости командир "Ахмата" Апты Алаудинов. &quot;Они и раньше переходили ко мне &quot;энное&quot; количество бойцов периодически. А сейчас &lt;...&gt; у нас пошло массовое пополнение из бойцов &quot;Вагнер&quot;. Cейчас они пошл в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы&quot;, — пояснил он.По словам Алаудинова, за время спецоперации подразделения "Ахмат" и "Вагнера" не раз работали на смежных участках фронта. "&lt;...&gt; Мы, можно сказать, некоторые время были "соседями". Где находились "Вагнер", у нас всегда была уверенность, что наши соседи твердо стоят, и мы за это никогда не беспокоились. Точно также надо отметить, что бойцы ЧВК "Вагнер" тоже всегда отзывались о нас очень уважительно", — отметил командир.Кроме того, вагнеровцы выбирают "Ахмат" из-за похожего уклада между командирами и бойцами в подразделении, высокого уровня подготовки и обеспечения "Ахмата" всем необходимым для ведения боевых действий, добавил он.
https://ria.ru/20231005/vagner-1900804139.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed03933355e0dabab716218df4ff4b3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, апты алаудинов, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Апты Алаудинов, ЧВК "Вагнер"
В "Ахмате" рассказали о массовом пополнении из экс-бойцов "Вагнера"

Алаудинов: бывшие бойцы "Вагнера" прибывают в подразделения спецназа "Ахмат"

© РИА НовостиКомандир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости
Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Бывшие члены группы "Вагнера" переходят в подразделения спецназа "Ахмат" и прибывают в зону проведения спецоперации, сообщил РИА Новости командир "Ахмата" Апты Алаудинов.
«

"Они и раньше переходили ко мне "энное" количество бойцов периодически. А сейчас <...> у нас пошло массовое пополнение из бойцов "Вагнер". Cейчас они пошл в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы", — пояснил он.

По словам Алаудинова, за время спецоперации подразделения "Ахмат" и "Вагнера" не раз работали на смежных участках фронта.
"<...> Мы, можно сказать, некоторые время были "соседями". Где находились "Вагнер", у нас всегда была уверенность, что наши соседи твердо стоят, и мы за это никогда не беспокоились. Точно также надо отметить, что бойцы ЧВК "Вагнер" тоже всегда отзывались о нас очень уважительно", — отметил командир.
Кроме того, вагнеровцы выбирают "Ахмат" из-за похожего уклада между командирами и бойцами в подразделении, высокого уровня подготовки и обеспечения "Ахмата" всем необходимым для ведения боевых действий, добавил он.
Бойцы ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Несколько тысяч бойцов "Вагнера" подписали контракты с ВС России
5 октября, 20:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАпты АлаудиновЧВК "Вагнер"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала