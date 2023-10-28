https://ria.ru/20231028/akhmat-1905834455.html
В "Ахмате" рассказали о массовом пополнении из экс-бойцов "Вагнера"
В "Ахмате" рассказали о массовом пополнении из экс-бойцов "Вагнера" - РИА Новости, 28.10.2023
В "Ахмате" рассказали о массовом пополнении из экс-бойцов "Вагнера"
Бывшие члены группы "Вагнера" переходят в подразделения спецназа "Ахмат" и прибывают в зону проведения спецоперации, сообщил РИА Новости командир "Ахмата" Апты... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T15:17
2023-10-28T15:17
2023-10-28T16:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
апты алаудинов
чвк "вагнер"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3120601b7a5c4dc552482317b38ce2.jpg
ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Бывшие члены группы "Вагнера" переходят в подразделения спецназа "Ахмат" и прибывают в зону проведения спецоперации, сообщил РИА Новости командир "Ахмата" Апты Алаудинов. "Они и раньше переходили ко мне "энное" количество бойцов периодически. А сейчас <...> у нас пошло массовое пополнение из бойцов "Вагнер". Cейчас они пошл в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы", — пояснил он.По словам Алаудинова, за время спецоперации подразделения "Ахмат" и "Вагнера" не раз работали на смежных участках фронта. "<...> Мы, можно сказать, некоторые время были "соседями". Где находились "Вагнер", у нас всегда была уверенность, что наши соседи твердо стоят, и мы за это никогда не беспокоились. Точно также надо отметить, что бойцы ЧВК "Вагнер" тоже всегда отзывались о нас очень уважительно", — отметил командир.Кроме того, вагнеровцы выбирают "Ахмат" из-за похожего уклада между командирами и бойцами в подразделении, высокого уровня подготовки и обеспечения "Ахмата" всем необходимым для ведения боевых действий, добавил он.
https://ria.ru/20231005/vagner-1900804139.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed03933355e0dabab716218df4ff4b3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, апты алаудинов, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Апты Алаудинов, ЧВК "Вагнер"
В "Ахмате" рассказали о массовом пополнении из экс-бойцов "Вагнера"
Алаудинов: бывшие бойцы "Вагнера" прибывают в подразделения спецназа "Ахмат"
ЛУГАНСК, 28 окт — РИА Новости. Бывшие члены группы "Вагнера" переходят в подразделения спецназа "Ахмат" и прибывают в зону проведения спецоперации, сообщил РИА Новости командир "Ахмата" Апты Алаудинов.
«
"Они и раньше переходили ко мне "энное" количество бойцов периодически. А сейчас <...> у нас пошло массовое пополнение из бойцов "Вагнер". Cейчас они пошл в разные отряды. Получается, что некогда бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы", — пояснил он.
По словам Алаудинова, за время спецоперации подразделения "Ахмат" и "Вагнера" не раз работали на смежных участках фронта.
"<...> Мы, можно сказать, некоторые время были "соседями". Где находились "Вагнер", у нас всегда была уверенность, что наши соседи твердо стоят, и мы за это никогда не беспокоились. Точно также надо отметить, что бойцы ЧВК "Вагнер" тоже всегда отзывались о нас очень уважительно", — отметил командир.
Кроме того, вагнеровцы выбирают "Ахмат" из-за похожего уклада между командирами и бойцами в подразделении, высокого уровня подготовки и обеспечения "Ахмата" всем необходимым для ведения боевых действий, добавил он.
Несколько тысяч бойцов "Вагнера" подписали контракты с ВС России