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Актер Александр Петров выложил романтическое видео с молодой женой
Актер Александр Петров выложил романтическое видео с молодой женой - РИА Новости, 27.10.2023
Актер Александр Петров выложил романтическое видео с молодой женой
Актер Александр Петров выложил на своей странице в Instagram* романтическое видео с молодой женой Викторией, с которой отдыхает на курорте. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:25
2023-10-27T14:25
2023-10-27T14:26
культура
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Актер Александр Петров выложил на своей странице в Instagram* романтическое видео с молодой женой Викторией, с которой отдыхает на курорте.В ролике Виктория в купальнике медленно выныривает из бассейна на фоне моря и заката. Ее лица не видно, но заметны грация и безупречные пропорции фигуры.Артист сопроводил видео небольшим стихотворением:"Я залезу к себе на плечи,Чтобы снять с себя все барахло,И навечно стану беспечным,Чтоб запретить себе вранье.Ну, а ты, перестань быть несчастным,Просто будь,На пути к себе.И когда-нибудь станешь прекрасным.Вопреки своей судьбе…" Александр Петров, которому 34 года, женился на 22-летней Виктории в сентябре. Его избранница не принадлежит к актерской тусовке. Ране стало известно, что Петров вошел в пятерку лучших российских актеров по данным ВЦИОМ. Он разделил лидерство с Константином Хабенским, Сергеем Безруковым, Владимиром Машковым и Сергеем Буруновым.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр петров (актер), новости культуры, знаменитости
Культура, Александр Петров (актер), Новости культуры, Знаменитости
Актер Александр Петров выложил романтическое видео с молодой женой
Петров показал поклонникам романтическое видео жены в купальнике на фоне заката
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Актер Александр Петров выложил на своей странице в Instagram* романтическое видео с молодой женой Викторией, с которой отдыхает на курорте.
В ролике Виктория в купальнике медленно выныривает из бассейна на фоне моря и заката. Ее лица не видно, но заметны грация и безупречные пропорции фигуры.
Артист сопроводил видео небольшим стихотворением:
"Я залезу к себе на плечи,
Чтобы снять с себя все барахло,
И навечно стану беспечным,
Чтоб запретить себе вранье.
Ну, а ты, перестань быть несчастным,
Просто будь,
На пути к себе.
И когда-нибудь станешь прекрасным.
Вопреки своей судьбе…"
Александр Петров, которому 34 года, женился на 22-летней Виктории в сентябре. Его избранница не принадлежит к актерской тусовке.
Ране стало известно, что Петров вошел
в пятерку лучших российских актеров по данным ВЦИОМ
. Он разделил лидерство с Константином Хабенским
, Сергеем Безруковым
, Владимиром Машковым
и Сергеем Буруновым.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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