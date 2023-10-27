https://ria.ru/20231027/zhena-1905641486.html

Актер Александр Петров выложил романтическое видео с молодой женой

Актер Александр Петров выложил романтическое видео с молодой женой - РИА Новости, 27.10.2023

Актер Александр Петров выложил романтическое видео с молодой женой

Актер Александр Петров выложил на своей странице в Instagram* романтическое видео с молодой женой Викторией, с которой отдыхает на курорте. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:25

2023-10-27T14:25

2023-10-27T14:26

культура

александр петров (актер)

новости культуры

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Актер Александр Петров выложил на своей странице в Instagram* романтическое видео с молодой женой Викторией, с которой отдыхает на курорте.В ролике Виктория в купальнике медленно выныривает из бассейна на фоне моря и заката. Ее лица не видно, но заметны грация и безупречные пропорции фигуры.Артист сопроводил видео небольшим стихотворением:"Я залезу к себе на плечи,Чтобы снять с себя все барахло,И навечно стану беспечным,Чтоб запретить себе вранье.Ну, а ты, перестань быть несчастным,Просто будь,На пути к себе.И когда-нибудь станешь прекрасным.Вопреки своей судьбе…" Александр Петров, которому 34 года, женился на 22-летней Виктории в сентябре. Его избранница не принадлежит к актерской тусовке. Ране стало известно, что Петров вошел в пятерку лучших российских актеров по данным ВЦИОМ. Он разделил лидерство с Константином Хабенским, Сергеем Безруковым, Владимиром Машковым и Сергеем Буруновым.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231020/kino-1904209317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр петров (актер), новости культуры, знаменитости