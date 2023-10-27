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Актер Александр Петров выложил романтическое видео с молодой женой - РИА Новости, 27.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:25 27.10.2023 (обновлено: 14:26 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/zhena-1905641486.html
Актер Александр Петров выложил романтическое видео с молодой женой
Актер Александр Петров выложил романтическое видео с молодой женой - РИА Новости, 27.10.2023
Актер Александр Петров выложил романтическое видео с молодой женой
Актер Александр Петров выложил на своей странице в Instagram* романтическое видео с молодой женой Викторией, с которой отдыхает на курорте. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:25
2023-10-27T14:26
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Актер Александр Петров выложил на своей странице в Instagram* романтическое видео с молодой женой Викторией, с которой отдыхает на курорте.В ролике Виктория в купальнике медленно выныривает из бассейна на фоне моря и заката. Ее лица не видно, но заметны грация и безупречные пропорции фигуры.Артист сопроводил видео небольшим стихотворением:"Я залезу к себе на плечи,Чтобы снять с себя все барахло,И навечно стану беспечным,Чтоб запретить себе вранье.Ну, а ты, перестань быть несчастным,Просто будь,На пути к себе.И когда-нибудь станешь прекрасным.Вопреки своей судьбе…" Александр Петров, которому 34 года, женился на 22-летней Виктории в сентябре. Его избранница не принадлежит к актерской тусовке. Ране стало известно, что Петров вошел в пятерку лучших российских актеров по данным ВЦИОМ. Он разделил лидерство с Константином Хабенским, Сергеем Безруковым, Владимиром Машковым и Сергеем Буруновым.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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александр петров (актер), новости культуры, знаменитости
Культура, Александр Петров (актер), Новости культуры, Знаменитости
Актер Александр Петров выложил романтическое видео с молодой женой

Петров показал поклонникам романтическое видео жены в купальнике на фоне заката

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Александр Петров
Актер Александр Петров - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Александр Петров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Актер Александр Петров выложил на своей странице в Instagram* романтическое видео с молодой женой Викторией, с которой отдыхает на курорте.
В ролике Виктория в купальнике медленно выныривает из бассейна на фоне моря и заката. Ее лица не видно, но заметны грация и безупречные пропорции фигуры.
Артист сопроводил видео небольшим стихотворением:
"Я залезу к себе на плечи,
Чтобы снять с себя все барахло,
И навечно стану беспечным,
Чтоб запретить себе вранье.

Ну, а ты, перестань быть несчастным,
Просто будь,
На пути к себе.
И когда-нибудь станешь прекрасным.
Вопреки своей судьбе…"
Александр Петров, которому 34 года, женился на 22-летней Виктории в сентябре. Его избранница не принадлежит к актерской тусовке.
Ране стало известно, что Петров вошел в пятерку лучших российских актеров по данным ВЦИОМ. Он разделил лидерство с Константином Хабенским, Сергеем Безруковым, Владимиром Машковым и Сергеем Буруновым.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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