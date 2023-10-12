https://ria.ru/20231012/aktery-1902224107.html

ВЦИОМ назвал актера и актрису года по версии россиян

ВЦИОМ назвал актера и актрису года по версии россиян - РИА Новости, 12.10.2023

ВЦИОМ назвал актера и актрису года по версии россиян

Большинство опрошенных россиян назвали Константина Хабенского лучшим российским актером этого года, а лидером среди актрис стала Юлия Пересильд, показал опрос... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-12T12:39

2023-10-12T12:39

2023-10-12T12:39

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юлия пересильд

константин хабенский

вциом

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Большинство опрошенных россиян назвали Константина Хабенского лучшим российским актером этого года, а лидером среди актрис стала Юлия Пересильд, показал опрос ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, Константин Хабенский входит в тройку лучших актеров года, по версии россиян - 12% от числа давших содержательный ответ. Второе и третье место разделили Сергей Безруков и Владимир Машков - за каждого из них отдали свой голос 11% опрошенных. На четвертом и пятом месте находятся Сергей Бурунов и Александр Петров - 6% на каждого. Опрос показал, что лучшей актрисой этого года стала Юлия Пересильд - 11%, за ней следует Светлана Ходченкова - 5%, тройку замыкает Елизавета Боярская - 4%. В сравнении с 2022 годом доля тех, кто высоко оценил творческие работы Пересильд, значительно выросла: 2% - в прошлом году, 11% - в нынешнем. Исследование также показало, что 11% опрошенных выбрали в качестве лучшего кинофильма отечественного производства уходящего года "Чебурашку", а 9% проголосовали за "Вызов". Телесериалом года стал "След" - 3%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6 октября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230712/peresild-1883723490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, юлия пересильд, константин хабенский, вциом