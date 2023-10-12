ВЦИОМ назвал актера и актрису года по версии россиян
ВЦИОМ: россияне назвали Хабенского и Пересильд актером и актрисой года
Константин Хабенский. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Большинство опрошенных россиян назвали Константина Хабенского лучшим российским актером этого года, а лидером среди актрис стала Юлия Пересильд, показал опрос ВЦИОМ.
Согласно результатам исследования, Константин Хабенский входит в тройку лучших актеров года, по версии россиян - 12% от числа давших содержательный ответ. Второе и третье место разделили Сергей Безруков и Владимир Машков - за каждого из них отдали свой голос 11% опрошенных. На четвертом и пятом месте находятся Сергей Бурунов и Александр Петров - 6% на каждого.
Актриса Юлия Пересильд
Опрос показал, что лучшей актрисой этого года стала Юлия Пересильд - 11%, за ней следует Светлана Ходченкова - 5%, тройку замыкает Елизавета Боярская - 4%. В сравнении с 2022 годом доля тех, кто высоко оценил творческие работы Пересильд, значительно выросла: 2% - в прошлом году, 11% - в нынешнем.
Исследование также показало, что 11% опрошенных выбрали в качестве лучшего кинофильма отечественного производства уходящего года "Чебурашку", а 9% проголосовали за "Вызов". Телесериалом года стал "След" - 3%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6 октября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.