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ВЦИОМ назвал актера и актрису года по версии россиян - РИА Новости, 12.10.2023
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Культура
 
12:39 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/aktery-1902224107.html
ВЦИОМ назвал актера и актрису года по версии россиян
ВЦИОМ назвал актера и актрису года по версии россиян - РИА Новости, 12.10.2023
ВЦИОМ назвал актера и актрису года по версии россиян
Большинство опрошенных россиян назвали Константина Хабенского лучшим российским актером этого года, а лидером среди актрис стала Юлия Пересильд, показал опрос... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-12T12:39
2023-10-12T12:39
культура
новости культуры
юлия пересильд
константин хабенский
вциом
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Большинство опрошенных россиян назвали Константина Хабенского лучшим российским актером этого года, а лидером среди актрис стала Юлия Пересильд, показал опрос ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, Константин Хабенский входит в тройку лучших актеров года, по версии россиян - 12% от числа давших содержательный ответ. Второе и третье место разделили Сергей Безруков и Владимир Машков - за каждого из них отдали свой голос 11% опрошенных. На четвертом и пятом месте находятся Сергей Бурунов и Александр Петров - 6% на каждого. Опрос показал, что лучшей актрисой этого года стала Юлия Пересильд - 11%, за ней следует Светлана Ходченкова - 5%, тройку замыкает Елизавета Боярская - 4%. В сравнении с 2022 годом доля тех, кто высоко оценил творческие работы Пересильд, значительно выросла: 2% - в прошлом году, 11% - в нынешнем. Исследование также показало, что 11% опрошенных выбрали в качестве лучшего кинофильма отечественного производства уходящего года "Чебурашку", а 9% проголосовали за "Вызов". Телесериалом года стал "След" - 3%. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6 октября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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новости культуры, юлия пересильд, константин хабенский, вциом
Культура, Новости культуры, Юлия Пересильд, Константин Хабенский, ВЦИОМ
ВЦИОМ назвал актера и актрису года по версии россиян

ВЦИОМ: россияне назвали Хабенского и Пересильд актером и актрисой года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКонстантин Хабенский
Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Константин Хабенский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Большинство опрошенных россиян назвали Константина Хабенского лучшим российским актером этого года, а лидером среди актрис стала Юлия Пересильд, показал опрос ВЦИОМ.
Согласно результатам исследования, Константин Хабенский входит в тройку лучших актеров года, по версии россиян - 12% от числа давших содержательный ответ. Второе и третье место разделили Сергей Безруков и Владимир Машков - за каждого из них отдали свой голос 11% опрошенных. На четвертом и пятом месте находятся Сергей Бурунов и Александр Петров - 6% на каждого.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Юлия Пересильд
Актриса Юлия Пересильд на церемонии закрытия X юбилейного фестиваля короткометражного кино Короче в Калининграде - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Юлия Пересильд
Опрос показал, что лучшей актрисой этого года стала Юлия Пересильд - 11%, за ней следует Светлана Ходченкова - 5%, тройку замыкает Елизавета Боярская - 4%. В сравнении с 2022 годом доля тех, кто высоко оценил творческие работы Пересильд, значительно выросла: 2% - в прошлом году, 11% - в нынешнем.
Исследование также показало, что 11% опрошенных выбрали в качестве лучшего кинофильма отечественного производства уходящего года "Чебурашку", а 9% проголосовали за "Вызов". Телесериалом года стал "След" - 3%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 6 октября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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КультураНовости культурыЮлия ПересильдКонстантин ХабенскийВЦИОМ
 
 
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