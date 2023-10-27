Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, сообщили СМИ
"Думская" сообщила о возобновлении отправки судов с зерном из Одессы
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, в пятницу одесский порт покинули четыре балкера, сообщает местное издание "Думская".
Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. Однако в четверг консалтинговая компания Barva Invest, оказывающая поддержку судам, сообщила, что Украина 26 октября приостановила работу нового "зернового коридора".
"После недельного простоя, причины которого доподлинно неизвестны, снова заработал "зерновой коридор", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале одесского издания "Думская". По его данным, в пятницу одесский порт покинули четыре балкера: два под флагом Панамы, один под флагом Либерии и один под флагом Турции.
Президент России Владимир Путин, говоря о прекращении зерновой сделки, отмечал, что ее условия в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.