Рейтинг@Mail.ru
Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 27.10.2023 (обновлено: 13:31 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/zerno-1905618264.html
Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, сообщили СМИ
Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2023
Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, сообщили СМИ
Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, в пятницу одесский порт покинули четыре балкера, сообщает местное издание "Думская". РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:30
2023-10-27T13:31
в мире
украина
одесса
зерновая сделка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, в пятницу одесский порт покинули четыре балкера, сообщает местное издание "Думская". Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. Однако в четверг консалтинговая компания Barva Invest, оказывающая поддержку судам, сообщила, что Украина 26 октября приостановила работу нового "зернового коридора". "После недельного простоя, причины которого доподлинно неизвестны, снова заработал "зерновой коридор", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале одесского издания "Думская". По его данным, в пятницу одесский порт покинули четыре балкера: два под флагом Панамы, один под флагом Либерии и один под флагом Турции. Президент России Владимир Путин, говоря о прекращении зерновой сделки, отмечал, что ее условия в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230919/ukraina-1897257074.html
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_327065fa884f8c3f92cb171af7fa0ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, зерновая сделка
В мире, Украина, Одесса, Зерновая сделка
Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, сообщили СМИ

"Думская" сообщила о возобновлении отправки судов с зерном из Одессы

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, в пятницу одесский порт покинули четыре балкера, сообщает местное издание "Думская".
Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. Однако в четверг консалтинговая компания Barva Invest, оказывающая поддержку судам, сообщила, что Украина 26 октября приостановила работу нового "зернового коридора".
"После недельного простоя, причины которого доподлинно неизвестны, снова заработал "зерновой коридор", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале одесского издания "Думская". По его данным, в пятницу одесский порт покинули четыре балкера: два под флагом Панамы, один под флагом Либерии и один под флагом Турции.
Президент России Владимир Путин, говоря о прекращении зерновой сделки, отмечал, что ее условия в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В Киеве заявили, что вынуждены выживать из-за ситуации с портами
19 сентября, 14:50
 
В миреУкраинаОдессаЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала