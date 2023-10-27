https://ria.ru/20231027/zerno-1905618264.html

Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, сообщили СМИ

Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2023

Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, сообщили СМИ

Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, в пятницу одесский порт покинули четыре балкера, сообщает местное издание "Думская". РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:30

2023-10-27T13:30

2023-10-27T13:31

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украина

одесса

зерновая сделка

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы, в пятницу одесский порт покинули четыре балкера, сообщает местное издание "Думская". Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. Однако в четверг консалтинговая компания Barva Invest, оказывающая поддержку судам, сообщила, что Украина 26 октября приостановила работу нового "зернового коридора". "После недельного простоя, причины которого доподлинно неизвестны, снова заработал "зерновой коридор", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале одесского издания "Думская". По его данным, в пятницу одесский порт покинули четыре балкера: два под флагом Панамы, один под флагом Либерии и один под флагом Турции. Президент России Владимир Путин, говоря о прекращении зерновой сделки, отмечал, что ее условия в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230919/ukraina-1897257074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, одесса, зерновая сделка