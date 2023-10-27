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На Командорских островах произошло землетрясение магнитудой 6,6 - РИА Новости, 27.10.2023
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01:26 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/zemletryasenie-1905530924.html
На Командорских островах произошло землетрясение магнитудой 6,6
На Командорских островах произошло землетрясение магнитудой 6,6 - РИА Новости, 27.10.2023
На Командорских островах произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло неподалеку от острова Беринга Командорского архипелага в Камчатском крае, сообщили в Камчатском филиале Геофизической... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T01:26
2023-10-27T01:26
командорские острова
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло неподалеку от острова Беринга Командорского архипелага в Камчатском крае, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 117 километрах от села Никольского, расположенного на острове Беринга Командорского архипелага. Глубина залегания очага составила 47 километров", - сообщили в службе. В Никольском толчок ощущался силой до четырех баллов, сказали РИА Новости в пресс-службе МЧС региона. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20231024/zemletryasenie-1904942625.html
командорские острова
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командорские острова, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия
Командорские острова, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Камчатский край, Происшествия
На Командорских островах произошло землетрясение магнитудой 6,6

На Командорских островах на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло неподалеку от острова Беринга Командорского архипелага в Камчатском крае, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 117 километрах от села Никольского, расположенного на острове Беринга Командорского архипелага. Глубина залегания очага составила 47 километров", - сообщили в службе.
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24 октября, 15:00
В Никольском толчок ощущался силой до четырех баллов, сказали РИА Новости в пресс-службе МЧС региона. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.
 
Командорские островаРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПроисшествия
 
 
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