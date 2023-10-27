https://ria.ru/20231027/zemletryasenie-1905530924.html

На Командорских островах произошло землетрясение магнитудой 6,6

На Командорских островах произошло землетрясение магнитудой 6,6 - РИА Новости, 27.10.2023

На Командорских островах произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло неподалеку от острова Беринга Командорского архипелага в Камчатском крае, сообщили в Камчатском филиале Геофизической... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T01:26

2023-10-27T01:26

2023-10-27T01:26

командорские острова

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло неподалеку от острова Беринга Командорского архипелага в Камчатском крае, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 117 километрах от села Никольского, расположенного на острове Беринга Командорского архипелага. Глубина залегания очага составила 47 километров", - сообщили в службе. В Никольском толчок ощущался силой до четырех баллов, сказали РИА Новости в пресс-службе МЧС региона. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20231024/zemletryasenie-1904942625.html

командорские острова

камчатский край

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командорские острова, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия