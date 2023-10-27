https://ria.ru/20231027/zaymy-1905715477.html

Кобзарь: крупные заемщики предпочитают размещать займы с плавающим купоном

Кобзарь: крупные заемщики предпочитают размещать займы с плавающим купоном - РИА Новости, 27.10.2023

Кобзарь: крупные заемщики предпочитают размещать займы с плавающим купоном

Принимая во внимание цикл повышения ключевой ставки, крупные заемщики не стремятся занимать на длинные сроки по фиксированным ставкам и предпочитают размещать... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T19:00

2023-10-27T19:00

2023-10-27T19:00

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МОСКВА, 27 окт - Пресс-служба ПАО "Сбербанк". Принимая во внимание цикл повышения ключевой ставки, крупные заемщики не стремятся занимать на длинные сроки по фиксированным ставкам и предпочитают размещать займы с плавающим купоном. Поэтому сегодня страховщикам жизни не хватает длинных корпоративных выпусков (от пяти лет) с фиксированным денежным потоком. Об этом рассказал вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь на IV ежегодном форуме "Будущее облигационного рынка"."Особенность страхования жизни в том, что наши продукты предусматривают длинный горизонт вложений. Мы дорожим качеством нашего портфеля и инвестируем так, чтобы максимально снизить кредитные риски и вовремя исполнять обязательства перед клиентами. По этой причине мы инвестируем в высоконадежный долг. Как правило, 80% средств мы вкладываем в облигации федерального займа, 20% — в облигации корпоративных и субфедеральных эмитентов с высоким кредитным качеством. И именно в таких выпусках сейчас нуждается рынок страхования жизни", - сказал вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь.СберСтрахование жизни осуществляет львиную долю выплат по рисковому страхованию жизни в России — 87,5% от общего объема. В I полугодии 2023 года в трудной жизненной ситуации компания помогла 70 тысячам семей.СберСтрахование жизни — бессменный лидер рынка страхования жизни по сборам и выплатам (в 2022 году доля рынка составила 30 и 41%, соответственно). Второй год подряд компания получает премию Wealth Navigator как лучшая страховая компания. Продукты и сервисы компании удостоены наград CX WORLD AWARDS, Investment Leaders Forum & Award и прочих.Форум "Будущее облигационного рынка" — ежегодная площадка, на которой регуляторы, организаторы, эмитенты, инвесторы и компании инфраструктуры финансового рынка обсуждают актуальные вызовы и возможности российских облигаций.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы