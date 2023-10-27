https://ria.ru/20231027/zarplaty-1905541337.html

Путина удивили зарплаты специалистов в космической отрасли

Путина удивили зарплаты специалистов в космической отрасли - РИА Новости, 27.10.2023

Путина удивили зарплаты специалистов в космической отрасли

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли, власти займутся вопросом их повышения. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T06:49

2023-10-27T06:49

2023-10-27T06:49

космос - риа наука

россия

циолковский (наукоград)

владимир путин

газпром

сибур холдинг

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли, власти займутся вопросом их повышения."Да, (можете рассчитывать на изменения - ред.)… (Сейчас оплата вашего труда - ред.) в районе среднего, а должна быть чуть выше, согласен. Мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен… Упустили, согласен", - сказал Путин на встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, отвечая на вопрос, могут ли они рассчитывать на кардинальные изменения в части оплаты труда.Он добавил, что такие вопросы не решаются "в один щелчок", но точно нужно над этим думать и двигаться вперед.Льготы для специалистовГлава государства также пообещал подумать над организацией системы льгот при оформлении ипотеки специалистами в космической отрасли. Он назвал этот момент одним из ключевых в удержании в отрасли молодых специалистов."У нас большой набор льготирования по ипотеке, сотрудники космической отрасли не попадают ни в одну из них. И это при том, что зарплата, скажем, достаточно скромная. Так мы здесь не удержим кадры. Я прошу правительство подготовить дополнительные меры на этот счет", - добавил Путин.Привлечение иностранцевПрезидент также призвал привлекать к работе в российской космической отрасли талантливых иностранных специалистов.По его словам, это может способствовать развитию отношений с другими странами в космической сфере. "Более того, поскольку их прислали из других стран, можно подумать, как нам выстраивать отношения в этой сфере с нашими партнерами, чтобы они навсегда не теряли этих людей", - добавил Путин.Развитие ЗАТОКроме того, Путин пообещал, что закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), где работают специалисты ракетно-космической отрасли, получат инфраструктурное развитие.Он сообщил, что обратился к "Газпрому" и "Сибуру", которые занимаются развитием социальной инфраструктуры вблизи космодром Восточный, заняться решением этого вопроса вместе с администрацией ЗАТО Циолковский, градообразующим объектом которого является космодром."Чтобы людям, которые живут и там, и там была возможность пользоваться единой системой социально значимых и нужных людям, особенно молодым людям, объектов. Обязательно будем это делать, 100%. Хотелось, чтобы это было побыстрее", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20231026/putin-1905518904.html

https://ria.ru/20231026/buksir-1905516866.html

https://ria.ru/20231026/konkurntsiya-1905515178.html

россия

циолковский (наукоград)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

космос - риа наука, россия, циолковский (наукоград), владимир путин, газпром, сибур холдинг