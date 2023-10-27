https://ria.ru/20231027/zarplaty-1905541337.html
Путина удивили зарплаты специалистов в космической отрасли
Путина удивили зарплаты специалистов в космической отрасли - РИА Новости, 27.10.2023
Путина удивили зарплаты специалистов в космической отрасли
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли, власти займутся вопросом их повышения. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T06:49
2023-10-27T06:49
2023-10-27T06:49
космос - риа наука
россия
циолковский (наукоград)
владимир путин
газпром
сибур холдинг
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли, власти займутся вопросом их повышения."Да, (можете рассчитывать на изменения - ред.)… (Сейчас оплата вашего труда - ред.) в районе среднего, а должна быть чуть выше, согласен. Мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен… Упустили, согласен", - сказал Путин на встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, отвечая на вопрос, могут ли они рассчитывать на кардинальные изменения в части оплаты труда.Он добавил, что такие вопросы не решаются "в один щелчок", но точно нужно над этим думать и двигаться вперед.Льготы для специалистовГлава государства также пообещал подумать над организацией системы льгот при оформлении ипотеки специалистами в космической отрасли. Он назвал этот момент одним из ключевых в удержании в отрасли молодых специалистов."У нас большой набор льготирования по ипотеке, сотрудники космической отрасли не попадают ни в одну из них. И это при том, что зарплата, скажем, достаточно скромная. Так мы здесь не удержим кадры. Я прошу правительство подготовить дополнительные меры на этот счет", - добавил Путин.Привлечение иностранцевПрезидент также призвал привлекать к работе в российской космической отрасли талантливых иностранных специалистов.По его словам, это может способствовать развитию отношений с другими странами в космической сфере. "Более того, поскольку их прислали из других стран, можно подумать, как нам выстраивать отношения в этой сфере с нашими партнерами, чтобы они навсегда не теряли этих людей", - добавил Путин.Развитие ЗАТОКроме того, Путин пообещал, что закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), где работают специалисты ракетно-космической отрасли, получат инфраструктурное развитие.Он сообщил, что обратился к "Газпрому" и "Сибуру", которые занимаются развитием социальной инфраструктуры вблизи космодром Восточный, заняться решением этого вопроса вместе с администрацией ЗАТО Циолковский, градообразующим объектом которого является космодром."Чтобы людям, которые живут и там, и там была возможность пользоваться единой системой социально значимых и нужных людям, особенно молодым людям, объектов. Обязательно будем это делать, 100%. Хотелось, чтобы это было побыстрее", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20231026/putin-1905518904.html
https://ria.ru/20231026/buksir-1905516866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, циолковский (наукоград), владимир путин, газпром, сибур холдинг
Космос - РИА Наука, Россия, Циолковский (наукоград), Владимир Путин, Газпром, Сибур Холдинг
Путина удивили зарплаты специалистов в космической отрасли
Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов космической отрасли
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли, власти займутся вопросом их повышения.
«
"Да, (можете рассчитывать на изменения - ред.)… (Сейчас оплата вашего труда - ред.) в районе среднего, а должна быть чуть выше, согласен. Мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен… Упустили, согласен", - сказал Путин на встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, отвечая на вопрос, могут ли они рассчитывать на кардинальные изменения в части оплаты труда.
Он добавил, что такие вопросы не решаются "в один щелчок", но точно нужно над этим думать и двигаться вперед.
Глава государства также пообещал подумать над организацией системы льгот при оформлении ипотеки специалистами в космической отрасли. Он назвал этот момент одним из ключевых в удержании в отрасли молодых специалистов.
Путин рассказал, как космический проект получил название из-за его оговорки
"У нас большой набор льготирования по ипотеке, сотрудники космической отрасли не попадают ни в одну из них. И это при том, что зарплата, скажем, достаточно скромная. Так мы здесь не удержим кадры. Я прошу правительство подготовить дополнительные меры на этот счет", - добавил Путин.
Президент также призвал привлекать к работе в российской космической отрасли талантливых иностранных специалистов.
По его словам, это может способствовать развитию отношений с другими странами в космической сфере. "Более того, поскольку их прислали из других стран, можно подумать, как нам выстраивать отношения в этой сфере с нашими партнерами, чтобы они навсегда не теряли этих людей", - добавил Путин.
Власти поддержат проект ядерного буксира, заявил Путин
Кроме того, Путин пообещал, что закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), где работают специалисты ракетно-космической отрасли, получат инфраструктурное развитие.
Он сообщил, что обратился к "Газпрому
" и "Сибуру
", которые занимаются развитием социальной инфраструктуры вблизи космодром Восточный, заняться решением этого вопроса вместе с администрацией ЗАТО Циолковский
, градообразующим объектом которого является космодром.
"Чтобы людям, которые живут и там, и там была возможность пользоваться единой системой социально значимых и нужных людям, особенно молодым людям, объектов. Обязательно будем это делать, 100%. Хотелось, чтобы это было побыстрее", - заключил глава государства.
Путин призвал стремиться к развитию конкуренции в космической сфере