https://ria.ru/20231027/zaderzhanie-1905598415.html
В Петербурге за избиения прохожих задержали уже девять человек
В Петербурге за избиения прохожих задержали уже девять человек - РИА Новости, 27.10.2023
В Петербурге за избиения прохожих задержали уже девять человек
Девять человек задержаны в Петербурге за избиения прохожих, видео с которыми выкладывали в Telegram-канале, восемь из них арестованы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:20
2023-10-27T12:20
2023-10-27T12:20
происшествия
санкт-петербург
россия
азербайджан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Девять человек задержаны в Петербурге за избиения прохожих, видео с которыми выкладывали в Telegram-канале, восемь из них арестованы, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "В ходе расследования задержаны 9 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана, в отношении 8 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестерым предъявлены обвинения", - сообщает пресс-служба. В ближайшее время обвинение будет предъявлено остальным соучастникам. Уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 213, п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (хулиганство; возбуждение ненависти и вражды). По версии следствия, в Санкт-Петербурге группа молодых людей, "действуя из хулиганских побуждений, а также по мотивам ненависти и вражды нападала на местных жителей, провоцировала драки в общественных местах". Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азербайджана - нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города. На видео первых задержаний, распространенных пресс-службами ГУМВД по Петербургу и Ленобласти и ГСУСК по Петербургу, молодые люди признаются, что выкладывали видео с драками и избиениями в Telegram-канал для того, чтобы "поднять актив, привлечь подписчиков".
https://ria.ru/20231018/podrostki-1903683519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Азербайджан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге за избиения прохожих задержали уже девять человек
В Петербурге задержали девятерых фигурантов дела о нападении на прохожих
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости.
Девять человек задержаны в Петербурге за избиения прохожих, видео с которыми выкладывали в Telegram-канале, восемь из них арестованы, сообщает пресс-служба
городского главка СК РФ.
"В ходе расследования задержаны 9 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана
, в отношении 8 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестерым предъявлены обвинения", - сообщает пресс-служба.
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В ближайшее время обвинение будет предъявлено остальным соучастникам. Уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 213, п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (хулиганство; возбуждение ненависти и вражды).
По версии следствия, в Санкт-Петербурге группа молодых людей, "действуя из хулиганских побуждений, а также по мотивам ненависти и вражды нападала на местных жителей, провоцировала драки в общественных местах".
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азербайджана - нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города.
На видео первых задержаний, распространенных пресс-службами ГУМВД по Петербургу и Ленобласти и ГСУСК по Петербургу, молодые люди признаются, что выкладывали видео с драками и избиениями в Telegram-канал для того, чтобы "поднять актив, привлечь подписчиков".
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