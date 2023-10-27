Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге за избиения прохожих задержали уже девять человек - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/zaderzhanie-1905598415.html
В Петербурге за избиения прохожих задержали уже девять человек
В Петербурге за избиения прохожих задержали уже девять человек - РИА Новости, 27.10.2023
В Петербурге за избиения прохожих задержали уже девять человек
Девять человек задержаны в Петербурге за избиения прохожих, видео с которыми выкладывали в Telegram-канале, восемь из них арестованы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:20
2023-10-27T12:20
происшествия
санкт-петербург
россия
азербайджан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Девять человек задержаны в Петербурге за избиения прохожих, видео с которыми выкладывали в Telegram-канале, восемь из них арестованы, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "В ходе расследования задержаны 9 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана, в отношении 8 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестерым предъявлены обвинения", - сообщает пресс-служба. В ближайшее время обвинение будет предъявлено остальным соучастникам. Уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 213, п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (хулиганство; возбуждение ненависти и вражды). По версии следствия, в Санкт-Петербурге группа молодых людей, "действуя из хулиганских побуждений, а также по мотивам ненависти и вражды нападала на местных жителей, провоцировала драки в общественных местах". Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азербайджана - нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города. На видео первых задержаний, распространенных пресс-службами ГУМВД по Петербургу и Ленобласти и ГСУСК по Петербургу, молодые люди признаются, что выкладывали видео с драками и избиениями в Telegram-канал для того, чтобы "поднять актив, привлечь подписчиков".
https://ria.ru/20231018/podrostki-1903683519.html
https://ria.ru/20231013/proisshestvie-1902588303.html
санкт-петербург
россия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Азербайджан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге за избиения прохожих задержали уже девять человек

В Петербурге задержали девятерых фигурантов дела о нападении на прохожих

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Девять человек задержаны в Петербурге за избиения прохожих, видео с которыми выкладывали в Telegram-канале, восемь из них арестованы, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
"В ходе расследования задержаны 9 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана, в отношении 8 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестерым предъявлены обвинения", - сообщает пресс-служба.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Власти Подмосковья контролируют дело об избиении подростками людей в Химках
18 октября, 18:58
В ближайшее время обвинение будет предъявлено остальным соучастникам. Уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 213, п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (хулиганство; возбуждение ненависти и вражды).
По версии следствия, в Санкт-Петербурге группа молодых людей, "действуя из хулиганских побуждений, а также по мотивам ненависти и вражды нападала на местных жителей, провоцировала драки в общественных местах".
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азербайджана - нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города.
На видео первых задержаний, распространенных пресс-службами ГУМВД по Петербургу и Ленобласти и ГСУСК по Петербургу, молодые люди признаются, что выкладывали видео с драками и избиениями в Telegram-канал для того, чтобы "поднять актив, привлечь подписчиков".
Задержание молодых людей по подозрению в избиении пенсионера в Томской области. 13 октября 2023
В Томске двух мужчин задержали за избиение пенсионера
13 октября, 16:23
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияАзербайджанАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала