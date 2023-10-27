https://ria.ru/20231027/zaderzhanie-1905598415.html

В Петербурге за избиения прохожих задержали уже девять человек

В Петербурге за избиения прохожих задержали уже девять человек - РИА Новости, 27.10.2023

В Петербурге за избиения прохожих задержали уже девять человек

Девять человек задержаны в Петербурге за избиения прохожих, видео с которыми выкладывали в Telegram-канале, восемь из них арестованы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:20

2023-10-27T12:20

2023-10-27T12:20

происшествия

санкт-петербург

россия

азербайджан

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Девять человек задержаны в Петербурге за избиения прохожих, видео с которыми выкладывали в Telegram-канале, восемь из них арестованы, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "В ходе расследования задержаны 9 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана, в отношении 8 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестерым предъявлены обвинения", - сообщает пресс-служба. В ближайшее время обвинение будет предъявлено остальным соучастникам. Уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 213, п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (хулиганство; возбуждение ненависти и вражды). По версии следствия, в Санкт-Петербурге группа молодых людей, "действуя из хулиганских побуждений, а также по мотивам ненависти и вражды нападала на местных жителей, провоцировала драки в общественных местах". Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азербайджана - нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города. На видео первых задержаний, распространенных пресс-службами ГУМВД по Петербургу и Ленобласти и ГСУСК по Петербургу, молодые люди признаются, что выкладывали видео с драками и избиениями в Telegram-канал для того, чтобы "поднять актив, привлечь подписчиков".

https://ria.ru/20231018/podrostki-1903683519.html

https://ria.ru/20231013/proisshestvie-1902588303.html

санкт-петербург

россия

азербайджан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, россия, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)