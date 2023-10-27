https://ria.ru/20231027/yuespilotnik-1905535209.html

В России разработали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА

В России разработали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА - РИА Новости, 27.10.2023

В России разработали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА

Российские ученые разработали способ полного уничтожения беспилотника в случае, если он попал к противнику, в состав пластиков корпуса предлагается ввести... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T03:04

2023-10-27T03:04

2023-10-27T07:33

россия

технологии

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Российские ученые разработали способ полного уничтожения беспилотника в случае, если он попал к противнику, в состав пластиков корпуса предлагается ввести воспламеняемые наночастицы металла, сообщили РИА Новости в пресс-службе РХТУ имени Менделеева."В случае захвата БПЛА противником уничтожение электроники может оказаться недостаточным. Выходом из этой ситуации могло бы послужить контролируемое самоуничтожение всего изделия или его критически важных узлов, причем без применения боекомплекта на случай, если он уже израсходован к моменту захвата", ― приводит пресс-служба слова научного сотрудника целевой поисковой лаборатории перспективных высокоэнергетических материалов Дмитрия Патрикеева.Разработчики предложили внедрить в структуру полимерных пластиков, из которых состоит корпус БПЛА, наночастицы металлов. Их, как и термит, можно воспламенить компактным лазером. "Это позволит не только обезопасить информацию, содержащуюся в БПЛА, но и потенциально создать новый подвид дронов-камикадзе", – отметили в пресс-службе.Для отработки метода разработчики предложили создать полимерные пленки и вставки, которые позволяли бы провести контролируемое разделение деталей оборудования, Как подчеркнули в пресс-службе университета, вопрос защиты информации сейчас в какой-то мере решен для программного обеспечения. Однако зачастую мало что можно противопоставить злоумышленникам при доступе к физическому носителю информации.Единственным решением в такой ситуации может являться контролируемое самоуничтожение устройства, отметили в РХТУ. Тем не менее механические способы разрушения носителей информации, существующие на данный момент, не дают полной гарантии, что данные нельзя будет восстановить."Наиболее надежным решением является воздействие высокими температурами, которые могут быть достигнуты при горении специальных составов. Однако к таким составам существует целый ряд требований для их безопасного применения: отсутствие пламени, искр, дыма и токсичных продуктов горения. Также не менее важным является применение недорогих компонентов, которые будут доступны при достаточно массовом применении", – рассказали в пресс-службе университета.В настоящее время в РХТУ имени Менделеева разработан новый состав, относящийся к классу термитов. Изначально так называли смесь железной окалины и порошка алюминия, однако сейчас это определение применяется к двухкомпонентным смесям вида металл (или реже неметалл) – оксид металла.Разработанная смесь из кремния и оксида железа позволяет получить высокую температуру и при этом не выделяет газы при горении. Этот состав не выделяет большие объемы продуктов горения, поэтому безопасен для корпуса устройства. Кроме того, в нем нет традиционного для термитов алюминия, из-за которого могли бы образовываться горячие растекающиеся по носителю жидкие продукты горения. Состав обладает значительной фоточувствительностью, поэтому может быть подожжен маленьким лазером.В то же время такого точечного самоуничтожения может быть недостаточно. В случае с различными беспилотниками носителем информации может быть не только запоминающее устройство, но и другие отдельные детали и узлы изделия. Для полного их уничтожения и был предложен метод с введением наночастиц металлов.

https://ria.ru/20230602/bespilotnik-1875684138.html

https://ria.ru/20210822/mukha-1746738609.html

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россия, технологии