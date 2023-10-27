Рейтинг@Mail.ru
В России разработали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 27.10.2023 (обновлено: 07:33 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/yuespilotnik-1905535209.html
В России разработали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА
В России разработали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА - РИА Новости, 27.10.2023
В России разработали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА
Российские ученые разработали способ полного уничтожения беспилотника в случае, если он попал к противнику, в состав пластиков корпуса предлагается ввести... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T03:04
2023-10-27T07:33
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150483/19/1504831965_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_55fe5a60ec86624814ef7bd0ab1793e0.jpg
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Российские ученые разработали способ полного уничтожения беспилотника в случае, если он попал к противнику, в состав пластиков корпуса предлагается ввести воспламеняемые наночастицы металла, сообщили РИА Новости в пресс-службе РХТУ имени Менделеева."В случае захвата БПЛА противником уничтожение электроники может оказаться недостаточным. Выходом из этой ситуации могло бы послужить контролируемое самоуничтожение всего изделия или его критически важных узлов, причем без применения боекомплекта на случай, если он уже израсходован к моменту захвата", ― приводит пресс-служба слова научного сотрудника целевой поисковой лаборатории перспективных высокоэнергетических материалов Дмитрия Патрикеева.Разработчики предложили внедрить в структуру полимерных пластиков, из которых состоит корпус БПЛА, наночастицы металлов. Их, как и термит, можно воспламенить компактным лазером. "Это позволит не только обезопасить информацию, содержащуюся в БПЛА, но и потенциально создать новый подвид дронов-камикадзе", – отметили в пресс-службе.Для отработки метода разработчики предложили создать полимерные пленки и вставки, которые позволяли бы провести контролируемое разделение деталей оборудования, Как подчеркнули в пресс-службе университета, вопрос защиты информации сейчас в какой-то мере решен для программного обеспечения. Однако зачастую мало что можно противопоставить злоумышленникам при доступе к физическому носителю информации.Единственным решением в такой ситуации может являться контролируемое самоуничтожение устройства, отметили в РХТУ. Тем не менее механические способы разрушения носителей информации, существующие на данный момент, не дают полной гарантии, что данные нельзя будет восстановить."Наиболее надежным решением является воздействие высокими температурами, которые могут быть достигнуты при горении специальных составов. Однако к таким составам существует целый ряд требований для их безопасного применения: отсутствие пламени, искр, дыма и токсичных продуктов горения. Также не менее важным является применение недорогих компонентов, которые будут доступны при достаточно массовом применении", – рассказали в пресс-службе университета.В настоящее время в РХТУ имени Менделеева разработан новый состав, относящийся к классу термитов. Изначально так называли смесь железной окалины и порошка алюминия, однако сейчас это определение применяется к двухкомпонентным смесям вида металл (или реже неметалл) – оксид металла.Разработанная смесь из кремния и оксида железа позволяет получить высокую температуру и при этом не выделяет газы при горении. Этот состав не выделяет большие объемы продуктов горения, поэтому безопасен для корпуса устройства. Кроме того, в нем нет традиционного для термитов алюминия, из-за которого могли бы образовываться горячие растекающиеся по носителю жидкие продукты горения. Состав обладает значительной фоточувствительностью, поэтому может быть подожжен маленьким лазером.В то же время такого точечного самоуничтожения может быть недостаточно. В случае с различными беспилотниками носителем информации может быть не только запоминающее устройство, но и другие отдельные детали и узлы изделия. Для полного их уничтожения и был предложен метод с введением наночастиц металлов.
https://ria.ru/20230602/bespilotnik-1875684138.html
https://ria.ru/20210822/mukha-1746738609.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150483/19/1504831965_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_63b24cf2235bd052428b61f151e023be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии
Россия, Технологии
В России разработали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА

Российские ученые придумали способ самоуничтожения захваченного противником БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОператор БПЛА
Оператор БПЛА - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Оператор БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Российские ученые разработали способ полного уничтожения беспилотника в случае, если он попал к противнику, в состав пластиков корпуса предлагается ввести воспламеняемые наночастицы металла, сообщили РИА Новости в пресс-службе РХТУ имени Менделеева.
«
"В случае захвата БПЛА противником уничтожение электроники может оказаться недостаточным. Выходом из этой ситуации могло бы послужить контролируемое самоуничтожение всего изделия или его критически важных узлов, причем без применения боекомплекта на случай, если он уже израсходован к моменту захвата", ― приводит пресс-служба слова научного сотрудника целевой поисковой лаборатории перспективных высокоэнергетических материалов Дмитрия Патрикеева.
Разработчики предложили внедрить в структуру полимерных пластиков, из которых состоит корпус БПЛА, наночастицы металлов. Их, как и термит, можно воспламенить компактным лазером.
"Это позволит не только обезопасить информацию, содержащуюся в БПЛА, но и потенциально создать новый подвид дронов-камикадзе", – отметили в пресс-службе.
Для отработки метода разработчики предложили создать полимерные пленки и вставки, которые позволяли бы провести контролируемое разделение деталей оборудования,
Как подчеркнули в пресс-службе университета, вопрос защиты информации сейчас в какой-то мере решен для программного обеспечения. Однако зачастую мало что можно противопоставить злоумышленникам при доступе к физическому носителю информации.
Единственным решением в такой ситуации может являться контролируемое самоуничтожение устройства, отметили в РХТУ. Тем не менее механические способы разрушения носителей информации, существующие на данный момент, не дают полной гарантии, что данные нельзя будет восстановить.
"Наиболее надежным решением является воздействие высокими температурами, которые могут быть достигнуты при горении специальных составов. Однако к таким составам существует целый ряд требований для их безопасного применения: отсутствие пламени, искр, дыма и токсичных продуктов горения. Также не менее важным является применение недорогих компонентов, которые будут доступны при достаточно массовом применении", – рассказали в пресс-службе университета.
Тяжелый беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета Сириус - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Новый российский ударный беспилотник "Сириус" начал летные испытания
2 июня, 06:06
В настоящее время в РХТУ имени Менделеева разработан новый состав, относящийся к классу термитов. Изначально так называли смесь железной окалины и порошка алюминия, однако сейчас это определение применяется к двухкомпонентным смесям вида металл (или реже неметалл) – оксид металла.
Разработанная смесь из кремния и оксида железа позволяет получить высокую температуру и при этом не выделяет газы при горении. Этот состав не выделяет большие объемы продуктов горения, поэтому безопасен для корпуса устройства. Кроме того, в нем нет традиционного для термитов алюминия, из-за которого могли бы образовываться горячие растекающиеся по носителю жидкие продукты горения. Состав обладает значительной фоточувствительностью, поэтому может быть подожжен маленьким лазером.
В то же время такого точечного самоуничтожения может быть недостаточно. В случае с различными беспилотниками носителем информации может быть не только запоминающее устройство, но и другие отдельные детали и узлы изделия. Для полного их уничтожения и был предложен метод с введением наночастиц металлов.
Беспилотный летательный аппарат Муха - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
Минобороны разработало беспилотник "Муха" для разведки в помещениях
22 августа 2021, 12:44
 
РоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала