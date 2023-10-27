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Турпоток из России в Японию вырос более чем в пять раз - РИА Новости, 27.10.2023
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Туризм
 
12:05 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/yaponiya-1905592634.html
Турпоток из России в Японию вырос более чем в пять раз
Турпоток из России в Японию вырос более чем в пять раз - РИА Новости, 27.10.2023
Турпоток из России в Японию вырос более чем в пять раз
Туристический поток из России в Японию за три квартала 2023 года вырос в 5,2 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:05
2023-10-27T12:05
туризм
новости - туризм
япония
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Туристический поток из России в Японию за три квартала 2023 года вырос в 5,2 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщает АТОР.Тем не менее, он остается в три раза меньше, чем был в 2019 году, следует из данных глобального сайта Японской национальной туристической организации (JNTO). Согласно ресурсу, количество въехавших в Японию иностранцев в январе-сентябре 2023 года составило 17 374 300 человек. В сентябре 2023 года – 2 184 300 человек.Тройку лидеров по турпотоку в Японию в январе-сентябре 2023 года возглавила Южная Корея (4 894 800 человек), за ней следует Тайвань (2 974 600 человек) и Китай (1 597 800 человек).Из РФ в Японию за девять месяцев 2023 года прибыли 27 100 человек. Показатель в отдельно взятом сентябре составил 4 300 человек. Таким образом, российский турпоток за 9 месяцев 2023 года вырос в 5,2 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года (тогда было 5 200 человек), а сентябрьский – в 3,6 раза (тогда было 1 200 человек), даже несмотря на отсутствие прямых авиарейсов в Страну восходящего солнца.Тем не менее, от показателей доковидного времени отставание еще очень серьезно. Так, цифры трех кварталов 2023 года оказались в три с лишним раза меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года – тогда в Японию за 9 месяцев приехали 83 700 россиян. Недавно стало известно, что с Японией возобновлено морское пассажирское сообщение (рейсы теплохода из Владивостока).
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новости - туризм, япония, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Япония, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Турпоток из России в Японию вырос более чем в пять раз

АТОР: турпоток из России в Японию вырос в 5,2 раза, хотя прямых рейсов нет

© Фото : Кристина МакееваКиото в Японии
Киото в Японии - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Кристина Макеева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Туристический поток из России в Японию за три квартала 2023 года вырос в 5,2 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщает АТОР.
Тем не менее, он остается в три раза меньше, чем был в 2019 году, следует из данных глобального сайта Японской национальной туристической организации (JNTO). Согласно ресурсу, количество въехавших в Японию иностранцев в январе-сентябре 2023 года составило 17 374 300 человек. В сентябре 2023 года – 2 184 300 человек.
Тройку лидеров по турпотоку в Японию в январе-сентябре 2023 года возглавила Южная Корея (4 894 800 человек), за ней следует Тайвань (2 974 600 человек) и Китай (1 597 800 человек).
Из РФ в Японию за девять месяцев 2023 года прибыли 27 100 человек. Показатель в отдельно взятом сентябре составил 4 300 человек. Таким образом, российский турпоток за 9 месяцев 2023 года вырос в 5,2 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года (тогда было 5 200 человек), а сентябрьский – в 3,6 раза (тогда было 1 200 человек), даже несмотря на отсутствие прямых авиарейсов в Страну восходящего солнца.
Тем не менее, от показателей доковидного времени отставание еще очень серьезно. Так, цифры трех кварталов 2023 года оказались в три с лишним раза меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года – тогда в Японию за 9 месяцев приехали 83 700 россиян. Недавно стало известно, что с Японией возобновлено морское пассажирское сообщение (рейсы теплохода из Владивостока).
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