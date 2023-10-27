https://ria.ru/20231027/wi-fi-1905551969.html
В Минцифры рассказали о планах по подключению школьных классов к Wi-Fi
В Минцифры рассказали о планах по подключению школьных классов к Wi-Fi - РИА Новости, 27.10.2023
В Минцифры рассказали о планах по подключению школьных классов к Wi-Fi
Минцифры РФ надеется с 2024 года продолжить работу по подключению к сетям wi-fi классов в российских школах, сейчас такая работа проведена в 10 тысячах школ,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T09:13
2023-10-27T09:13
2023-10-27T09:13
общество
россия
новосибирск
олег качанов
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НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Минцифры РФ надеется с 2024 года продолжить работу по подключению к сетям wi-fi классов в российских школах, сейчас такая работа проведена в 10 тысячах школ, сообщил в пятницу замглавы министерства Олег Качанов, выступая по видеосвязи на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске. "Ребенок должен получать интересный контент, заинтересоваться образованием, а не просто игрушками или соцсетями, но чтобы это произошло, разумеется, нужны технические условия. База – это сети wi-fi в школах, непосредственно в классах. В 2020-2022 годах была проведена большая работа, подключено около 10 тысяч школ, обеспечен непосредственно wi-fi в классах, и мы рассчитываем, что эту работу удастся продолжить", - сказал Качанов. Замминистра пояснил, что 2023 год в этом смысле получился безденежным и возможности продолжать эту работу не было. "Но в 2024 году мы, вроде бы, договорились, что деньги опять будут, и мы продолжим работу по подключению непосредственно школьных классов к wi-fi-сетям. Это важно, на мой взгляд, потому что нет сетей – нет доставки контента", - сказал он.
https://ria.ru/20231024/kuban-1904823609.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, новосибирск, олег качанов
Общество, Россия, Новосибирск, Олег Качанов
В Минцифры рассказали о планах по подключению школьных классов к Wi-Fi
Минцифры надеется в 2024 году вернуться к подключению школьных классов к Wi-Fi
НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Минцифры РФ надеется с 2024 года продолжить работу по подключению к сетям wi-fi классов в российских школах, сейчас такая работа проведена в 10 тысячах школ, сообщил в пятницу замглавы министерства Олег Качанов, выступая по видеосвязи на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске.
"Ребенок должен получать интересный контент, заинтересоваться образованием, а не просто игрушками или соцсетями, но чтобы это произошло, разумеется, нужны технические условия. База – это сети wi-fi в школах, непосредственно в классах. В 2020-2022 годах была проведена большая работа, подключено около 10 тысяч школ, обеспечен непосредственно wi-fi в классах, и мы рассчитываем, что эту работу удастся продолжить", - сказал Качанов
.
Замминистра пояснил, что 2023 год в этом смысле получился безденежным и возможности продолжать эту работу не было.
"Но в 2024 году мы, вроде бы, договорились, что деньги опять будут, и мы продолжим работу по подключению непосредственно школьных классов к wi-fi-сетям. Это важно, на мой взгляд, потому что нет сетей – нет доставки контента", - сказал он.
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