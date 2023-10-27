https://ria.ru/20231027/wi-fi-1905551969.html

В Минцифры рассказали о планах по подключению школьных классов к Wi-Fi

В Минцифры рассказали о планах по подключению школьных классов к Wi-Fi - РИА Новости, 27.10.2023

В Минцифры рассказали о планах по подключению школьных классов к Wi-Fi

Минцифры РФ надеется с 2024 года продолжить работу по подключению к сетям wi-fi классов в российских школах, сейчас такая работа проведена в 10 тысячах школ,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T09:13

2023-10-27T09:13

2023-10-27T09:13

общество

россия

новосибирск

олег качанов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6edb8b8dd1d9e836df540e83f7d7201f.jpg

НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Минцифры РФ надеется с 2024 года продолжить работу по подключению к сетям wi-fi классов в российских школах, сейчас такая работа проведена в 10 тысячах школ, сообщил в пятницу замглавы министерства Олег Качанов, выступая по видеосвязи на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске. "Ребенок должен получать интересный контент, заинтересоваться образованием, а не просто игрушками или соцсетями, но чтобы это произошло, разумеется, нужны технические условия. База – это сети wi-fi в школах, непосредственно в классах. В 2020-2022 годах была проведена большая работа, подключено около 10 тысяч школ, обеспечен непосредственно wi-fi в классах, и мы рассчитываем, что эту работу удастся продолжить", - сказал Качанов. Замминистра пояснил, что 2023 год в этом смысле получился безденежным и возможности продолжать эту работу не было. "Но в 2024 году мы, вроде бы, договорились, что деньги опять будут, и мы продолжим работу по подключению непосредственно школьных классов к wi-fi-сетям. Это важно, на мой взгляд, потому что нет сетей – нет доставки контента", - сказал он.

https://ria.ru/20231024/kuban-1904823609.html

россия

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, новосибирск, олег качанов