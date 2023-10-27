В секторе Газа прогремели несколько мощных взрывов
Fox News: в секторе Газа прогремели несколько громких взрывов
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Серия громких взрывов прогремела в секторе Газа, передает телеканал Fox News со ссылкой на корреспондента.
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"Несколько громких взрывов были видны и слышны в Газе в пятницу на фоне того, как Израиль готовится к наземному вторжению на палестинскую территорию. <...> Израиль сконцентрировал самый сильный обстрел по сектору Газа с начала войны", — сообщило СМИ.
Отмечается, что взрывы слышны у границы с южной частью Израиля.
Как передает телеканал CNN, в этой местности работает артиллерия и идут танковые обстрелы. Кроме того, в регионе наблюдаются истребители.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что в секторе Газа перестали работать услуги связи и интернета.
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило 7,3 тысячи, свыше 19 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.