https://ria.ru/20231027/vzryvy-1905722131.html

В секторе Газа прогремели несколько мощных взрывов

В секторе Газа прогремели несколько мощных взрывов - РИА Новости, 27.10.2023

В секторе Газа прогремели несколько мощных взрывов

Серия громких взрывов прогремела в секторе Газа, передает телеканал Fox News со ссылкой на корреспондента. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T19:37

2023-10-27T19:37

2023-10-27T21:06

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905733901_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5a3305479e477f700a99501a819d978d.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Серия громких взрывов прогремела в секторе Газа, передает телеканал Fox News со ссылкой на корреспондента."Несколько громких взрывов были видны и слышны в Газе в пятницу на фоне того, как Израиль готовится к наземному вторжению на палестинскую территорию. <...> Израиль сконцентрировал самый сильный обстрел по сектору Газа с начала войны", — сообщило СМИ.Отмечается, что взрывы слышны у границы с южной частью Израиля.Как передает телеканал CNN, в этой местности работает артиллерия и идут танковые обстрелы. Кроме того, в регионе наблюдаются истребители.Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что в секторе Газа перестали работать услуги связи и интернета.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило 7,3 тысячи, свыше 19 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231027/obstrel-1905702845.html

https://ria.ru/20231027/opershtab-1905708459.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрывы в секторе Газа Несколько громких взрывов прозвучали в секторе Газа, атака может быть самым сильным обстрелом анклава с начала эскалации, передает ТВ 2023-10-27T19:37 true PT1M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году