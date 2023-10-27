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В секторе Газа прогремели несколько мощных взрывов - РИА Новости, 27.10.2023
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19:37 27.10.2023 (обновлено: 21:06 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/vzryvy-1905722131.html
В секторе Газа прогремели несколько мощных взрывов
В секторе Газа прогремели несколько мощных взрывов - РИА Новости, 27.10.2023
В секторе Газа прогремели несколько мощных взрывов
Серия громких взрывов прогремела в секторе Газа, передает телеканал Fox News со ссылкой на корреспондента. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T19:37
2023-10-27T21:06
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905733901_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5a3305479e477f700a99501a819d978d.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Серия громких взрывов прогремела в секторе Газа, передает телеканал Fox News со ссылкой на корреспондента.&quot;Несколько громких взрывов были видны и слышны в Газе в пятницу на фоне того, как Израиль готовится к наземному вторжению на палестинскую территорию. &lt;...&gt; Израиль сконцентрировал самый сильный обстрел по сектору Газа с начала войны&quot;, — сообщило СМИ.Отмечается, что взрывы слышны у границы с южной частью Израиля.Как передает телеканал CNN, в этой местности работает артиллерия и идут танковые обстрелы. Кроме того, в регионе наблюдаются истребители.Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что в секторе Газа перестали работать услуги связи и интернета.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило 7,3 тысячи, свыше 19 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231027/obstrel-1905702845.html
https://ria.ru/20231027/opershtab-1905708459.html
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РИА Новости
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Взрывы в секторе Газа
Несколько громких взрывов прозвучали в секторе Газа, атака может быть самым сильным обстрелом анклава с начала эскалации, передает ТВ
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96
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В секторе Газа прогремели несколько мощных взрывов

Fox News: в секторе Газа прогремели несколько громких взрывов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Серия громких взрывов прогремела в секторе Газа, передает телеканал Fox News со ссылкой на корреспондента.
«

"Несколько громких взрывов были видны и слышны в Газе в пятницу на фоне того, как Израиль готовится к наземному вторжению на палестинскую территорию. <...> Израиль сконцентрировал самый сильный обстрел по сектору Газа с начала войны", — сообщило СМИ.

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Отмечается, что взрывы слышны у границы с южной частью Израиля.
Как передает телеканал CNN, в этой местности работает артиллерия и идут танковые обстрелы. Кроме того, в регионе наблюдаются истребители.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что в секторе Газа перестали работать услуги связи и интернета.

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
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Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило 7,3 тысячи, свыше 19 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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