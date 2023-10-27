https://ria.ru/20231027/vzryvy-1905677819.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 27.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Новые взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна.uа" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:24

2023-10-27T16:24

2023-10-27T16:24

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Днепропетровской области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна.uа" в Telegram-канале."О взрывах в Синельниковском районе Днепропетровской области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Днепропетровской области, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена в 15.53 (совпадает с мск), она звучит до сих пор. Ранее в пятницу глава местной областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждении взрывами линий электропередачи и 20 солнечных панелей в городе Никополе Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231027/vzryv-1905667973.html

днепропетровская область

украина

киев

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днепропетровская область, украина, киев, вооруженные силы рф