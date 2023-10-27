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В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел мощный взрыв
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 27.10.2023
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв раздался в пятницу в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T19:33
2023-10-27T19:33
2023-10-27T19:33
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мощный взрыв раздался в пятницу в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. "В Херсоне раздался мощный взрыв! Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины, позже ее отменили. Украинские СМИ сообщали в пятницу о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях. Власти Днепропетровской области также сообщали о повреждении взрывами линий электропередачи и 20 солнечных панелей в городе Никополе Днепропетровской области. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, херсон, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф
В мире, Херсон, Киев, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремел мощный взрыв
Украинские власти сообщили о мощном взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне