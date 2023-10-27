https://ria.ru/20231027/vvp-1905645594.html

ЦБ повысил прогноз роста ВВП России до 2,2-2,7 процента

ЦБ повысил прогноз роста ВВП России до 2,2-2,7 процента - РИА Новости, 27.10.2023

ЦБ повысил прогноз роста ВВП России до 2,2-2,7 процента

Банк России повысил прогноз роста экономики страны - до 2,2-2,7% по итогам года с прежде ожидавшихся 1,5%-2,5%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:29

2023-10-27T14:29

2023-10-27T14:29

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Банк России повысил прогноз роста экономики страны - до 2,2-2,7% по итогам года с прежде ожидавшихся 1,5%-2,5%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора. При этом ожидания Банка России от роста экономики на горизонте трех лет не изменились: в будущем году он прогнозируется на уровне 0,5-1,5%, а в 2025 и 2026 годах - 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.

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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)