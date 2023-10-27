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ЦБ повысил прогноз роста ВВП России до 2,2-2,7 процента - РИА Новости, 27.10.2023
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14:29 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/vvp-1905645594.html
ЦБ повысил прогноз роста ВВП России до 2,2-2,7 процента
ЦБ повысил прогноз роста ВВП России до 2,2-2,7 процента - РИА Новости, 27.10.2023
ЦБ повысил прогноз роста ВВП России до 2,2-2,7 процента
Банк России повысил прогноз роста экономики страны - до 2,2-2,7% по итогам года с прежде ожидавшихся 1,5%-2,5%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:29
2023-10-27T14:29
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Банк России повысил прогноз роста экономики страны - до 2,2-2,7% по итогам года с прежде ожидавшихся 1,5%-2,5%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора. При этом ожидания Банка России от роста экономики на горизонте трех лет не изменились: в будущем году он прогнозируется на уровне 0,5-1,5%, а в 2025 и 2026 годах - 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.
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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил прогноз роста ВВП России до 2,2-2,7 процента

ЦБ повысил прогноз роста ВВП России с 1,5-2,5 до 2,2-2,7% по итогам 2023 года

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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Банк России повысил прогноз роста экономики страны - до 2,2-2,7% по итогам года с прежде ожидавшихся 1,5%-2,5%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.
При этом ожидания Банка России от роста экономики на горизонте трех лет не изменились: в будущем году он прогнозируется на уровне 0,5-1,5%, а в 2025 и 2026 годах - 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
МВФ улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год
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РоссияЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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