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ХАМАС заявило о наземном вторжении Израиля на северо-востоке Газы, идут бои - РИА Новости, 28.10.2023
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23:26 27.10.2023 (обновлено: 03:30 28.10.2023)
https://ria.ru/20231027/vtorzhenie-1905751028.html
ХАМАС заявило о наземном вторжении Израиля на северо-востоке Газы, идут бои
ХАМАС заявило о наземном вторжении Израиля на северо-востоке Газы, идут бои - РИА Новости, 28.10.2023
ХАМАС заявило о наземном вторжении Израиля на северо-востоке Газы, идут бои
"Бригады "Аль-Кассам" отражают наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа, сообщили в палестинском движении ХАМАС. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-27T23:26
2023-10-28T03:30
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
оон
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ТУНИС, 27 окт — РИА Новости. "Бригады "Аль-Кассам" отражают наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа, сообщили в палестинском движении ХАМАС.&quot;Бригады &quot;Аль-Кассам&quot; противостоят вторжению израильской армии в Бейт-Ханун и к востоку от Аль-Бурейдж, на земле идут ожесточенные столкновения&quot;, — говорится в заявлении.Ранее сегодня пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что израильские военные в последние дни проводили наземные маневры на территории сектора Газа, однако с вечера пятницы эти операции расширятся. Бригады "Аль-Кассам" позднее заявили, что отражают наземное вторжение в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж. ХАМАС призвало палестинцев на Западном берегу вступать в бои с израильскими военными.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило 7,3 тысячи, свыше 19 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
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Удары по сектору Газа
Удары по сектору Газа, кадры из соцсетей
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, армия обороны израиля (цахал)
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ХАМАС заявило о наземном вторжении Израиля на северо-востоке Газы, идут бои

В ХАМАС заявили о готовности противостоять наземной операции ЦАХАЛ в Газе

© AP PhotoСитуация в секторе Газа. 27 октября 2023 года
Ситуация в секторе Газа. 27 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo
Ситуация в секторе Газа. 27 октября 2023 года
Читать ria.ru в
ТУНИС, 27 окт — РИА Новости. "Бригады "Аль-Кассам" отражают наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа, сообщили в палестинском движении ХАМАС.
«

"Бригады "Аль-Кассам" противостоят вторжению израильской армии в Бейт-Ханун и к востоку от Аль-Бурейдж, на земле идут ожесточенные столкновения", — говорится в заявлении.

Ранее сегодня пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что израильские военные в последние дни проводили наземные маневры на территории сектора Газа, однако с вечера пятницы эти операции расширятся. Бригады "Аль-Кассам" позднее заявили, что отражают наземное вторжение в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж. ХАМАС призвало палестинцев на Западном берегу вступать в бои с израильскими военными.

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
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Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило 7,3 тысячи, свыше 19 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
 
В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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