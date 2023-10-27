https://ria.ru/20231027/vtorzhenie-1905751028.html

ХАМАС заявило о наземном вторжении Израиля на северо-востоке Газы, идут бои

ХАМАС заявило о наземном вторжении Израиля на северо-востоке Газы, идут бои - РИА Новости, 28.10.2023

ХАМАС заявило о наземном вторжении Израиля на северо-востоке Газы, идут бои

"Бригады "Аль-Кассам" отражают наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа, сообщили в палестинском движении ХАМАС. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-27T23:26

2023-10-27T23:26

2023-10-28T03:30

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

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ТУНИС, 27 окт — РИА Новости. "Бригады "Аль-Кассам" отражают наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа, сообщили в палестинском движении ХАМАС."Бригады "Аль-Кассам" противостоят вторжению израильской армии в Бейт-Ханун и к востоку от Аль-Бурейдж, на земле идут ожесточенные столкновения", — говорится в заявлении.Ранее сегодня пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что израильские военные в последние дни проводили наземные маневры на территории сектора Газа, однако с вечера пятницы эти операции расширятся. Бригады "Аль-Кассам" позднее заявили, что отражают наземное вторжение в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж. ХАМАС призвало палестинцев на Западном берегу вступать в бои с израильскими военными.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило 7,3 тысячи, свыше 19 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

израиль

россия

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, армия обороны израиля (цахал)