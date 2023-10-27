https://ria.ru/20231027/vsu-1905558292.html

Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области не хватает свежих резервов

Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области не хватает свежих резервов - РИА Новости, 27.10.2023

Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области не хватает свежих резервов

Украинские войска в Запорожской области столкнулись с проблемой нехватки свежих резервов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T09:52

2023-10-27T09:52

2023-10-27T09:52

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Украинские войска в Запорожской области столкнулись с проблемой нехватки свежих резервов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "У ВСУ на Запорожской линии фронта проблемы с нехваткой свежих резервов. Желающих добровольно умирать за кровавый режим Зеленского становится все меньше, отсюда и тотальная насильственная мобилизация, и охота за живым ресурсом, устроенная на Украине", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, в связи с нехваткой свежих резервов киевские власти в экстренном порядке возвращают на передовую подразделения, которые не успели "зализать раны" после разгрома, полученного в боях с российской армией. "Все это показывает, что наши ребята делают все правильно, сражаются качественно, держат оборону и проводят контратаки", - сказал Рогов. МО РФ накануне сообщило, что российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы на запорожском направлении, потери противника составили до 85 солдат и три танка, в том числе два Leopard, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 и гаубица М119, обе американского производства, и орудие Д-20.

https://ria.ru/20231026/ranenye-1905313512.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр