https://ria.ru/20231027/vsu-1905558292.html
Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области не хватает свежих резервов
Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области не хватает свежих резервов - РИА Новости, 27.10.2023
Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области не хватает свежих резервов
Украинские войска в Запорожской области столкнулись с проблемой нехватки свежих резервов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T09:52
2023-10-27T09:52
2023-10-27T09:52
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Украинские войска в Запорожской области столкнулись с проблемой нехватки свежих резервов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "У ВСУ на Запорожской линии фронта проблемы с нехваткой свежих резервов. Желающих добровольно умирать за кровавый режим Зеленского становится все меньше, отсюда и тотальная насильственная мобилизация, и охота за живым ресурсом, устроенная на Украине", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, в связи с нехваткой свежих резервов киевские власти в экстренном порядке возвращают на передовую подразделения, которые не успели "зализать раны" после разгрома, полученного в боях с российской армией. "Все это показывает, что наши ребята делают все правильно, сражаются качественно, держат оборону и проводят контратаки", - сказал Рогов. МО РФ накануне сообщило, что российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы на запорожском направлении, потери противника составили до 85 солдат и три танка, в том числе два Leopard, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 и гаубица М119, обе американского производства, и орудие Д-20.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области не хватает свежих резервов
Рогов: ВСУ затыкают дыры в Запорожской области из-за нехватки свежих резервов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Украинские войска в Запорожской области столкнулись с проблемой нехватки свежих резервов, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"У ВСУ на Запорожской линии фронта проблемы с нехваткой свежих резервов. Желающих добровольно умирать за кровавый режим Зеленского становится все меньше, отсюда и тотальная насильственная мобилизация, и охота за живым ресурсом, устроенная на Украине", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, в связи с нехваткой свежих резервов киевские власти в экстренном порядке возвращают на передовую подразделения, которые не успели "зализать раны" после разгрома, полученного в боях с российской армией. "Все это показывает, что наши ребята делают все правильно, сражаются качественно, держат оборону и проводят контратаки", - сказал Рогов.
МО РФ
накануне сообщило, что российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы на запорожском направлении, потери противника составили до 85 солдат и три танка, в том числе два Leopard, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 и гаубица М119, обе американского производства, и орудие Д-20.
СМИ: с начала наступления число раненых в ВСУ выросло в три раза