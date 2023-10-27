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В ВОЗ прокомментировали заявление Байдена о количестве жертв в Газе - РИА Новости, 27.10.2023
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15:23 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/voz-1905660575.html
В ВОЗ прокомментировали заявление Байдена о количестве жертв в Газе
В ВОЗ прокомментировали заявление Байдена о количестве жертв в Газе - РИА Новости, 27.10.2023
В ВОЗ прокомментировали заявление Байдена о количестве жертв в Газе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что министерство здравоохранения Палестины, чьи данные о погибших и раненых в Газе приводятся ООН, на... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:23
2023-10-27T15:23
в мире
израиль
палестина
женева (город)
владимир путин
джо байден
оон
хамас
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ЖЕНЕВА, 27 окт – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что министерство здравоохранения Палестины, чьи данные о погибших и раненых в Газе приводятся ООН, на протяжении десятилетий показывало, что работает довольно хорошо, заявил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн. В среду американский президент Джо Байден заявил, что не доверяет данным палестинских властей о количестве жертв в секторе Газа, но не сомневается в том, что там гибнут мирные жители. При этом агентства ООН используют цифры, представленные министерством здравоохранения Газы. Накануне постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил, что палестинские власти обладают именами, адресами и возрастом всех жертв, убитых Израилем в Газе. "Министерство здравоохранения Палестины, с которым мы десятилетиями работаем по вопросам, связанным со здоровьем, всегда предоставляет нам довольно достоверные статистические данные. Это касается как смертей, так и рождений, а также вакцинации. Мы даже сами несколько раз были там, чтобы делать отчеты. Их отчеты довольно хорошие. Я также нахожу этот вопрос о цифрах немного необычным. Допустим, было бы на 1000 смертей меньше или больше, что бы это изменило при обсуждении?", - сказал он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/gaza-1905601284.html
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
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палестина
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в мире, израиль, палестина, женева (город), владимир путин, джо байден, оон, хамас, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Женева (город), Владимир Путин, Джо Байден, ООН, ХАМАС, ВОЗ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ВОЗ прокомментировали заявление Байдена о количестве жертв в Газе

ВОЗ считает достоверными данные Минздрава Палестины о смертности в Газе

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия разрушений после израильского авиаудара в ссекторе Газа
Последствия разрушений после израильского авиаудара в ссекторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия разрушений после израильского авиаудара в ссекторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 27 окт – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что министерство здравоохранения Палестины, чьи данные о погибших и раненых в Газе приводятся ООН, на протяжении десятилетий показывало, что работает довольно хорошо, заявил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн.
В среду американский президент Джо Байден заявил, что не доверяет данным палестинских властей о количестве жертв в секторе Газа, но не сомневается в том, что там гибнут мирные жители. При этом агентства ООН используют цифры, представленные министерством здравоохранения Газы. Накануне постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши заявил, что палестинские власти обладают именами, адресами и возрастом всех жертв, убитых Израилем в Газе.
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В Газе с 7 октября повреждены 34 медицинских центра
Вчера, 12:27
«
"Министерство здравоохранения Палестины, с которым мы десятилетиями работаем по вопросам, связанным со здоровьем, всегда предоставляет нам довольно достоверные статистические данные. Это касается как смертей, так и рождений, а также вакцинации. Мы даже сами несколько раз были там, чтобы делать отчеты. Их отчеты довольно хорошие. Я также нахожу этот вопрос о цифрах немного необычным. Допустим, было бы на 1000 смертей меньше или больше, что бы это изменило при обсуждении?", - сказал он.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Забыли про законы ведения войны? Так вам напомнят
Вчера, 08:00
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильПалестинаЖенева (город)Владимир ПутинДжо БайденООНХАМАСВОЗОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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