С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, заявил Лукашенко
Лукашенко: с Ближнего Востока может начаться третья мировая война
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 27 окт - РИА Новости. С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, если допустить эскалацию нынешнего израильско-палестинского конфликта, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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"Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом: если они начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому? Есть факты - положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов", - приводит слова белорусского лидера информагентство Белта.
Лукашенко подчеркнул, что использование сторонами конфликта оружия, которое производится в том или ином государстве, еще ничего не доказывает. "Да, ракеты, вроде "Шахеды", беспилотники (иранского производства – ред.) летают. Так и ваши беспилотники, ракеты в Украине летают. Идет торговля оружием. Это плохо. Но это же легально. Может, кто-то через какие-то руки и купил, ХАМАС купил эти ракеты. А сколько с Украины оружия поступило туда? Показывают номера этих американских винтовок. Они же все на учете. Вот они с Украины поступили и поступают", - сказал глава белорусского государства.
По словам Лукашенко, если США, подтянув туда ударные авиагруппы, авианосцы, начнут бомбить со Средиземного моря, тогда ряд государств, в том числе Иран, ответят. "И не факт, что авианосец устоит в Средиземном море. Потопят. Это катастрофа. Поэтому очень много таких вещей, которые говорят о том, что может вспыхнуть серьезный конфликт, а может быть и война с применением самого серьезного оружия. Никто не знает, как будут развиваться события. Даже те, кто там заварил эту кашу, - американцы - не знают, во что это выльется", - подчеркнул президент Белоруссии.
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"Но на месте арабы их предупреждают - шииты и другие. Они же наносят удар по их базам в Сирии и прочее - там, где американские базы расположены. Они их предупреждают: ребята, мы не те, что были 10 лет назад", - добавил белорусский лидер.