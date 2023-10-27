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С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.10.2023
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14:26 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/voyna-1905644428.html
С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, заявил Лукашенко
С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.10.2023
С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, заявил Лукашенко
С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, если допустить эскалацию нынешнего израильско-палестинского конфликта, заявил журналистам президент... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:26
2023-10-27T14:26
в мире
украина
иран
ближний восток
александр лукашенко
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МИНСК, 27 окт - РИА Новости. С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, если допустить эскалацию нынешнего израильско-палестинского конфликта, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом: если они начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому? Есть факты - положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов", - приводит слова белорусского лидера информагентство Белта. Лукашенко подчеркнул, что использование сторонами конфликта оружия, которое производится в том или ином государстве, еще ничего не доказывает. "Да, ракеты, вроде "Шахеды", беспилотники (иранского производства – ред.) летают. Так и ваши беспилотники, ракеты в Украине летают. Идет торговля оружием. Это плохо. Но это же легально. Может, кто-то через какие-то руки и купил, ХАМАС купил эти ракеты. А сколько с Украины оружия поступило туда? Показывают номера этих американских винтовок. Они же все на учете. Вот они с Украины поступили и поступают", - сказал глава белорусского государства. По словам Лукашенко, если США, подтянув туда ударные авиагруппы, авианосцы, начнут бомбить со Средиземного моря, тогда ряд государств, в том числе Иран, ответят. "И не факт, что авианосец устоит в Средиземном море. Потопят. Это катастрофа. Поэтому очень много таких вещей, которые говорят о том, что может вспыхнуть серьезный конфликт, а может быть и война с применением самого серьезного оружия. Никто не знает, как будут развиваться события. Даже те, кто там заварил эту кашу, - американцы - не знают, во что это выльется", - подчеркнул президент Белоруссии. "Но на месте арабы их предупреждают - шииты и другие. Они же наносят удар по их базам в Сирии и прочее - там, где американские базы расположены. Они их предупреждают: ребята, мы не те, что были 10 лет назад", - добавил белорусский лидер.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
https://ria.ru/20231026/voyna-1905497212.html
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в мире, украина, иран, ближний восток, александр лукашенко, хамас
В мире, Украина, Иран, Ближний Восток, Александр Лукашенко, ХАМАС
С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, заявил Лукашенко

Лукашенко: с Ближнего Востока может начаться третья мировая война

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 27 окт - РИА Новости. С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, если допустить эскалацию нынешнего израильско-палестинского конфликта, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«
"Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом: если они начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому? Есть факты - положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов", - приводит слова белорусского лидера информагентство Белта.
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Лукашенко подчеркнул, что использование сторонами конфликта оружия, которое производится в том или ином государстве, еще ничего не доказывает. "Да, ракеты, вроде "Шахеды", беспилотники (иранского производства – ред.) летают. Так и ваши беспилотники, ракеты в Украине летают. Идет торговля оружием. Это плохо. Но это же легально. Может, кто-то через какие-то руки и купил, ХАМАС купил эти ракеты. А сколько с Украины оружия поступило туда? Показывают номера этих американских винтовок. Они же все на учете. Вот они с Украины поступили и поступают", - сказал глава белорусского государства.
По словам Лукашенко, если США, подтянув туда ударные авиагруппы, авианосцы, начнут бомбить со Средиземного моря, тогда ряд государств, в том числе Иран, ответят. "И не факт, что авианосец устоит в Средиземном море. Потопят. Это катастрофа. Поэтому очень много таких вещей, которые говорят о том, что может вспыхнуть серьезный конфликт, а может быть и война с применением самого серьезного оружия. Никто не знает, как будут развиваться события. Даже те, кто там заварил эту кашу, - американцы - не знают, во что это выльется", - подчеркнул президент Белоруссии.
«
"Но на месте арабы их предупреждают - шииты и другие. Они же наносят удар по их базам в Сирии и прочее - там, где американские базы расположены. Они их предупреждают: ребята, мы не те, что были 10 лет назад", - добавил белорусский лидер.
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В миреУкраинаИранБлижний ВостокАлександр ЛукашенкоХАМАС
 
 
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