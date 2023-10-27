https://ria.ru/20231027/voyna-1905644428.html

С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, заявил Лукашенко

С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.10.2023

С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, заявил Лукашенко

С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, если допустить эскалацию нынешнего израильско-палестинского конфликта, заявил журналистам президент... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:26

2023-10-27T14:26

2023-10-27T14:26

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украина

иран

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МИНСК, 27 окт - РИА Новости. С Ближнего Востока может начаться третья мировая война, если допустить эскалацию нынешнего израильско-палестинского конфликта, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Может быть третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом: если они начнут с Ираном воевать. Уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что там Иран причастен к этому? Есть факты - положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов", - приводит слова белорусского лидера информагентство Белта. Лукашенко подчеркнул, что использование сторонами конфликта оружия, которое производится в том или ином государстве, еще ничего не доказывает. "Да, ракеты, вроде "Шахеды", беспилотники (иранского производства – ред.) летают. Так и ваши беспилотники, ракеты в Украине летают. Идет торговля оружием. Это плохо. Но это же легально. Может, кто-то через какие-то руки и купил, ХАМАС купил эти ракеты. А сколько с Украины оружия поступило туда? Показывают номера этих американских винтовок. Они же все на учете. Вот они с Украины поступили и поступают", - сказал глава белорусского государства. По словам Лукашенко, если США, подтянув туда ударные авиагруппы, авианосцы, начнут бомбить со Средиземного моря, тогда ряд государств, в том числе Иран, ответят. "И не факт, что авианосец устоит в Средиземном море. Потопят. Это катастрофа. Поэтому очень много таких вещей, которые говорят о том, что может вспыхнуть серьезный конфликт, а может быть и война с применением самого серьезного оружия. Никто не знает, как будут развиваться события. Даже те, кто там заварил эту кашу, - американцы - не знают, во что это выльется", - подчеркнул президент Белоруссии. "Но на месте арабы их предупреждают - шииты и другие. Они же наносят удар по их базам в Сирии и прочее - там, где американские базы расположены. Они их предупреждают: ребята, мы не те, что были 10 лет назад", - добавил белорусский лидер.

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

https://ria.ru/20231026/voyna-1905497212.html

украина

иран

ближний восток

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в мире, украина, иран, ближний восток, александр лукашенко, хамас