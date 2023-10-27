https://ria.ru/20231027/vostok-1905703819.html

Захарова задалась вопросом, кому выгодна эскалация на Ближнем Востоке

Захарова задалась вопросом, кому выгодна эскалация на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.10.2023

Захарова задалась вопросом, кому выгодна эскалация на Ближнем Востоке

Западные СМИ продвигают тезис о том, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна России, но при этом именно США заблокировали российский проект резолюции СБ ООН... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T18:13

2023-10-27T18:13

2023-10-27T18:13

в мире

россия

израиль

мария захарова

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Западные СМИ продвигают тезис о том, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна России, но при этом именно США заблокировали российский проект резолюции СБ ООН из-за призыва к прекращению огня, заявила в своем Telegram-канале в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее СБ ООН не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня – документ учитывал также элементы непринятого на прошлой неделе проекта Бразилии. Проект не набрал необходимых девяти голосов "за" из 15. Четыре страны голосовали за, две – против, девять воздержались. Проект резолюции РФ, в частности, призывал к немедленному, устойчивому прекращению огня, осуждал нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе. Текст призывал немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Кроме того в нем содержался призыв организовать гуманитарные паузы и коридоры. "Западный информационный и политический мейнстрим навязчиво продвигает тезис о том, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна России, так как отвлекает международное сообщество от ситуации на Украине", - написала Захарова. Она обратила внимание на то, что Россия настаивает на прекращении огня в регионе, а также включила соответствующий призыв в проект резолюции СБ ООН в то время как США заблокировали российский проект резолюции именно из-за призыва к прекращению огня. "Так кому же выгодна эскалация?" - поинтересовалась дипломат. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, израиль, мария захарова, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году