https://ria.ru/20231027/vostok-1905606481.html

В Кремле будут общаться со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке

В Кремле будут общаться со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.10.2023

В Кремле будут общаться со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке

Кремль считает необходимыми контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке, в том числе, с Израилем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:45

2023-10-27T12:45

2023-10-27T13:46

россия

ближний восток

дмитрий песков

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Кремль считает необходимыми контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке, в том числе, с Израилем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы продолжаем и считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно, будем продолжать и наш диалог с Израилем", - сказал Песков журналистам. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что представители ХАМАС находятся с визитом в Москве. В МИД РФ сообщили РИА Новости, что Россия на встрече с ХАМАС обсудила освобождение заложников и эвакуацию граждан РФ из сектора Газа. Движение ХАМАС в свою очередь заявило, что на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия российской дипломатии.

https://ria.ru/20231027/nedovolstvo-1905528851.html

россия

ближний восток

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Кирилл Волков

россия, ближний восток, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире