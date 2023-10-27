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В Кремле будут общаться со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.10.2023
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12:45 27.10.2023 (обновлено: 13:46 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/vostok-1905606481.html
В Кремле будут общаться со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке
В Кремле будут общаться со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.10.2023
В Кремле будут общаться со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке
Кремль считает необходимыми контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке, в том числе, с Израилем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:45
2023-10-27T13:46
россия
ближний восток
дмитрий песков
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Кремль считает необходимыми контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке, в том числе, с Израилем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы продолжаем и считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно, будем продолжать и наш диалог с Израилем", - сказал Песков журналистам. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что представители ХАМАС находятся с визитом в Москве. В МИД РФ сообщили РИА Новости, что Россия на встрече с ХАМАС обсудила освобождение заложников и эвакуацию граждан РФ из сектора Газа. Движение ХАМАС в свою очередь заявило, что на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия российской дипломатии.
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россия
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россия, ближний восток, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Кремле будут общаться со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке

Песков назвал необходимым диалог и с Израилем, и с ХАМАС

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Кремль считает необходимыми контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке, в том числе, с Израилем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем и считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно, будем продолжать и наш диалог с Израилем", - сказал Песков журналистам.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что представители ХАМАС находятся с визитом в Москве. В МИД РФ сообщили РИА Новости, что Россия на встрече с ХАМАС обсудила освобождение заложников и эвакуацию граждан РФ из сектора Газа. Движение ХАМАС в свою очередь заявило, что на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия российской дипломатии.
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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РоссияБлижний ВостокДмитрий ПесковОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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