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На сайте Минобороны появилась страница с новым главкомом ВКС - РИА Новости, 27.10.2023
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18:25 27.10.2023 (обновлено: 19:47 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/vks-1905707526.html
На сайте Минобороны появилась страница с новым главкомом ВКС
На сайте Минобороны появилась страница с новым главкомом ВКС - РИА Новости, 27.10.2023
На сайте Минобороны появилась страница с новым главкомом ВКС
На официальном сайте Министерства обороны РФ появилась страница с новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами генерал-полковником Виктором Афзаловым. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:25
2023-10-27T19:47
безопасность
россия
виктор афзалов
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На официальном сайте Министерства обороны РФ появилась страница с новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами генерал-полковником Виктором Афзаловым. О том, что Афзалов назначен главкомом ВКС, стало известно 20 октября. До Афзалова главкомом этого вида войск был генерал армии Сергей Суровикин."В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Участник боевых действий", — указывается в представленной на сайте Минобороны биографии Афзалова. С 2018 по 2023 год Афзалов занимал должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами.
https://ria.ru/20231021/afzalov-1904281212.html
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безопасность, россия, виктор афзалов, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Виктор Афзалов, Воздушно-космические силы России
На сайте Минобороны появилась страница с новым главкомом ВКС

На сайте Минобороны опубликовали страницу с новым главкомом ВКС Афзаловым

© Минобороны РоссииСтраница с новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковником Виктором Афзаловым на сайте Минобороны России
Страница с новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковником Виктором Афзаловым на сайте Минобороны России
© Минобороны России
Страница с новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковником Виктором Афзаловым на сайте Минобороны России
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На официальном сайте Министерства обороны РФ появилась страница с новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами генерал-полковником Виктором Афзаловым.
О том, что Афзалов назначен главкомом ВКС, стало известно 20 октября. До Афзалова главкомом этого вида войск был генерал армии Сергей Суровикин.
"В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Участник боевых действий", — указывается в представленной на сайте Минобороны биографии Афзалова.
С 2018 по 2023 год Афзалов занимал должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Биография генерал-полковника Виктора Афзалова
21 октября, 01:20
 
БезопасностьРоссияВиктор АфзаловВоздушно-космические силы России
 
 
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