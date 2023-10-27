https://ria.ru/20231027/vks-1905707526.html

На сайте Минобороны появилась страница с новым главкомом ВКС

На сайте Минобороны появилась страница с новым главкомом ВКС - РИА Новости, 27.10.2023

На сайте Минобороны появилась страница с новым главкомом ВКС

На официальном сайте Министерства обороны РФ появилась страница с новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами генерал-полковником Виктором Афзаловым. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T18:25

2023-10-27T18:25

2023-10-27T19:47

безопасность

россия

виктор афзалов

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На официальном сайте Министерства обороны РФ появилась страница с новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами генерал-полковником Виктором Афзаловым. О том, что Афзалов назначен главкомом ВКС, стало известно 20 октября. До Афзалова главкомом этого вида войск был генерал армии Сергей Суровикин."В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Участник боевых действий", — указывается в представленной на сайте Минобороны биографии Афзалова. С 2018 по 2023 год Афзалов занимал должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами.

https://ria.ru/20231021/afzalov-1904281212.html

россия

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Кирилл Волков

безопасность, россия, виктор афзалов, воздушно-космические силы россии