https://ria.ru/20231027/vks-1905707526.html
На сайте Минобороны появилась страница с новым главкомом ВКС
На сайте Минобороны появилась страница с новым главкомом ВКС - РИА Новости, 27.10.2023
На сайте Минобороны появилась страница с новым главкомом ВКС
На официальном сайте Министерства обороны РФ появилась страница с новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами генерал-полковником Виктором Афзаловым. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:25
2023-10-27T18:25
2023-10-27T19:47
безопасность
россия
виктор афзалов
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На официальном сайте Министерства обороны РФ появилась страница с новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами генерал-полковником Виктором Афзаловым. О том, что Афзалов назначен главкомом ВКС, стало известно 20 октября. До Афзалова главкомом этого вида войск был генерал армии Сергей Суровикин."В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Участник боевых действий", — указывается в представленной на сайте Минобороны биографии Афзалова. С 2018 по 2023 год Афзалов занимал должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами.
https://ria.ru/20231021/afzalov-1904281212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, виктор афзалов, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, Виктор Афзалов, Воздушно-космические силы России
На сайте Минобороны появилась страница с новым главкомом ВКС
На сайте Минобороны опубликовали страницу с новым главкомом ВКС Афзаловым
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На официальном сайте Министерства обороны РФ появилась страница с новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами генерал-полковником Виктором Афзаловым.
О том, что Афзалов назначен главкомом ВКС
, стало известно 20 октября. До Афзалова главкомом этого вида войск был генерал армии Сергей Суровикин
.
"В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Участник боевых действий", — указывается в представленной на сайте Минобороны биографии Афзалова.
С 2018 по 2023 год Афзалов занимал должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами.
Биография генерал-полковника Виктора Афзалова