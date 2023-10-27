https://ria.ru/20231027/vklady-1905527513.html
Юрист объяснил, как мошенники крадут деньги с банковских вкладов
Юрист объяснил, как мошенники крадут деньги с банковских вкладов - РИА Новости, 27.10.2023
Юрист объяснил, как мошенники крадут деньги с банковских вкладов
Мошенники могут украсть деньги не только со счета, но и с банковского вклада с помощью социальной инженерии или взлома паролей, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T02:17
2023-10-27T02:17
2023-10-27T02:17
технологии
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мошенничество
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мошенники могут украсть деньги не только со счета, но и с банковского вклада с помощью социальной инженерии или взлома паролей, рассказал агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.В первом случае жертва сама называет все данные, необходимые для входа в личный кабинет. Там мошенники закрывают вклад и забирают деньги. Во втором они получают доступ к логинам и паролям путем установки на устройство вкладчика шпионского ПО - обычно через ссылки, которые люди открывают из любопытства. Этого делать не стоит, предупредил юрист.Могут также подделать документы - паспорт или доверенность вкладчика, чтобы с ними снять деньги. Этот способ требует от мошенников особых усилий, поэтому встречается нечасто. Но и противостоять ему сложнее всего, ведь утечки персональных данных случаются нередко, а затем все эти базы всплывают на черном рынке.“Мошенники их используют для изготовления поддельных паспортов или доверенностей", - пояснил Гусятников.Для защиты от этого крупные банки применяют идентификацию по биометрии — на сегодняшний день это самый надежный способ защититься от кражи денег, заключил он.
https://ria.ru/20231021/moshennik-1904277911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, pg partners, мошенники, мошенничество
Технологии, PG Partners, мошенники, Мошенничество
Юрист объяснил, как мошенники крадут деньги с банковских вкладов
Юрист Гусятников предупредил о риске кражи мошенниками денег со вклада
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Мошенники могут украсть деньги не только со счета, но и с банковского вклада с помощью социальной инженерии или взлома паролей, рассказал агентству “Прайм”
старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
В первом случае жертва сама называет все данные, необходимые для входа в личный кабинет. Там мошенники закрывают вклад и забирают деньги. Во втором они получают доступ к логинам и паролям путем установки на устройство вкладчика шпионского ПО - обычно через ссылки, которые люди открывают из любопытства. Этого делать не стоит, предупредил юрист.
Могут также подделать документы - паспорт или доверенность вкладчика, чтобы с ними снять деньги. Этот способ требует от мошенников особых усилий, поэтому встречается нечасто. Но и противостоять ему сложнее всего, ведь утечки персональных данных случаются нередко, а затем все эти базы всплывают на черном рынке.
«
“Мошенники их используют для изготовления поддельных паспортов или доверенностей", - пояснил Гусятников.
Для защиты от этого крупные банки применяют идентификацию по биометрии — на сегодняшний день это самый надежный способ защититься от кражи денег, заключил он.
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