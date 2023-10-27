Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснил, как мошенники крадут деньги с банковских вкладов - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/vklady-1905527513.html
Юрист объяснил, как мошенники крадут деньги с банковских вкладов
Юрист объяснил, как мошенники крадут деньги с банковских вкладов - РИА Новости, 27.10.2023
Юрист объяснил, как мошенники крадут деньги с банковских вкладов
Мошенники могут украсть деньги не только со счета, но и с банковского вклада с помощью социальной инженерии или взлома паролей, рассказал агентству “Прайм”... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T02:17
2023-10-27T02:17
технологии
pg partners
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741540813_0:0:3384:1904_1920x0_80_0_0_e80119f89170f561e6777fe745c097c0.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мошенники могут украсть деньги не только со счета, но и с банковского вклада с помощью социальной инженерии или взлома паролей, рассказал агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.В первом случае жертва сама называет все данные, необходимые для входа в личный кабинет. Там мошенники закрывают вклад и забирают деньги. Во втором они получают доступ к логинам и паролям путем установки на устройство вкладчика шпионского ПО - обычно через ссылки, которые люди открывают из любопытства. Этого делать не стоит, предупредил юрист.Могут также подделать документы - паспорт или доверенность вкладчика, чтобы с ними снять деньги. Этот способ требует от мошенников особых усилий, поэтому встречается нечасто. Но и противостоять ему сложнее всего, ведь утечки персональных данных случаются нередко, а затем все эти базы всплывают на черном рынке.“Мошенники их используют для изготовления поддельных паспортов или доверенностей", - пояснил Гусятников.Для защиты от этого крупные банки применяют идентификацию по биометрии — на сегодняшний день это самый надежный способ защититься от кражи денег, заключил он.
https://ria.ru/20231021/moshennik-1904277911.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741540813_823:126:3384:2047_1920x0_80_0_0_f27d35eec63cd930cf5ec9a02a71c9aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, pg partners, мошенники, мошенничество
Технологии, PG Partners, мошенники, Мошенничество
Юрист объяснил, как мошенники крадут деньги с банковских вкладов

Юрист Гусятников предупредил о риске кражи мошенниками денег со вклада

© Depositphotos.com / shmeljovЛюди, занимающиеся мошенничеством
Люди, занимающиеся мошенничеством - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Depositphotos.com / shmeljov
Люди, занимающиеся мошенничеством. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мошенники могут украсть деньги не только со счета, но и с банковского вклада с помощью социальной инженерии или взлома паролей, рассказал агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
В первом случае жертва сама называет все данные, необходимые для входа в личный кабинет. Там мошенники закрывают вклад и забирают деньги. Во втором они получают доступ к логинам и паролям путем установки на устройство вкладчика шпионского ПО - обычно через ссылки, которые люди открывают из любопытства. Этого делать не стоит, предупредил юрист.
Могут также подделать документы - паспорт или доверенность вкладчика, чтобы с ними снять деньги. Этот способ требует от мошенников особых усилий, поэтому встречается нечасто. Но и противостоять ему сложнее всего, ведь утечки персональных данных случаются нередко, а затем все эти базы всплывают на черном рынке.
«
“Мошенники их используют для изготовления поддельных паспортов или доверенностей", - пояснил Гусятников.
Для защиты от этого крупные банки применяют идентификацию по биометрии — на сегодняшний день это самый надежный способ защититься от кражи денег, заключил он.
Оплата покупок на кассе - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Россиян предупредили о возвращении старой уловки мошенников в магазине
21 октября, 02:15
 
ТехнологииPG PartnersмошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала