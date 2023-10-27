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В Москве завершили расследование дела об избиении журналистов ВГТРК - РИА Новости, 27.10.2023
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10:24 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/vgtrk-1905565383.html
В Москве завершили расследование дела об избиении журналистов ВГТРК
В Москве завершили расследование дела об избиении журналистов ВГТРК - РИА Новости, 27.10.2023
В Москве завершили расследование дела об избиении журналистов ВГТРК
Завершено расследование дела об избиении журналистов ВГТРК, снимавших репортаж о "профессиональных соседях" на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:24
2023-10-27T10:24
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Завершено расследование дела об избиении журналистов ВГТРК, снимавших репортаж о "профессиональных соседях" на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного ГСУСК в пятницу. Инцидент произошел 17 августа: двое мужчин напали на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа, что стало поводом для уголовного дела о "воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов". Нападавших поместили в СИЗО. В сюжете речь шла о "профессиональных соседях" - людях, которые захватывают одну или несколько комнат в коммунальной квартире и пытаются выжить других собственников. "Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, обвиняемые полностью признали вину. В ходе расследования были проведены очные ставки, допрошены более 15 свидетелей, назначен ряд экспертиз, в том числе медицинские и психолого-психиатрические. Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего будет направлено в суд для рассмотрения. Нападавшим грозят сроки до шести лет заключения.
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происшествия, москва, россия, вгтрк
Происшествия, Москва, Россия, ВГТРК
В Москве завершили расследование дела об избиении журналистов ВГТРК

СК в Москве завершил расследование дела об избиении журналистов ВГТРК

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Завершено расследование дела об избиении журналистов ВГТРК, снимавших репортаж о "профессиональных соседях" на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного ГСУСК в пятницу.
Инцидент произошел 17 августа: двое мужчин напали на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа, что стало поводом для уголовного дела о "воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов". Нападавших поместили в СИЗО.
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В сюжете речь шла о "профессиональных соседях" - людях, которые захватывают одну или несколько комнат в коммунальной квартире и пытаются выжить других собственников.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, обвиняемые полностью признали вину.
В ходе расследования были проведены очные ставки, допрошены более 15 свидетелей, назначен ряд экспертиз, в том числе медицинские и психолого-психиатрические. Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего будет направлено в суд для рассмотрения.
Нападавшим грозят сроки до шести лет заключения.
 
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