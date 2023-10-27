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В Москве завершили расследование дела об избиении журналистов ВГТРК

В Москве завершили расследование дела об избиении журналистов ВГТРК - РИА Новости, 27.10.2023

В Москве завершили расследование дела об избиении журналистов ВГТРК

Завершено расследование дела об избиении журналистов ВГТРК, снимавших репортаж о "профессиональных соседях" на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:24

2023-10-27T10:24

2023-10-27T10:24

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Завершено расследование дела об избиении журналистов ВГТРК, снимавших репортаж о "профессиональных соседях" на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного ГСУСК в пятницу. Инцидент произошел 17 августа: двое мужчин напали на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа, что стало поводом для уголовного дела о "воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов". Нападавших поместили в СИЗО. В сюжете речь шла о "профессиональных соседях" - людях, которые захватывают одну или несколько комнат в коммунальной квартире и пытаются выжить других собственников. "Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении. Как отмечает следствие, обвиняемые полностью признали вину. В ходе расследования были проведены очные ставки, допрошены более 15 свидетелей, назначен ряд экспертиз, в том числе медицинские и психолого-психиатрические. Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего будет направлено в суд для рассмотрения. Нападавшим грозят сроки до шести лет заключения.

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