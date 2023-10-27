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Запад закрывает глаза на коррупцию на Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 27.10.2023
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23:36 27.10.2023 (обновлено: 23:40 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905752002.html
Запад закрывает глаза на коррупцию на Украине, заявил Полянский
Запад закрывает глаза на коррупцию на Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 27.10.2023
Запад закрывает глаза на коррупцию на Украине, заявил Полянский
Запад закрывает глаза на колоссальный уровень коррупции на Украине и неспособность Киева контролировать поставляемое ему оружие, заявил в пятницу первый... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T23:36
2023-10-27T23:40
в мире
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дмитрий полянский
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ООН, 27 окт - РИА Новости. Запад закрывает глаза на колоссальный уровень коррупции на Украине и неспособность Киева контролировать поставляемое ему оружие, заявил в пятницу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. “Западные элиты, столь активно расширяющие свое сотрудничество с киевским режимом и продолжающие вливать в него огромные средства, по-прежнему закрывают глаза на колоссальный уровень коррупции на Украине”, - заявил Полянский на заседании Совбеза ООН. Первый зампостпреда РФ добавил, что Западом также игнорируется неспособность украинских властей контролировать попадающий в их распоряжение арсенал оружия, и подчеркнул, что до 20% всех поставок оружия Киеву в первые же недели уходят на “серые” и “черные” рынки. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231027/oblomki-1905750066.html
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905669607.html
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в мире, украина, дмитрий полянский, оон, сергей лавров, нато, россия, киев, дмитрий песков
В мире, Украина, Дмитрий Полянский, ООН, Сергей Лавров, НАТО, Россия, Киев, Дмитрий Песков
Запад закрывает глаза на коррупцию на Украине, заявил Полянский

Полянский: Запад закрывает глаза на неспособность Украины контролировать оружие

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 окт - РИА Новости. Запад закрывает глаза на колоссальный уровень коррупции на Украине и неспособность Киева контролировать поставляемое ему оружие, заявил в пятницу первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
“Западные элиты, столь активно расширяющие свое сотрудничество с киевским режимом и продолжающие вливать в него огромные средства, по-прежнему закрывают глаза на колоссальный уровень коррупции на Украине”, - заявил Полянский на заседании Совбеза ООН.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В ООН показали обломки западных ракет, которыми Киев бил по гражданским
Вчера, 23:15
Первый зампостпреда РФ добавил, что Западом также игнорируется неспособность украинских властей контролировать попадающий в их распоряжение арсенал оружия, и подчеркнул, что до 20% всех поставок оружия Киеву в первые же недели уходят на “серые” и “черные” рынки.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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Вчера, 15:54
 
В миреУкраинаДмитрий ПолянскийООНСергей ЛавровНАТОРоссияКиевДмитрий Песков
 
 
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