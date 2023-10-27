https://ria.ru/20231027/ukraina-1905732374.html

"Отказались взлетать". В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО

"Отказались взлетать". В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО - РИА Новости, 27.10.2023

"Отказались взлетать". В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО

Российская армия проводит операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T20:45

2023-10-27T20:45

2023-10-27T20:45

политика

россия

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

нато

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российская армия проводит операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск. Они могут сделать это сейчас с большим размахом, потому что у ВСУ не осталось никакой авиации", — рассказал эксперт.По его словам, из-за активных действий российских сил противовоздушной обороны многие украинские пилоты просто-напросто отказались взлетать на своих истребителях, поскольку зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "сжигают" их моментально.ВСУ в течение пяти месяцев пытались проводить наступательные операции на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.

https://ria.ru/20231027/rossiya-1905688257.html

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политика, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато