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"Отказались взлетать". В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО - РИА Новости, 27.10.2023
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20:45 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905732374.html
"Отказались взлетать". В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО
"Отказались взлетать". В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО - РИА Новости, 27.10.2023
"Отказались взлетать". В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО
Российская армия проводит операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T20:45
2023-10-27T20:45
политика
россия
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
нато
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российская армия проводит операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.&quot;Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск. Они могут сделать это сейчас с большим размахом, потому что у ВСУ не осталось никакой авиации&quot;, — рассказал эксперт.По его словам, из-за активных действий российских сил противовоздушной обороны многие украинские пилоты просто-напросто отказались взлетать на своих истребителях, поскольку зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "сжигают" их моментально.ВСУ в течение пяти месяцев пытались проводить наступательные операции на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.
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политика, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
Политика, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"Отказались взлетать". В США раскрыли, что Россия устроила в зоне СВО

Экс-разведчик Риттер: Россия проводит операции по полному уничтожению ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российская армия проводит операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«

"Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск. Они могут сделать это сейчас с большим размахом, потому что у ВСУ не осталось никакой авиации", — рассказал эксперт.

По его словам, из-за активных действий российских сил противовоздушной обороны многие украинские пилоты просто-напросто отказались взлетать на своих истребителях, поскольку зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "сжигают" их моментально.
ВСУ в течение пяти месяцев пытались проводить наступательные операции на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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ПолитикаРоссияСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТО
 
 
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