Рейтинг@Mail.ru
"Все рухнет в декабре". Зеленскому сообщили ужасающие новости об Украине - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 27.10.2023 (обновлено: 19:21 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905719769.html
"Все рухнет в декабре". Зеленскому сообщили ужасающие новости об Украине
"Все рухнет в декабре". Зеленскому сообщили ужасающие новости об Украине - РИА Новости, 27.10.2023
"Все рухнет в декабре". Зеленскому сообщили ужасающие новости об Украине
Банковская система Украины и гривна могут скоро рухнуть, если боевые действия не прекратятся, заявил бывший советник Леонида Кучмы, экономист Олег Соскин в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T19:19
2023-10-27T19:21
политика
украина
россия
владимир зеленский
леонид кучма
олег соскин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Банковская система Украины и гривна могут скоро рухнуть, если боевые действия не прекратятся, заявил бывший советник Леонида Кучмы, экономист Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;Включайте мозги. Если сейчас не остановиться, то где-то в декабре месяце гривна рухнет, рухнет и банковская система. &lt;…&gt; По большому счету это даже хуже, чем, скажем, обрушение всего фронта. Не надо допускать этого. Кровавыми слезами будете плакать&quot;, — подчеркнул эксперт.По его словам, на Украине необходимо отменить военное положение, прекратить боестолкновения и убрать президента Владимира Зеленского, иначе он уничтожит страну и ее жителей.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20231027/rossiya-1905688257.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, россия, владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Олег Соскин
"Все рухнет в декабре". Зеленскому сообщили ужасающие новости об Украине

Экс-советник Кучмы: финансовая система Киева скоро рухнет из-за боевых действий

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Банковская система Украины и гривна могут скоро рухнуть, если боевые действия не прекратятся, заявил бывший советник Леонида Кучмы, экономист Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"Включайте мозги. Если сейчас не остановиться, то где-то в декабре месяце гривна рухнет, рухнет и банковская система. <…> По большому счету это даже хуже, чем, скажем, обрушение всего фронта. Не надо допускать этого. Кровавыми слезами будете плакать", — подчеркнул эксперт.

По его словам, на Украине необходимо отменить военное положение, прекратить боестолкновения и убрать президента Владимира Зеленского, иначе он уничтожит страну и ее жителей.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
"Не понимаем, что произошло". В США пришли в шок от хода Путина на Украине
Вчера, 16:57
 
ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаОлег Соскин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала