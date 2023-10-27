https://ria.ru/20231027/ukraina-1905697677.html

Премьер Греции оценил возможность пересмотра бюджета ЕС в пользу Украины

Премьер Греции оценил возможность пересмотра бюджета ЕС в пользу Украины - РИА Новости, 27.10.2023

Премьер Греции оценил возможность пересмотра бюджета ЕС в пользу Украины

Греция не согласится на пересмотр многолетнего бюджета Европейского Союза, если он будет включать только Украину и ничего больше, заявил премьер-министр Греции... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T17:47

2023-10-27T17:47

2023-10-27T17:50

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АФИНЫ, 27 окт - РИА Новости. Греция не согласится на пересмотр многолетнего бюджета Европейского Союза, если он будет включать только Украину и ничего больше, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис журналистам после завершения работы саммита Европейского совета в Брюсселе. Ранее глава ЕК предложила внести поправки в многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы, которые предполагают увеличение его на 66 миллиардов евро, включая помощь Украине, реализацию программ по миграции и беженцам и укрепление конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Мицотакис требовал увеличить ресурсы для решения проблемы миграции и для Фонда солидарности Евросоюза. По словам Мицотакис, первое обсуждение пересмотра бюджета ЕС было "непростым". "С одной стороны, Европейская Комиссия подчеркнула – и справедливо, на мой взгляд – новую реальность, которая требует дополнительных ресурсов. Европа приходит и говорит, что помимо тех 50 миллиардов, которые мы все хотим и согласны дать Украине, нам нужны дополнительные ресурсы на миграцию, на поддержку соседних стран, с которыми мы сотрудничаем для сокращения миграционных потоков. Нам нужны дополнительные ресурсы для Фонда солидарности, чтобы можно было поддержать страны, пострадавшие от стихийных бедствий. Нам нужны дополнительные ресурсы для нового инструмента развития STEP, о котором уже объявила Еврокомиссия, а также для покрытия увеличения стоимости займов по кредитам Фонда восстановления", - сказал премьер Греции. По его словам, есть страны, которые не хотят слышать ничего об увеличении бюджета, кроме обязательства Европы поддержать экономику. "Я абсолютно ясно изложил позицию Греции: Греция не собирается соглашаться на решение, которое включает только Украину и ничего больше", - заявил Мицотакис. "Я благодарен Европейской комиссии за перераспределение средств, выделенных из Фонда восстановления, чтобы мы могли быстро начать проекты по восстановлению в Фессалии (после сильных наводнений в сентябре – ред.), но мы не можем сейчас сказать, что Фонд солидарности в принципе исчерпан и страны, пострадавшие от стихийных бедствий, не могут претендовать на новые ресурсы, потому что таких европейских ресурсов просто не существует", - заметил премьер. По его мнению, к декабрю должно быть найдено решение этих проблем. "И я думаю, что если нам придется расставить приоритеты в отношении дополнительных мер, о которых просит Европейская комиссия, то борьба с иммиграцией будет нашим главным приоритетом", - добавил премьер.

https://ria.ru/20231026/vengriya-1905475766.html

https://ria.ru/20231026/ukraina-1905334639.html

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

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в мире, украина, греция, евросоюз, еврокомиссия, кириакос мицотакис, европа, европейский совет