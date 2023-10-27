https://ria.ru/20231027/ukraina-1905618825.html
СМИ: Лукашенко призвал Украину начать переговоры "о земле и мире"
СМИ: Лукашенко призвал Украину начать переговоры "о земле и мире" - РИА Новости, 27.10.2023
СМИ: Лукашенко призвал Украину начать переговоры "о земле и мире"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к "умным людям" на Украине с призывом начать мирные переговоры "о земле и мире" с объявления режима... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:33
2023-10-27T13:33
2023-10-27T16:05
специальная военная операция на украине
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украина
александр лукашенко
белоруссия
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к "умным людям" на Украине с призывом начать мирные переговоры "о земле и мире" с объявления режима прекращения огня."Думаю, что умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное – команду дали "стоп". С 00.00 часов "стоп" - никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливает. Остановились и ведем переговоры. О земле и о мире", - приводит в пятницу слова Лукашенко госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.Глава белорусского государства также обратил внимание, что сегодня США уже намекают Украине, что их помощь Киеву небеспредельная.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231026/lavrov-1905385630.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, александр лукашенко, белоруссия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Лукашенко, Белоруссия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Лукашенко призвал Украину начать переговоры "о земле и мире"
Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров без предварительных условий