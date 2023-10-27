https://ria.ru/20231027/ukraina-1905618825.html

СМИ: Лукашенко призвал Украину начать переговоры "о земле и мире"

СМИ: Лукашенко призвал Украину начать переговоры "о земле и мире" - РИА Новости, 27.10.2023

СМИ: Лукашенко призвал Украину начать переговоры "о земле и мире"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к "умным людям" на Украине с призывом начать мирные переговоры "о земле и мире" с объявления режима... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:33

2023-10-27T13:33

2023-10-27T16:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

александр лукашенко

белоруссия

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к "умным людям" на Украине с призывом начать мирные переговоры "о земле и мире" с объявления режима прекращения огня."Думаю, что умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное – команду дали "стоп". С 00.00 часов "стоп" - никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливает. Остановились и ведем переговоры. О земле и о мире", - приводит в пятницу слова Лукашенко госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.Глава белорусского государства также обратил внимание, что сегодня США уже намекают Украине, что их помощь Киеву небеспредельная.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231026/lavrov-1905385630.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, александр лукашенко, белоруссия, ситуация в днр и лнр