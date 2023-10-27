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СМИ: Лукашенко призвал Украину начать переговоры "о земле и мире" - РИА Новости, 27.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 27.10.2023 (обновлено: 16:05 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905618825.html
СМИ: Лукашенко призвал Украину начать переговоры "о земле и мире"
СМИ: Лукашенко призвал Украину начать переговоры "о земле и мире" - РИА Новости, 27.10.2023
СМИ: Лукашенко призвал Украину начать переговоры "о земле и мире"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к "умным людям" на Украине с призывом начать мирные переговоры "о земле и мире" с объявления режима... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:33
2023-10-27T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр лукашенко
белоруссия
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к "умным людям" на Украине с призывом начать мирные переговоры "о земле и мире" с объявления режима прекращения огня."Думаю, что умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное – команду дали "стоп". С 00.00 часов "стоп" - никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливает. Остановились и ведем переговоры. О земле и о мире", - приводит в пятницу слова Лукашенко госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.Глава белорусского государства также обратил внимание, что сегодня США уже намекают Украине, что их помощь Киеву небеспредельная.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231026/lavrov-1905385630.html
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в мире, украина, александр лукашенко, белоруссия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Лукашенко, Белоруссия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Лукашенко призвал Украину начать переговоры "о земле и мире"

Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров без предварительных условий

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к "умным людям" на Украине с призывом начать мирные переговоры "о земле и мире" с объявления режима прекращения огня.
"Думаю, что умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное – команду дали "стоп". С 00.00 часов "стоп" - никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливает. Остановились и ведем переговоры. О земле и о мире", - приводит в пятницу слова Лукашенко госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
Глава белорусского государства также обратил внимание, что сегодня США уже намекают Украине, что их помощь Киеву небеспредельная.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Лавров: Запад науськивает киевский режим, чтобы тот продолжал войну
26 октября, 14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ЛукашенкоБелоруссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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