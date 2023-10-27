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Премьер Люксембурга осудил позицию Венгрии по помощи Украине - РИА Новости, 27.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:00 27.10.2023 (обновлено: 12:01 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905591726.html
Премьер Люксембурга осудил позицию Венгрии по помощи Украине
Премьер Люксембурга осудил позицию Венгрии по помощи Украине - РИА Новости, 27.10.2023
Премьер Люксембурга осудил позицию Венгрии по помощи Украине
Евросоюз не должен становиться заложником решения премьера Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение средств для Украины, заявил премьер-министр... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:00
2023-10-27T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
люксембург (государство)
ксавье беттель
виктор орбан
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Евросоюз не должен становиться заложником решения премьера Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение средств для Украины, заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, назвав действия венгерского политика "средним пальцем" в адрес ВСУ. "Нельзя брать заложников по типу "мы хотим получить деньги для собственной пользы, но если вы нуждаетесь в деньгах для Украины, то и нам они нужны". Мы не должны становиться заложниками Орбана", - заявил Беттель журналистам в преддверии второго дня саммита ЕС. По его мнению, позиция венгерского премьера равнозначна "среднему пальцу", показанному всем украинским солдатам, и призвал его "не забывать прошлое". В то же время Беттель выразил уверенность в том, что по данному вопросу удастся придти к "положительному решению". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в бюджет Евросоюза, включающие пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета. Политик пояснил, что Венгрия будет блокировать эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения допсредств, а не просто предложения "дать больше денег".
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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в мире, украина, венгрия, люксембург (государство), ксавье беттель, виктор орбан, вооруженные силы украины, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Люксембург (государство), Ксавье Беттель, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Люксембурга осудил позицию Венгрии по помощи Украине

Премьер Люксембурга назвал решение Орбана по помощи Киеву средним пальцем ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Евросоюз не должен становиться заложником решения премьера Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение средств для Украины, заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, назвав действия венгерского политика "средним пальцем" в адрес ВСУ.
"Нельзя брать заложников по типу "мы хотим получить деньги для собственной пользы, но если вы нуждаетесь в деньгах для Украины, то и нам они нужны". Мы не должны становиться заложниками Орбана", - заявил Беттель журналистам в преддверии второго дня саммита ЕС.
По его мнению, позиция венгерского премьера равнозначна "среднему пальцу", показанному всем украинским солдатам, и призвал его "не забывать прошлое". В то же время Беттель выразил уверенность в том, что по данному вопросу удастся придти к "положительному решению".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в бюджет Евросоюза, включающие пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета. Политик пояснил, что Венгрия будет блокировать эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения допсредств, а не просто предложения "дать больше денег".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияЛюксембург (государство)Ксавье БеттельВиктор ОрбанВооруженные силы УкраиныЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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