https://ria.ru/20231027/ukraina-1905591726.html
Премьер Люксембурга осудил позицию Венгрии по помощи Украине
Премьер Люксембурга осудил позицию Венгрии по помощи Украине - РИА Новости, 27.10.2023
Премьер Люксембурга осудил позицию Венгрии по помощи Украине
Евросоюз не должен становиться заложником решения премьера Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение средств для Украины, заявил премьер-министр... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:00
2023-10-27T12:00
2023-10-27T12:01
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ксавье беттель
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Евросоюз не должен становиться заложником решения премьера Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение средств для Украины, заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, назвав действия венгерского политика "средним пальцем" в адрес ВСУ. "Нельзя брать заложников по типу "мы хотим получить деньги для собственной пользы, но если вы нуждаетесь в деньгах для Украины, то и нам они нужны". Мы не должны становиться заложниками Орбана", - заявил Беттель журналистам в преддверии второго дня саммита ЕС. По его мнению, позиция венгерского премьера равнозначна "среднему пальцу", показанному всем украинским солдатам, и призвал его "не забывать прошлое". В то же время Беттель выразил уверенность в том, что по данному вопросу удастся придти к "положительному решению". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в бюджет Евросоюза, включающие пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета. Политик пояснил, что Венгрия будет блокировать эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения допсредств, а не просто предложения "дать больше денег".
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Премьер Люксембурга осудил позицию Венгрии по помощи Украине
Премьер Люксембурга назвал решение Орбана по помощи Киеву средним пальцем ВСУ
БРЮССЕЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Евросоюз не должен становиться заложником решения премьера Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение средств для Украины, заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, назвав действия венгерского политика "средним пальцем" в адрес ВСУ.
"Нельзя брать заложников по типу "мы хотим получить деньги для собственной пользы, но если вы нуждаетесь в деньгах для Украины, то и нам они нужны". Мы не должны становиться заложниками Орбана", - заявил Беттель журналистам в преддверии второго дня саммита ЕС
.
По его мнению, позиция венгерского премьера равнозначна "среднему пальцу", показанному всем украинским солдатам, и призвал его "не забывать прошлое". В то же время Беттель выразил уверенность в том, что по данному вопросу удастся придти к "положительному решению".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в бюджет Евросоюза, включающие пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета. Политик пояснил, что Венгрия будет блокировать эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения допсредств, а не просто предложения "дать больше денег".
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