https://ria.ru/20231027/ukraina-1905591726.html

Премьер Люксембурга осудил позицию Венгрии по помощи Украине

Премьер Люксембурга осудил позицию Венгрии по помощи Украине - РИА Новости, 27.10.2023

Премьер Люксембурга осудил позицию Венгрии по помощи Украине

Евросоюз не должен становиться заложником решения премьера Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение средств для Украины, заявил премьер-министр... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:00

2023-10-27T12:00

2023-10-27T12:01

специальная военная операция на украине

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люксембург (государство)

ксавье беттель

виктор орбан

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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Евросоюз не должен становиться заложником решения премьера Венгрии Виктора Орбана заблокировать выделение средств для Украины, заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, назвав действия венгерского политика "средним пальцем" в адрес ВСУ. "Нельзя брать заложников по типу "мы хотим получить деньги для собственной пользы, но если вы нуждаетесь в деньгах для Украины, то и нам они нужны". Мы не должны становиться заложниками Орбана", - заявил Беттель журналистам в преддверии второго дня саммита ЕС. По его мнению, позиция венгерского премьера равнозначна "среднему пальцу", показанному всем украинским солдатам, и призвал его "не забывать прошлое". В то же время Беттель выразил уверенность в том, что по данному вопросу удастся придти к "положительному решению". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил поправки в бюджет Евросоюза, включающие пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета. Политик пояснил, что Венгрия будет блокировать эту инициативу, пока не увидит внятного обоснования выделения допсредств, а не просто предложения "дать больше денег".

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, люксембург (государство), ксавье беттель, виктор орбан, вооруженные силы украины, евросоюз, ситуация в днр и лнр