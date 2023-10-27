https://ria.ru/20231027/ukraina-1905575041.html

Медведчук оценил население Украины в 19 миллионов человек

Медведчук оценил население Украины в 19 миллионов человек - РИА Новости, 27.10.2023

Медведчук оценил население Украины в 19 миллионов человек

Население Украины в результате губительной политики Владимира Зеленского сократилось до 19 миллионов человек, это является серьезной угрозой для будущего... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:59

2023-10-27T10:59

2023-10-27T10:59

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украина

владимир зеленский

виктор медведчук

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Население Украины в результате губительной политики Владимира Зеленского сократилось до 19 миллионов человек, это является серьезной угрозой для будущего страны, считает украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "После 24 февраля 2022 года Украина окончательно провалилась в демографическую катастрофу. Многомиллионная миграция, потеря населения неподконтрольных территорий, нарастающая тенденция убыли населения привели к депопуляции и возникновению серьезной угрозы будущего существования страны", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на блог-платформе Telegraph. По его словам, "Зеленский полностью исключил демографический фактор из политики, он наплевал на возможность мирного нейтралитета страны, отказавшись от минских соглашений, а когда это привело к военному конфликту, отказался от переговоров и погнал украинский народ на бойню". Медведчук отметил, что "не только военные действия, но и потеря финансового суверенитета и конкурентоспособности, нарушение баланса системы экономических отношений, тотальная деградация, сырьевой вектор развития и монопрофильная экономическая структура также повлекли за собой вынужденную миграцию, уменьшение численности трудоспособного населения с параллельным увеличением нагрузки на бюджет". "По нашим оценкам, исходя из официальных данных, общая численность постоянного населения Украины, за вычетом населения неподконтрольных после 24 февраля 2022 года территорий, а также находящихся в странах Евросоюза, России, составляет около 19 миллионов человек. В этих цифрах итог губительной политики Зеленского за годы пребывания у власти", - отметил украинский оппозиционный политик. Он отметил, что рост численности населения – один из фундаментальных базисов функционирования и является определяющим фактором развития любого государства. "К сожалению, демографическая катастрофа на Украине неизбежна и продолжится в ближайшие годы. Ибо нет ничего более бесперспективного для населения Украины, как затянувшаяся на годы война (в том числе при масштабной мобилизации). Впрочем, как и выстроенная Зеленским коррумпированно-репрессивная система государственной власти, закрывающая независимые СМИ, политические партии, преследующая несогласных с преступной политикой власти. Будущего у такого режима нет. Как и у страны", - сказал Медведчук. Прошлая перепись населения на Украине состоялась в 2001 году, тогда население страны составило 48,45 миллиона человек. В конце января 2020 года власти Украины провели пробную перепись населения при помощи анализа данных SIM-карт. Согласно подсчетам, численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллиона человек и на тот момент составляла 37 миллионов человек.

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892179992.html

https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html

https://ria.ru/20230906/poteri-1894427193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук