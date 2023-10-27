https://ria.ru/20231027/ukraina-1905571547.html

В Запорожской области ликвидировали агента украинской разведки

В Запорожской области ликвидировали агента украинской разведки - РИА Новости, 27.10.2023

В Запорожской области ликвидировали агента украинской разведки

В ходе спецоперации в Запорожской области один из агентов военной разведки Украины, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем, сообщает... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:48

2023-10-27T10:48

2023-10-27T12:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В ходе спецоперации в Запорожской области один из агентов военной разведки Украины, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем, сообщает ЦОС ФСБ РФ. Российские силовики в ходе спецоперации в Запорожской области пресекли деятельность трех крупных агентурных групп, военной разведкой Украины. "Несмотря на предпринятые меры конспирации и попытки сокрытия своих личностей в сети интернет, граждане Украины и России, причастные к противоправной деятельности, задержаны сотрудниками органов безопасности. Один из агентов ГУР МОУ, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем. При проведении обыска в его квартире обнаружено СВУ, автомат АКМС, граната РГН", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что на допросах задержанные признались в работе на украинскую разведку. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Кроме того, формируется доказательная база для привлечения фигурантов к ответственности по статьям 275 УК РФ "Государственная измена" и 276 УК РФ "Шпионаж".Также ФСБ сообщила, что подписчикам ресурсов, курировавшихся рассекреченными украинскими агентами в Запорожской области, направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу данных, наносящих вред безопасности России. "Подписчикам "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь Це Украина" направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России и уведомления о незаконной деятельности указанных средств коммуникации. Функционирование информационных ресурсов прекращено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231026/agent-1905347993.html

https://ria.ru/20230918/diversii-1896906085.html

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Пресечение деятельности агентурных групп на территории Запорожской области Видео ЦОС ФСБ России о пресечении деятельности трех агентурных групп на территории Запорожской области. 2023-10-27T10:48 true PT3M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр