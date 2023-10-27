https://ria.ru/20231027/ukraina-1905571547.html
В Запорожской области ликвидировали агента украинской разведки
В Запорожской области ликвидировали агента украинской разведки - РИА Новости, 27.10.2023
В Запорожской области ликвидировали агента украинской разведки
В ходе спецоперации в Запорожской области один из агентов военной разведки Украины, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем, сообщает... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:48
2023-10-27T10:48
2023-10-27T12:52
специальная военная операция на украине
безопасность
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запорожская область
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вооруженные силы украины
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В ходе спецоперации в Запорожской области один из агентов военной разведки Украины, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем, сообщает ЦОС ФСБ РФ. Российские силовики в ходе спецоперации в Запорожской области пресекли деятельность трех крупных агентурных групп, военной разведкой Украины. "Несмотря на предпринятые меры конспирации и попытки сокрытия своих личностей в сети интернет, граждане Украины и России, причастные к противоправной деятельности, задержаны сотрудниками органов безопасности. Один из агентов ГУР МОУ, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем. При проведении обыска в его квартире обнаружено СВУ, автомат АКМС, граната РГН", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что на допросах задержанные признались в работе на украинскую разведку. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Кроме того, формируется доказательная база для привлечения фигурантов к ответственности по статьям 275 УК РФ "Государственная измена" и 276 УК РФ "Шпионаж".Также ФСБ сообщила, что подписчикам ресурсов, курировавшихся рассекреченными украинскими агентами в Запорожской области, направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу данных, наносящих вред безопасности России. "Подписчикам "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь Це Украина" направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России и уведомления о незаконной деятельности указанных средств коммуникации. Функционирование информационных ресурсов прекращено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231026/agent-1905347993.html
https://ria.ru/20230918/diversii-1896906085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905583821_210:0:1650:1080_1920x0_80_0_0_a3bf6001bdfc532fd498980c0e736534.jpg
Пресечение деятельности агентурных групп на территории Запорожской области
Видео ЦОС ФСБ России о пресечении деятельности трех агентурных групп на территории Запорожской области.
2023-10-27T10:48
true
PT3M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области ликвидировали агента украинской разведки
ФСБ уничтожила агента украинской разведки, сопротивлявшегося при задержании
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В ходе спецоперации в Запорожской области один из агентов военной разведки Украины, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
Российские силовики в ходе спецоперации в Запорожской области пресекли деятельность трех крупных агентурных групп, военной разведкой Украины.
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"Несмотря на предпринятые меры конспирации и попытки сокрытия своих личностей в сети интернет, граждане Украины и России, причастные к противоправной деятельности, задержаны сотрудниками органов безопасности. Один из агентов ГУР МОУ, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен ответным огнем. При проведении обыска в его квартире обнаружено СВУ, автомат АКМС, граната РГН", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что на допросах задержанные признались в работе на украинскую разведку.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Кроме того, формируется доказательная база для привлечения фигурантов к ответственности по статьям 275 УК РФ "Государственная измена" и 276 УК РФ "Шпионаж".
Также ФСБ сообщила, что подписчикам ресурсов, курировавшихся рассекреченными украинскими агентами в Запорожской области, направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу данных, наносящих вред безопасности России. "Подписчикам "РИА-Мелитополь" и Telegram-чата "Мелитополь Це Украина" направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне в ущерб безопасности России и уведомления о незаконной деятельности указанных средств коммуникации. Функционирование информационных ресурсов прекращено", - говорится в сообщении.
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