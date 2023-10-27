В Киеве начинают понимать, что США и Европа их бросили, заявили в Донецке
Гагин: в Киеве начинают понимать, что Украина больше не интересна ни ЕС, ни США
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Колоссальные потери ВСУ на фронте привели к тому, что украинские чиновника начали понимать бессмысленность войны, к тому же Украина больше не интересна ни США, ни Европе, считает советник главы ДНР Ян Гагин.
Так он прокомментировал слова экс-советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина с призывом к украинским чиновникам поставить точку в конфликте с РФ и смириться с потерей земель.
Как подчеркнул Гагин в беседе с РИА Новости, "колоссальные потери" Киева во время контрнаступления привели к сегодняшнему пониманию бессмысленности войны - как со стороны украинских чиновников, так и простых граждан.
"О том, что пора бы заключать мир с Россией - на условиях россиян. И все приходят к одному пониманию, что американцы их бросили, что сейчас Украина действительно ушла на второй, даже на третий план - после Израиля и других событий в мире. Украина больше не интересна ни Европе, ни США. Она как чемодан без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко. Так вот я думаю, чемодан скоро бросят", - сказал Гагин.
Он также напомнил, что в отличие от многих других украинских чиновников, у Владимира Зеленского "в аэропорту стоит самолет, на котором он вместе с семьей улетит в тяжелый момент - когда украинский народ придет с него спросить за то, что произошло на Украине за последние годы". "Ну, будем просто ждать", - сказал советник главы ДНР.