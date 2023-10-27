https://ria.ru/20231027/ukraina-1905567102.html

В Киеве начинают понимать, что США и Европа их бросили, заявили в Донецке

В Киеве начинают понимать, что США и Европа их бросили, заявили в Донецке - РИА Новости, 27.10.2023

В Киеве начинают понимать, что США и Европа их бросили, заявили в Донецке

Колоссальные потери ВСУ на фронте привели к тому, что украинские чиновника начали понимать бессмысленность войны, к тому же Украина больше не интересна ни США,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:33

2023-10-27T10:33

2023-10-27T10:33

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Колоссальные потери ВСУ на фронте привели к тому, что украинские чиновника начали понимать бессмысленность войны, к тому же Украина больше не интересна ни США, ни Европе, считает советник главы ДНР Ян Гагин. Так он прокомментировал слова экс-советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина с призывом к украинским чиновникам поставить точку в конфликте с РФ и смириться с потерей земель. Как подчеркнул Гагин в беседе с РИА Новости, "колоссальные потери" Киева во время контрнаступления привели к сегодняшнему пониманию бессмысленности войны - как со стороны украинских чиновников, так и простых граждан. "О том, что пора бы заключать мир с Россией - на условиях россиян. И все приходят к одному пониманию, что американцы их бросили, что сейчас Украина действительно ушла на второй, даже на третий план - после Израиля и других событий в мире. Украина больше не интересна ни Европе, ни США. Она как чемодан без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко. Так вот я думаю, чемодан скоро бросят", - сказал Гагин. Он также напомнил, что в отличие от многих других украинских чиновников, у Владимира Зеленского "в аэропорту стоит самолет, на котором он вместе с семьей улетит в тяжелый момент - когда украинский народ придет с него спросить за то, что произошло на Украине за последние годы". "Ну, будем просто ждать", - сказал советник главы ДНР.

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905561332.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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