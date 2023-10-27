Рейтинг@Mail.ru
В Киеве начинают понимать, что США и Европа их бросили, заявили в Донецке - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905567102.html
В Киеве начинают понимать, что США и Европа их бросили, заявили в Донецке
В Киеве начинают понимать, что США и Европа их бросили, заявили в Донецке - РИА Новости, 27.10.2023
В Киеве начинают понимать, что США и Европа их бросили, заявили в Донецке
Колоссальные потери ВСУ на фронте привели к тому, что украинские чиновника начали понимать бессмысленность войны, к тому же Украина больше не интересна ни США,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:33
2023-10-27T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ян гагин
россия
донецкая народная республика
евросоюз
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Колоссальные потери ВСУ на фронте привели к тому, что украинские чиновника начали понимать бессмысленность войны, к тому же Украина больше не интересна ни США, ни Европе, считает советник главы ДНР Ян Гагин. Так он прокомментировал слова экс-советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина с призывом к украинским чиновникам поставить точку в конфликте с РФ и смириться с потерей земель. Как подчеркнул Гагин в беседе с РИА Новости, "колоссальные потери" Киева во время контрнаступления привели к сегодняшнему пониманию бессмысленности войны - как со стороны украинских чиновников, так и простых граждан. "О том, что пора бы заключать мир с Россией - на условиях россиян. И все приходят к одному пониманию, что американцы их бросили, что сейчас Украина действительно ушла на второй, даже на третий план - после Израиля и других событий в мире. Украина больше не интересна ни Европе, ни США. Она как чемодан без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко. Так вот я думаю, чемодан скоро бросят", - сказал Гагин. Он также напомнил, что в отличие от многих других украинских чиновников, у Владимира Зеленского "в аэропорту стоит самолет, на котором он вместе с семьей улетит в тяжелый момент - когда украинский народ придет с него спросить за то, что произошло на Украине за последние годы". "Ну, будем просто ждать", - сказал советник главы ДНР.
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905561332.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
украина
россия
донецкая народная республика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ян гагин, россия, донецкая народная республика, евросоюз, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ян Гагин, Россия, Донецкая Народная Республика, Евросоюз, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве начинают понимать, что США и Европа их бросили, заявили в Донецке

Гагин: в Киеве начинают понимать, что Украина больше не интересна ни ЕС, ни США

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Колоссальные потери ВСУ на фронте привели к тому, что украинские чиновника начали понимать бессмысленность войны, к тому же Украина больше не интересна ни США, ни Европе, считает советник главы ДНР Ян Гагин.
Так он прокомментировал слова экс-советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина с призывом к украинским чиновникам поставить точку в конфликте с РФ и смириться с потерей земель.
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя, заявил Орбан
Вчера, 10:08
Как подчеркнул Гагин в беседе с РИА Новости, "колоссальные потери" Киева во время контрнаступления привели к сегодняшнему пониманию бессмысленности войны - как со стороны украинских чиновников, так и простых граждан.
"О том, что пора бы заключать мир с Россией - на условиях россиян. И все приходят к одному пониманию, что американцы их бросили, что сейчас Украина действительно ушла на второй, даже на третий план - после Израиля и других событий в мире. Украина больше не интересна ни Европе, ни США. Она как чемодан без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко. Так вот я думаю, чемодан скоро бросят", - сказал Гагин.
Он также напомнил, что в отличие от многих других украинских чиновников, у Владимира Зеленского "в аэропорту стоит самолет, на котором он вместе с семьей улетит в тяжелый момент - когда украинский народ придет с него спросить за то, что произошло на Украине за последние годы". "Ну, будем просто ждать", - сказал советник главы ДНР.
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Крым и Донбасс Украине уже не вернуть. Запад о чем-то начал догадываться
23 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЯн ГагинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЕвросоюзСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала